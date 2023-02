AC Milan - Tottenham Tipp, Prognose & Quoten | 14.02.2023

Unser AC Milan - Tottenham Tipp zum Champions League Spiel am 14.02.2023 lautet: Beim Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams fällt die Suche nach einem Favoriten schwer. Bereits im Hinspiel werden beide Mannschaften alles in die Waagschale werfen, um sich eine gute Ausgangssituation für das bevorstehende Rückspiel zu verschaffen. Wir gehen von mehr als 2,5 Toren aus.

Nach wettbewerbsübergreifend vier Niederlagen in Serie konnte der amtierende italienische Meister am Wochenende einen knappen 1:0-Erfolg gegen den FC Turin vermelden und schöpfte wichtiges Selbstvertrauen im Hinblick auf den Champions-League-Kracher gegen Tottenham.

Tottenham ging am Wochenende bei Leicester City nach einem 1:4 leer aus und konnte keineswegs überzeugen. Ersatzkeeper Fraser Forster, der den verletzten Kapitän Hugo Lloris ersetzte, hinterließ einen alles andere als guten Eindruck.

Bei beiden Kontrahenten fällt der Stammtorhüter aus. Ein Umstand, der für Tore sorgen könnte. Es mangelt den Schlussmännern an Spielpraxis und Erfahrung. Wenngleich sowohl Milan als auch Tottenham nicht ins offene Messer laufen wollen, sind Tore wohl nicht zu vermeiden. Es empfiehlt sich eine Wette auf „Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 1,88 bei Bwin .

Darum tippen wir bei AC Milan vs Tottenham auf „Über 2,5 Tore“:

AC Milan vs Tottenham Quoten Analyse:

Am Markt „Wer kommt weiter?“ räumen die Wettanbieter den Gästen aus England klare Feldvorteile ein und bewerten den Einzug ins Viertelfinale mit einer Wettquote von 1,57. Da Milan bislang keines seiner 17 Europapokal-Duelle gegen einen Premier-League-Klub gewinnen konnte, stehen auch diesmal laut Buchmacher-Einschätzung die Zeichen für ein Weiterkommen schlecht.

AC Milan vs Tottenham Prognose: „Überwindet Milan den Fluch gegen englische Klubs?“

Milan spielte eine wenig beeindruckende Champions-League-Gruppenphase. Nur drei der insgesamt sechs Vorrunden-Ansetzungen brachten ein Erfolgserlebnis mit sich. Hinter Chelsea reichte es am Ende für Rang zwei. Beide Duelle gegen die Blues gingen deutlich mit 0:2 (H) und 0:3 (A) verloren.

Das 0:2 gegen die Kicker aus Westlondon war gleichzeitig die einzige Heimniederlage in der Vorrunde. Gegen Zagreb (3:1) und Salzburg (4:0) sprangen deutliche Siege heraus. Im Übrigen endeten beide Ansetzungen mit mehr als 2,5 Toren.

Noch deutlicher fällt der Trend zu mehr als 2,5 Toren in der Heimtabelle der Serie A aus. Mehr als 70 Prozent aller Heimspiele endeten in dieser Saison mit drei oder mehr Treffern. Dabei erzielten die Rossoneri in jeder Partie im Giuseppe-Meazza- Stadion im Durchschnitt mehr als 2,27 Tore.