AC Milan - Empoli Tipp, Prognose & Quoten | 07.04.2023

Darum tippen wir bei AC Milan vs Empoli auf „Sieg AC Milan (Handicap -1)“:

AC Milan vs Empoli Quoten Analyse:

Die Quoten zum Match lassen die Mailänder als Favorit auf den Sieg erkennen. Eine Tatsache, die anhand einer AC Milan Empoli Quote von 1,40 untermauert wird. Der Heimsieg ist so niedrig bewertet, dass eine klassische Drei-Weg-Wette nur wenig sinnvoll erscheint.

Obwohl die besten Bookies mit keinem Schützenfest rechnen, werden drei oder mehr Tore erwartet. Eine Quote in Höhe von durchschnittlich 1,72 bestätigt diesen Aspekt.

AC Milan vs Empoli Prognose: „Stellt Empoli dem Favoriten ein Bein?“

AC Milan - Empoli Statistik & Bilanz:

Gerade in den gegnerischen Stadien präsentierte sich Empoli im Oberhaus des italienischen Fußballs auf einem überschaubaren Niveau und holte nur einen mageren Punkt aus den jüngsten vier Begegnungen. Dem 1:1 in Florenz stehen drei Niederlagen gegenüber. In vier der 14 Partien in der Fremde versäumte Empoli einen eigenen Treffer und überzeugte mit zwölf Auswärtstoren nur bedingt.