AD Ceuta - FC Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 19.01.2023

Unser AD Ceuta - FC Barcelona Tipp zum Copa-del-Rey Spiel am 19.01.2023 lautet: Pokalspiele können nicht nur jede Menge Spannung und Freude bereiten, sondern ebenso in einem wahren Torfestival enden. Der FC Barcelona machte bereits in der vorherigen Runde mit einem Drittligisten Bekanntschaft. Das Ergebnis: Ein 4:3-Erfolg nach Verlängerung. Wir erwarten erneut viele Tore und entscheiden uns für eine Wette auf über 3,5 Tore, die mit einer Quote von 1,90 bei Bet3000 zu finden ist.