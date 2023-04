AC Milan - Neapel Tipp, Prognose & Quoten | 12.04.2023

Unser AC Milan - Neapel Tipp zum Champions League Spiel am 12.04.2023 lautet: Neuland für Neapel: Der italienische Tabellenführer steht erstmals in seiner Vereinshistorie im Viertelfinale der Königsklasse. Das zweite Duell binnen zehn Tagen bietet den Gästen die Chance auf Revanche.

Herausragende Leistungen sind für die Partenopei eigentlich zum Standard dieser Spielzeit geworden. In der Serie A bekam die Dominanz kleine Risse. Erst verloren die Kampanier gegen Lazio (0:1), ehe sie sich den Rossoneri mit 0:4 geschlagen geben mussten. Wir lassen diesen Trend nicht außer Acht und sichern uns mit einer Wette auf eine „Doppelte Chance X2″ & Über 1,5 Tore ab. Trotz der Ergänzung bekommen wir bei Admiralbet eine ansprechende Quote von 1,85.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Neapel auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

AC Milan vs Neapel Quoten Analyse:

Stefano Pioli stoppte die Gli Azzurri in der vergangenen Begegnung mit der Rückkehr zur 4-2-3-1 Formation. Gegen den Ball nahmen die Rossoneri das zentrale Mittelfeld der Partenopei in Manndeckung und brachen damit den gegnerischen Rhythmus.

AC Milan vs Neapel Prognose: „Der Nachteil liegt im Heimspiel“

Üblicherweise gelten Heimspiele als kleiner Vorteil, in diesem Spiel jedoch nicht. Zuletzt überraschten die Lombarden bekanntlich mit ihrem 4:0-Erfolg auswärts beim SSC Neapel. Dieser Sieg steht für das achte Aufeinandertreffen in Folge, das die gastgebende Mannschaft nicht für sich entscheiden konnte.

Zumindest steigerte sich die Defensive wieder etwas und hielt in zwei Liga-Partien in Folge die Null. Begegnungen ohne einen Gegentreffer galten zuletzt als Basis für den Erfolg. In der Königsklasse sicherte sich „Il Diavolo“ nach vier Spielen in Folge ohne Gegentor doch noch den Einzug in die K.o.-Phase.