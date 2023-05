Alcaraz - Daniel Tipp, Prognose & Quoten | French Open 2023

Unser Alcaraz - Daniel Tipp zum French Open Spiel lautet: Ein wirklicher Stolperstein auf dem Weg ins Finale wird der Japaner Daniel für die Nummer 1 der Welt nicht werden. Ein bisschen Arbeit könnte aber durchaus auf Alcaraz warten.

Carlos Alcaraz spielt in Paris sein erstes großes Turnier seit seinem Sieg bei den US Open im Vorjahr. Die Australian Open 2023 hatte der Spanier verletzungsbedingt nämlich verpasst. Die amtierende Nummer 1 der Welt geht bei den French Open auch erstmals als topgesetzter Spieler in eines der vier großen Turniere. Seit Björn Borg im Jahr 1976 war zudem keine Nummer 1 einer Grand-Slam-Setzliste mehr so jung wie der spanische Jungstar.

Auch bei den Buchmachern ist Alcaraz der Topfavorit auf den Titel in Roland Garros. So zweifeln die Wettanbieter auch in der zweiten Runde gegen den Japaner Taro Daniel nicht am Sieg der Nummer 1. Wir kommen zum gleichen Ergebnis, spielen aber mit einer Quote von 1,91 bei Bwin die Wette „Über 26,5 Spiele“.

Darum tippen wir bei Alcaraz vs Daniel auf „Über 26,5 Spiele“:

Alcaraz steht 2023 bei einer Bilanz von 31-3

Daniel gab bei seinem Erstrunden-Sieg nur 6 Spiele ab

Die Nummer 1 der Welt brauchte zum Auftakt gegen Cobolli 26 Spiele

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Alcaraz vs Daniel Quoten Analyse:

Die Ausgangslage bei der Alcaraz vs Daniel Prognose ist glasklar. Die Nummer 1 der Welt ist bei den besten Buchmachern, darunter auch zahlreiche Sportwetten Anbieter mit PayPal, der klare Favorit.

Ein Sieg des Spaniers wird mit durchschnittlichen Quoten von 1,02 bezahlt. Auf der Gegenseite bekommen Sportwetten-Tipper für einen sensationellen Erfolg des Underdogs Quoten im Schnitt von 15,1.

Alcaraz vs Daniel Prognose: Alcaraz will in Paris erstmals übers Viertelfinale hinaus

Mit seinem Sieg bei den US Open 2022 holte Carlos Alcaraz nicht nur seinen ersten Grand-Slam-Titel, sondern wurde auch im Alter von 19 Jahren, 4 Monaten und 6 Tagen der jüngste Weltranglistenerste in der ATP-Geschichte.

Nachdem der Spanier die Australian Open verletzungsbedingt verpasst hatte, eroberte sich Djokovic die Pole Position zurück. Im Mai reichte Alcaraz aber ein Sieg in der Runde der letzten 64 beim ATP Masters in Rom gegen seinen Landsmann Albert Ramos-Vinolas, um sich den ersten Platz zurückzuholen.

Dort zeigte der Spanier aber, dass er an einem schlechten Tag schlagbar ist. Die neue Nummer 1 der Welt verlor danach in der Runde der letzten 32 mit 3:6 und 6:7 gegen den Ungarn Fabian Marozsan (ATP Nr. 135).

Beim Auftakt in Paris gewann Alcaraz gegen den Qualifikanten Flavio Cobolli (ATP Nr. 159) die ersten beiden Sätze problemlos mit 6:0 und 6:2. Im dritten Durchgang konnte der Favorit beim Stand von 5:4 dann nicht ausservieren. Am Ende stand es aber doch 7:5 für den Spanier.

Taro Daniel feierte 2014 bei den US Open sein Grand-Slam-Debüt. Seitdem nahm er neunmal an den großen vier Turnieren teil, kam aber bisher nie über die dritte Runde hinaus. Bei den Istanbul Open 2018, einem Tour-250-Event, gewann der in New York geborene Japaner seinen ersten ATP-Titel. Damit kletterte er in der Weltrangliste auf Rang 64, die beste Platzierung seiner Karriere.

In diesem Jahr kam für Daniel beim ATP-500-Turnier von Acapulco mit einem 7:5, 2:6 und 7:6 gegen Casper Ruud der erste Erfolg seiner Karriere gegen einen Top-10-Spieler hinzu. Zudem schlug er beim ATP Masters in Miami Alexander Zverev deutlich mit 6:0 und 6:4. Die aktuelle Nummer 112 der Weltrangliste zeigte beim Auftakt der French Open gegen den Australier Christopher O´Connell (ATP Nr. 77) mit einem 6:0, 6:2 und 6:4 ebenfalls eine gute Leistung.

Alcaraz - Daniel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Carlos Alcaraz: 3:0 Flavio Cobolli, 0:2 Fabian Marozsan, 2:0 Albert Ramos-Vinloas, 2:1 Jan-Lennard Struff, 2:0 Borna Coric

Letzte 5 Spiele Taro Daniel: 3:0 Christopher O´Connell, 1:2 Thiago Seyboth Wild, 2:0 Gijs Brouwer, 1:2 Emilio Nova, 1:2 Ugo Humbert

Letztes Spiel Carlos Alcaraz vs Taro Daniel: 2:1

Beide Spieler trafen bisher nur einmal auf der Challenger Tour aufeinander. 2021 setzte sich Alcaraz im Halbfinale des Open de Oeiras III mit 6:2, 5:7 und 6:2 gegen Daniel durch.

Unser Alcaraz - Daniel Tipp: Über 26,5 Spiele

Auch dieses Duell ist eindeutig. Alles andere als ein Sieg der Nummer 1 wäre eine riesige Überraschung. In dieser Saison hat Alcaraz trotzdem schon vier ATP-Titel gewonnen, drei davon auf Sand, und kann somit eine tolle Bilanz von 31-3 vorweisen. Doch der Japaner hat ein starkes Erstrunden-Match gespielt. Zudem hat Alcaraz in seiner Auftaktpartie auch schon zwölf Spiele abgegeben. So rechnen wir dieses Mal auch mit einem alles andere als glatten und schnellen Erfolg des Favoriten.