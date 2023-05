AC Milan - Lazio Rom Tipp, Prognose & Quoten | 06.05.2023

Unser AC Milan - Lazio Rom Tipp zum Serie A Spiel am 06.05.2023 lautet: Die Rossoneri sind seit sechs Spieltagen ungeschlagen, kamen gegen US Cremonese jedoch nicht über ein 1:1 hinaus. Am Wochenende wird Lazio Rom für die nächste schwere Begegnung sorgen.

Es musste ein Freistoß in der 93. Spielminute herhalten, um Milan einen Punkt gegen das Kellerkind aus Cremona zu sichern. Die Adler aus der italienischen Hauptstadt werden es den Lombarden nicht leichter machen. Lazio Rom raubt den Gegnern mit der zweitbesten Hintermannschaft der Serie A regelmäßig die Luft zum Atmen. Wir nehmen ihre starke Defensive als Grundlage und setzen auf „AC Milan Unter 1,5 Tore“. Betano sorgt für eine Quote von 1,65.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Lazio Rom auf „AC Milan Unter 1,5 Tore“:

Die Rossoneri blieben in 4 ihrer vergangenen 6 Liga-Heimspiele Unter 1,5 Toren.

Lazio Rom behielt in 69 Prozent der bisherigen Auswärtsspiele die weiße Weste.

Milan erzielte in 6 der letzten 7 Pflichtspiele maximal ein Tor.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AC Milan vs Lazio Rom Quoten Analyse:

Diese Begegnung endete in der jüngeren Vergangenheit häufig mit einem Sieg der gastgebenden Mannschaft. Fünf der letzten sechs Aufeinandertreffen gingen an die jeweilige Heimmannschaft. Ein erneuter Sieg der Hausherren sorgt für Quoten im Bereich von 1,83 und 1,93.

Rein von der Form her ist eine Wette auf einen Sieg der Gäste deutlich logischer. Die Römer sammelten über die vergangenen acht Wochen 2,00 Punkte pro Spiel. Dennoch könnt ihr ungewöhnlich hohe Quoten bis zu 4,33 für einen Auswärtssieg bekommen.

Seid ihr noch unschlüssig, bei welchem Bookie ihr die Wette platzieren wollt, könnt ihr unseren Wettanbieter-Vergleich nutzen und euch genauer informieren.

AC Milan vs Lazio Rom Prognose: „Ein defensiv geprägtes Spiel“

Räumen wir die ersten Fragezeichen beiseite. Es ist richtig, dass bis auf Neapel (44) niemand mehr Tore aus dem Spiel heraus erzielte als die Rossoneri (41). Ein Bild, das stark durch die ersten Monate der Saison eingefärbt ist.

Der Angriff der Hausherren ist deutlich abgeflacht - zuletzt blieb Milan in sechs von sieben Pflichtspielen bei maximal einem Treffer. Geht ihr von besseren Werten vor heimischer Kulisse aus, liegt ihr falsch. Auch im Giuseppe-Meazza-Stadion erzielte die Elf in vier der letzten sechs Auftritte maximal ein Tor.

Im Team von Stefano Pioli fand im Laufe der Saison ein Wandel statt. Die Lombarden setzen verstärkt auf ihr hervorragendes Konterspiel und agieren mit höchster Disziplin in der Defensive. Derzeit ist Milan sechs Ligaspiele in Folge ungeschlagen, allerdings feierten sie auch nur zwei Siege.

Die letzten acht Spieltage der Serie A brachten im Schnitt nur 1,38 Punkte pro Spiel ein.

AC Milan - Lazio Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 1:1 Cremonese (H), 1:1 AS Rom (A), 2:0 Lecce (H), 1:1 Neapel (A), 1:1 Bologna (A).

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 2:0 Sassuolo (H), 1:3 Inter (A), 0:1 FC Turin (H), 3:0 Spezia (A), 2:1 Juventus (H).

Letzte 5 Spiele AC Milan vs. Lazio Rom: 0:4 (A), 2:1 (A), 4:0 (H), 2:0 (H), 0:3 (A).

Maurizio Sarri dürfte mit der Saison seiner Mannschaft durchaus zufrieden sein. In seinem zweiten Jahr als Trainer der Adler stieg der Punkteschnitt von 1,68 auf 1,94 Zähler pro Partie. Darüber hinaus entwickelte sein Team eine klare Identität.

Zu weiten Teilen der Spiele kontrollieren die Römer das Geschehen. Nur Neapel (4,51) spielt mehr Pässe pro Sequenz als die Gäste (4,11). Gleichzeitig ist Lazio gegen den Ball auf Sicherheit bedacht - nur Salernitana (16,3) lässt mehr Pässe bis zu einer Defensivaktion als die Gäste (14,9) zu.

Ein Ansatz mit Erfolg: Aktuell sind die Hauptstädter auf bestem Wege, die Vizemeisterschaft einzufahren. Sie kassierten erst 24 Gegentreffer (2.) und sind das zweitbeste Team der Rückrunde. Über die vergangenen acht Spieltage gingen 2,00 Punkte pro Spiel auf das Konto der Römer - der beste Schnitt der Serie A.

Auswärts ist die Abwehr der Biancocelesti kaum zu knacken. Bisher beendete die Sarri-Elf 69 Prozent ihrer Gastauftritte ohne ein Gegentor. Da macht der Liga-Endspurt keine Ausnahme: Lazio behielt in drei der vergangenen vier Auswärtsspiele die weiße Weste.

Milan beendete sechs Heimspiele in Folge mit Unter 2,5 Toren in der Partie. Für die Auswärtsspiele der Römer ist das bei 62 Prozent der Fall. Bei Betano findet ihr einen Bonus und könnt mit einer Quote von 1,65 auf eine Partie mit Unter 2,5 Toren setzen.

Unser AC Milan - Lazio Rom Tipp: AC Milan Unter 1,5 Tore

Im Hinspiel wurden die Rossoneri vorgeführt und mit einer 0:4-Niederlage auf die Heimreise geschickt. Seitdem ist ihre Defensive deutlich stabiler geworden und wird eine Wiederholung verhindern können. Offensiv schränkte sich die Pioli-Elf hingegen etwas ein. Hier reicht ein Blick auf die erwartbaren Tore der vergangenen Wochen (1,59 xG vs. Cremonese, 0,99 xG vs. AS Rom und 0,79 xG vs. Lecce).