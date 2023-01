Alaves - Sevilla Tipp, Prognose & Quoten | 17.01.2023

Beide Teams waren in ihren Ligen zuletzt nicht wirklich gut in Form. Am 4. Januar hat Alaves mit dem 1:0-Heimsieg gegen Real Valladolid immerhin schon einen Erstligisten im laufenden Wettbewerb eliminiert. Damals durften die Hausherren aber fast die ganze Spielzeit in Überzahl agieren. Gegen formschwache Andalusier rechnet sich Deportivo nun erneut etwas aus. Am Ende fällt ein Ergebnistipp schwer. In einer engen Partie dürften jedoch nicht viele Treffer fallen.