AC Milan - Turin FC Tipp, Prognose & Quoten | 10.02.2023

Unser AC Milan - Turin FC Tipp zum Serie A Spiel am 10.02.2023 lautet: Der Freitagabend kann für beide Teams von großer Bedeutung sein. Im Giuseppe Meazza können sich die Rossoneri in der Regel auf ihre Offensive verlassen. Diese muss liefern, denn in der aktuellen Verfassung sind Gegentore garantiert. Vermutlich fischen beide Torhüter einen Ball aus ihrem Netz.

Der amtierende Meister steckt in der Klemme. Die Mannschaft hat das Verteidigen eingestellt und ist von ihrer individuellen Qualität im Angriff abhängig.

Der Tabellennachbar aus Turin vergisst bei Gastauftritten seine normalerweise gute Defensivarbeit und ist in der Regel für mindestens einen Lapsus gut. Wir erwarten ein Spiel, in dem beide Mannschaften treffen. Betano bietet dafür eine Quote von 1,83 an.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Turin FC auf „Beide treffen: Ja“:

Der amtierende Meister aus Mailand traf bisher in jedem seiner Heimspiele!

82 Prozent der Auswärtsspiele des Turiner FC enden damit, dass beide Mannschaften treffen.

Turin kassiert auswärts im Schnitt 1,45 Tore. Milan muss pro Heimspiel durchschnittlich 1,6 Gegentore schlucken.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AC Milan vs Turin FC Quoten Analyse:

Über die Saison gesehen finden die Rossoneri Wege, um im heimischen Giuseppe Meazza zu punkten. Durchschnittlich sammeln Trainer Pioli und seine Profis 2,40 Punkte pro Heimspiel. Das macht die Quoten trotz der aktuellen Krise nachvollziehbar. Derzeit vergeben die Buchmacher Quoten von rund 1,80 für einen Heimsieg der Hauptstädter.

Turin ist in der aktuellen Saison ein unangenehmes Gegenüber. Bereits zum dritten Mal treffen die beiden Vereine in dieser Spielzeit aufeinander, bisher konnte Milan keine der beiden vorherigen Begegnungen für sich entscheiden. Dennoch findet ihr hohe Wettquoten von etwa 4,45 für einen Sieg der Gäste.

Wir halten die Formkurve der Mailänder für zu kritisch, um hier ohne größere Sorgenfalten auf einen Heimsieg der Hauptstädter zu setzen. Viel eher fokussieren wir uns auf die anfällige Defensive.

AC Milan vs Turin FC Prognose: „Tore sind in Mailand garantiert“

Zum jetzigen Zeitpunkt sind „Il Toro“ die ersten Verfolger der Mailänder, die auf Rang sechs liegend den letzten europäischen Platz ihr Eigen nennen können. Normalerweise liegt die Stärke der Gäste darin, dem Gegner wenig offensive Möglichkeiten zu erlauben.

Nach 21 Spieltagen hat Turin nur 15 Treffer aus dem Spiel heraus zugelassen, womit sie in dieser Statistik auf Platz sechs liegen. Allerdings gibt es ein klares Gefälle zwischen Heim- und Auswärtsspielen.

Zu Hause greift das defensive Bollwerk des Teams aus Piemont, sodass 40 Prozent der Heimspiele ohne Gegentor beendet werden konnten. In der Ferne kriegen wir ein völlig anderes Bild zu sehen. Zu 91 Prozent kassierten Kapitän Rodriguez und seine Kollegen in ihren Auswärtsspielen ein Gegentor.

In weiser Voraussicht können sich die Anhänger der Gäste auf eine weitere Auswärtspartie mit Gegentor einstellen, denn der AC Milan traf bisher in jedem (!) seiner Spiele vor heimischem Publikum.

Gleichzeitig macht der bisherige Saisonverlauf den Anschein, dass die Verteidigung im Team von Coach Pioli nur stiefmütterlich behandelt wird. Jedenfalls trafen in 80 Prozent der Heimspiele beide Teams.

AC Milan - Turin FC Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 0:1 Inter (A), 2:5 Sassuolo (H), 0:4 Lazio (A), 0:3 Inter (H), 2:2 Lecce (A).

Letzte 5 Spiele Turin FC: 1:0 Udinese (H), 1:2 Florenz (A), 2:2 Empoli (A), 1:0 Florenz (A); 0:1 Spezia (H).

Letzte 5 Spiele AC Milan vs. Turin FC: 0:1 (H), 1:2 (A), 0:0 (A), 1:0 (H), 7:0 (A)

Neun Gegentreffer nach ruhenden Bällen sind ein Spitzenwert, den die Rossoneri gerne abgeben würden. Aus dem Spiel heraus ist die Defensive zuletzt ebenfalls abgerutscht. Zwar ist Milan nach xGA in Open-Play-Situationen auf Rang sechs, doch die letzten Auftritte belegen, dass die Tendenz absteigend ist.

Das dürfte den Gästen in die Karten spielen. In puncto erzielte Tore aus dem Spiel heraus, können die Turiner ihrem Gegenüber zwar nicht das Wasser reichen, doch das müssen sie auch nicht. In acht Spielen reichte bereits ein eigener Treffer, um zu punkten.

Nachweise über eigene Treffer gibt es zuhauf. In 91 Prozent der Gastauftritte erzielte der italienische Meister von 1975/76 einen eigenen Treffer. Mehr als eine Bude gibt es hingegen nur selten zu bejubeln. Lediglich vier der zehn Auswärtsreisen beendeten die Stiere mit mehr als einem eigenen Tor.

Selbst die erwartbaren Tore lassen ein Spiel vermuten, in dem beide Mannschaften treffen. Durchschnittlich gewinnen die Gastgeber ihre Heimspiele mit 2,00:1,37 xG. Auswärtsspiele des Tabellennachbarn enden ebenfalls mit einem xG-Wert von +1 pro Mannschaft.

Unser AC Milan - Turin FC Tipp: Beide Teams treffen

Selbst in kriselnden Phasen können sich Zuschauer im Giuseppe Meazza darauf verlassen, dass sie Tore ihrer Mannschaft bejubeln dürfen.

Gleichzeitig sollten sich die Fans der Hauptstädter darauf einstellen, dass ihre Verteidigung für mindestens einen Fehler gut ist, denn Milan blieb in keinem der letzten sieben Ligaspiele ohne Gegentreffer.