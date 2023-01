AC Milan - Inter Mailand Tipp, Prognose & Quoten | 18.01.2023

Am Mittwochabend steigt in Italien wieder einmal das „Derby della Madonnina“, das Duell der beiden Mailänder Vereine AC und Inter. Diesmal treffen beide Erzrivalen in der „Supercoppa Italiana“, dem italienischen Supercup, aufeinander. Genauso wie Spaniens LaLiga trägt auch die Serie A diesen Wettbewerb in Riad, Saudi-Arabien aus. Die Buchmacher können sich bei diesem Duell für keinen Favoriten entscheiden. Auch wir spielen am Ende mit einer Quote von 1,67 bei Bet365 die Wette „Beide Teams treffen“.