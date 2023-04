AC Milan - Lecce Tipp, Prognose & Quoten | 23.04.2023

Unser AC Milan - Lecce Tipp zum Serie A Spiel am 23.04.2023 lautet: In der Serie A droht Milan die Qualifikation für die Champions League zu verpassen. Umso wichtiger wäre ein Heimsieg am Sonntag gegen Aufsteiger Lecce.

Die Woche hatte für Milan mit dem ersten Einzug ins Champions-League-Halbfinale seit 16 Jahren perfekt begonnen. Dazu hatte ein 1:1 am Dienstag bei der SSC Neapel gereicht. Zwei Tage später folgte jedoch eine schlechte Nachricht. Da Juventus Turin seine 15 Punkte, die zunächst wegen dem Vorwurf von Bilanzfälschung und Finanzbetrug abgezogen worden waren, zurückerhalten hat, rutschten die Rossoneri aus den Top 4 der Serie-A-Tabelle heraus. Nun müssen sich die Männer von Coach Pioli im Endspurt der Saison wieder auf die Liga fokussieren. Die erste Chance dazu bietet sich am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Lecce. Hier rechnen die Buchmacher mit deutscher Lizenz fest mit einem Heimsieg. Auch wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,50 bei Betano die Wette „Sieg Milan“.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Lecce auf „Sieg Milan“:

Milan kassierte in den letzten 22 Liga-Heimspielen lediglich 2 Pleiten

Lecce holte aus den vergangenen 7 Serie-A-Partien gerade mal 1 Punkt

Die „Salentini“ konnten nur 2 von 35 Duellen gegen die „Rossoneri“ gewinnen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AC Milan vs Lecce Quoten Analyse:

Wenn der Meister und Tabellenfünfte den Aufsteiger, der auf Rang 16 steht, empfängt, ist die Ausgangslage klar bei Betano (hier findet ihr den Testbericht) und Co klar. Das ist auch bei der AC Milan vs Lecce Prognose nicht anders. Mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,51 liegen die Hausherren in der Gunst der Buchmacher klar vorne. Auf der Gegenseite bekommen Sportwetten-Tipper für einen Erfolg der Gäste hohe Quoten im Schnitt von 7,29.

AC Milan vs Lecce Prognose: Kriegt Milan seine Qualität auf den Rasen?

Nach der Hinrunde der laufenden Serie A-Saison deutete sich an, dass Milan zwar nicht den Meistertitel verteidigen, aber immerhin das Minimalziel „Qualifikation für die Champions League“ erreichen könnte. Während die Rossoneri in der ersten Saisonhälfte drei Niederlagen hinnehmen mussten, stehen nach 11 Spielen der Rückserie schon vier Pleiten in der Bilanz.

In der Königsklasse kann sich die Mannschaft auf ihre Abwehr verlassen und kassierte in den jüngsten sechs Partien nur einen Gegentreffer. Doch zur gleichen Zeit hat die immer noch zweitbeste Offensive der Liga mit gerade mal drei Treffern aus den letzten vier Spielen etwas Ladehemmung. Am vergangenen Wochenende hatte Coach Pioli zugunsten der bevorstehenden CL-Partie gegen Bologna nur eine B-Elf auf den Platz geschickt, die mit einem 1:1 wieder wichtige Punkte liegen ließ.

Aufsteiger US Lecce möchte sich in der ersten italienischen Liga etablieren. Auch nach einem schwachen Start ins Jahr 2022/23 blieb der Verein aus Apulien ruhig und setzte weiter auf Aufstiegstrainer Marco Baroni. Diese Strategie zahlte sich zunächst auch aus. Nach dem 23. Spieltag standen die Salentini auf dem 13. Tabellenplatz und hatten stolze 10 Punkte Polster auf die Abstiegszone.

Doch dann kassierten die Giallorossi sechs Pleiten in Serie. Dieser Negativtrend konnte am vergangenen Spieltag mit einem 1:1 daheim etwas gestoppt werden. Da hier aber nur das abgeschlagene Schlusslicht Sampdoria zu Gast in Lecce war, war dieser Punkt am Ende natürlich viel zu wenig. So ist das Polster des Aufsteigers auf den ersten Abstiegsrang auf 5 Punkte zusammengeschmolzen.

AC Milan - Lecce Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 1:1 Neapel (A), 1:1 Bologna (A), 1:0 Neapel (H), 0:0 Empoli (H), 4:0 Neapel (A)

Letzte 5 Spiele Lecce: 1:1 Sampdoria (H), 1:2 Neapel (H), 0:1 Empoli (A), 0:1 Florenz (A), 0:2 FC Turin (H)

Letzte 5 Spiele AC Milan vs Lecce: 2:2 (A), 4:1 (A), 2:2 (H), 2:0 (H), 4:3 (A)

Mit nur 2 Siegen in 35 Duellen gehört die AC sicher nicht zu den Lieblingsgegnern der US. Doch immer wieder konnte Lecce Milan einen Punkt abringen. So auch im Hinspiel dieser Saison im heimischen Via del Mare. Das 2:2 war schon das 13. Unentschieden der Giallorossi gegen die Rossoneri. Vervollständigt wird die Bilanz durch 20 Siege für Mailand. Der letzte Erfolg der „Salentini“ war ein 1:0 daheim im April 2006. Der einzige Dreier bei Milan glückte im Oktober 1997.

Unser AC Milan - Lecce Tipp: Sieg Milan

Milan muss sein wahres Können nun auch endlich in der Serie A auf den Rasen bringen. Sonst droht man die Qualifikation für die Königsklasse über die Liga zu verpassen. Und die Rossoneri müssten den Henkelpott gewinnen, um auch nächste Saison Champions League spielen zu dürfen. Das Heimspiel gegen Aufsteiger Lecce dürfte kein weiterer Stolperstein sein. Dafür waren die Salentini in den letzten Wochen einfach zu formschwach.