Ajax Amsterdam - Union Berlin Tipp, Prognose & Quoten | 16.2.2023

Unser Ajax Amsterdam - Union Berlin Tipp zum Europa League Spiel am 16.02.2023 lautet: Die Europa-League-Zwischenrunde bringt mit dem niederländischen Rekordmeister für den Bundesligisten aus Berlin einen sehr schweren Gegner mit sich. Die Eisernen zeigen sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene eine märchenhafte Entwicklung, werden aber in der Amsterdam-Arena leer ausgehen.

Ajax vollzog erst Ende Januar einen Trainerwechsel. Alfred Schreuder wurde nach nur 26 Begegnungen und 209 Tagen Amtszeit entlassen und durch Johnny Heitinga ersetzt. Seitdem der Holländer an der Außenlinie steht, ist der Erfolg zurückgekehrt. Vier Siege aus vier Pflichtspielen sprechen für sich.

Der niederländische Rekordmeister geht aufgrund der zuletzt starken Leistungen mit breiter Brust ins Match und ist bestrebt, drei Punkte zu holen. Mit den Eisernen wartet kein leichter Gegner aus dem Oberhaus des deutschen Fußballs. Union verkörpert hinter dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München die zweite treibende Kraft im Bundesliga-Betrieb.

Acht Spiele haben die Köpenicker im Jahr 2023 bestritten und alle acht wurden gewonnen. Die Mannen von Trainer Urs Fischer zeigten sich auf der Höhe. Fairerweise muss aber erwähnt werden, dass Konkurrenten wie Mainz, Wolfsburg, Hertha, Bremen oder Augsburg auf einem ganz anderen Level agieren als Ajax Amsterdam.

Aufgrund des Trainerwechsels und des Heimvorteils sind die „Godenzonen“ zu favorisieren. Beide Mannschaften verfügen über Qualität im Kader und zeigten sich zuletzt torgefährlich. Wir setzen auf einen Sieg von Ajax und „Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 2,30 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Ajax Amsterdam vs Union Berlin auf „Sieg Ajax & Über 1,5 Tore“:

Ajax blickt wettbewerbsübergreifend auf vier Siege in Serie.

Die Holländer sind unter Neo-Coach Heitinga somit noch ungeschlagen.

Union Berlin traf bisher im Jahr 2023 in jedem Spiel.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ajax Amsterdam vs Union Berlin Quoten Analyse:

Der einstige Champions-League-Teilnehmer aus Amsterdam wird bei den Bookies in die leichte Favoritenrolle gedrängt und besticht anhand der niedrigsten Quote von um die 1,91 am Drei-Wege-Markt. Die Buchmacher-Einschätzung macht hingegen die Gäste aus Berlin zum Underdog und bewertet einen Auswärtssieg mit einer Wettquote von rund 4,00.

Von einem Schützenfest gehen die Bookies nicht aus, rechnen aber mit zwei oder mehr Toren. Ein Umstand, der sich deutlich am Markt „Over/Under 1,5 Tore“ abzeichnet. Zwei oder mehr Tore bringen eine sehr niedrige Quote von 1,26 mit sich.

Ajax Amsterdam vs Union Berlin Prognose: „Vollzieht Union den ersten Schritt in Richtung Achtelfinale?“

In der Vorrunde der Königsklasse hatte Ajax mit Liverpool, Neapel und den Rangers keine einfachen Kontrahenten. Gegen Napoli und die Reds gab es nichts zu holen. Vier Niederlagen zierten das Konto der Holländer. Da beide Kräftemessen mit den Rangers siegreich waren, reichte es am Ende für Rang drei und den damit verbundenen Einzug in die Europa-League-Playoffs.

Das Jahr 2023 begann weniger positiv für die „Godenzonen“. Die ersten vier Liga-Duelle brachten keinen Erfolg mit sich und endeten jeweils mit einem Remis. Aufgrund der Ergebnisse sahen sich die Verantwortlichen gezwungen zu handeln und ersetzten Coach Alfred Schreuder durch Johnny Heitinga.

Der Trainerwechsel beflügelte die Elf und sorgte für vier Pflichtspielsiege in Serie. Johnny Heitinga ist ein Freund des offensiven Fußballs und lässt seine Elf auf dem Platz im 4-3-3 mit offensiver Ausrichtung auflaufen. Elf Tore seit seinem Amtsantritt geben ihm Recht. Defensiv resultieren zwei Gegentreffer.

Acht Siege in acht Begegnungen 2023 bescheinigen den Eisernen eine sehr gute Verfassung. 18 Tore wurden in den vergangenen acht Partien erzielt, offensiv zeigte sich Union brandgefährlich.

In der Vorrunde der Europa League gewannen die Köpenicker zwei der bisherigen drei Auswärtsspiele. Wobei Union Gilloise (1:0) und Malmö (1:0) qualitativ nicht mit Ajax gleichzusetzen sind.

Ajax Amsterdam - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ajax Amsterdam: 3:1 Waalwijk (ERE, H), 1:0 Twente (Pokal, A) 5:0 Cambuur (ERE, A), 4:1 Excelsior (ERE, A), 1:1 Volendam (ERE, H).

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 2:1 Leipzig (BL, A), 2:1 Mainz (BL, H), 2:1 Wolfsburg (Pokal, H), 2:0 Hertha (BL, A), 2:1 Bremen (BL, A).

Letzte 5 Spiele Ajax Amsterdam vs. Union Berlin: 2:2 (Test, H).

Bisher standen sich beide Mannschaften 2020 nur im Rahmen eines Freundschaftsspiels gegenüber. Wenngleich die Ansetzung keinen allzu hohen Stellenwert hatte, trennten sich beide Mannschaften nach 90 Minuten mit einem torreichen 2:2.

Unser Ajax Amsterdam - Union Berlin Tipp: „Sieg Ajax & Über 1,5 Tore“

Seit dem Trainerwechsel in Amsterdam präsentierten sich die Holländer in einer bestechenden Form und blicken auf wettbewerbsübergreifend vier Siege. Anhand des offensiven Spielsystems resultieren zuletzt elf Tore in vier Partien - mit weiteren Treffern gegen Union Berlin könnte zu rechnen sein. Darüber hinaus war Ajax unter dem neuen Trainer Johnny Heitinga bisher immer siegreich, daran dürfte sich auch gegen die Eisernen nichts ändern.

Union Berlin zeigte sich mit 35 Bundesliga-Toren offensiv sehr gefährlich und netzte in zwei der drei Auswärtsspiele der Europa-League-Gruppenphase. Ein Umstand, der wohl für mehr als 1,5 Tore spricht.