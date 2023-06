Alcaraz - Tsitsipas Tipp, Prognose & Quoten | French Open

Unser Alcaraz - Tsitsipas Tipp zum French Open Spiel lautet: Stefanos Tsitsipas wartet noch auf seinen ersten Major-Titel. Auch bei den French Open 2023 dürfte sich nach dem Viertelfinale gegen Alcaraz daran nichts ändern.

Im Viertelfinale der French Open 2023 steht am Dienstag das erste absolute Spitzenspiel in Roland Garros an. Der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz trifft auf die Nummer 5 der Welt, Stefanos Tsitsipas. Der Grieche stand in seiner Karriere schon in zwei Grand-Slam-Endspielen, zuletzt bei den Australian Open 2023. Trotzdem ist der Spanier in diesem Duell der klare Favorit. Das hat auch damit zu tun, dass Alcaraz für Tsitsipas bisher ein wahrer Angstgegner war. Wir entscheiden uns am Ende mit einer Quote von 1,95 bei Bet-at-home für die Wette „Sieg Alcaraz mit Game Handicap -6,5″.

Darum tippen wir bei Alcaraz vs Tsitsipas auf „Sieg Alcaraz mit Game HC -6,5″:

Die Nummer 1 der Welt hat bei den French Open in 13 Sätzen nur 31 Spiele abgegeben

Der Grieche steht in dieser Saison schon bei 8 Niederlagen - der Spanier nur bei 3

Tsitsipas wartet noch auf den ersten Sieg gegen Alcaraz

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Alcaraz vs Tsitsipas Quoten Analyse:

Obwohl sich nur vier Weltranglistenplätze zwischen beiden Spielern befinden, ist die Ausgangslage für die Buchmacher, darunter auch einige Wettanbieter ohne Steuer, bei der Alcaraz vs Tsitsipas Prognose eindeutig.

Für einen Sieg des Spaniers gibt es gerade mal Quoten im Schnitt von 1,21. Auf der Gegenseite ist der Grieche mit durchschnittlichen Siegquoten von 4,44 der klare Außenseiter.

Alcaraz vs Tsitsipas Prognose: Bricht Tsitsipas den Alcaraz-Fluch?

Der Italiener Lorenzo Musetti (ATP Nr. 18) hatte auf dem Weg ins Achtelfinale der French Open keinen Satz abgegeben. Zudem hatte er 2022 im Finale von Hamburg Carlos Alcaraz besiegt. Doch am Sonntag setzte sich der Spanier in Roland Garros klar mit 6:3, 6:2, 6:2 durch. Mit dieser Leistung hat die amtierende Nummer 1 der Welt ein Ausrufezeichen gesetzt. „Carlito“ war bei den Winnern klar mit 42:17 überlegen und nutzte auch sieben von 14 Breakchancen.

Somit hat der Spanier im Laufe des Turniers nur einen Satz liegen gelassen und zum zweiten Mal in Folge in Paris das Viertelfinale erreicht. Die Siegesserie von Alcaraz bei Grand-Slam-Turnieren wurde auf elf Spiele ausgebaut. 2023 steht der Mann aus Murcia bei 34 Siegen und drei Niederlagen. Auf Sand lautet die Bilanz sogar 24:2. Die amtierende Nummer 1 gilt als extrem kompletter Spieler. Für das Major in Paris hat sich Alcaraz zudem eine neue Strategie zurechtgelegt. In vier Matches spielte er schon 88 Stops.

Auch Stefanos Tsitsipas absolviert bisher ein starkes Turnier. Nur im Auftaktmatch gegen den Tschechen Jiri Vesely hat der Grieche einen Satz abgegeben. Im Achtelfinale hatte die Nummer 5 der Welt mit dem österreichischen Qualifikanten Sebastian Ofner, der im Laufe des Turniers nur zwei Sätze abgegeben hatte, wenig Mühe. Am Ende standen für Tsitsipas ein eigener Aufschlagverlust, 27 Winner und lediglich zwölf Unforced Errors in der Bilanz. Das Endergebnis lautete 7:5, 6:3, 6:0.

Damit hat der Grieche bei drei der letzten vier Teilnahmen in Roland Garros das Viertelfinale erreicht. 2021 stand Tsitsipas in Paris sogar im Finale, verlor dieses aber gegen Novak Djokovic. Das gleiche Schicksal erwischte den Profi aus Athen im Finale der Australian Open 2023. Somit wartet Tsitsipas noch auf seinen ersten Grand-Slam-Titel. In diesem Kalenderjahr kann der Weltranglisten-Fünfte eine Bilanz von 31 Siegen und acht Niederlagen vorweisen. Auf Sand steht die Bilanz bei 17:4.

Alcaraz - Tsitsipas Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Alcaraz: 3:0 Musetti, 3:0 Shapovalov, 3:1 Daniel, 3:0 Cobolli, 0:2 Marozsan

Letzte 5 Spiele Tsitsipas: 3:0 Ofner, 3:0 Schwartzman, 3:0 Carballes Baena, 3:1 Vesely, 0:2 Medvedev

Letzte Spiele Alcaraz vs Tsitsipas: 2:0, 2:1, 2:0, 3:2

Beide Spieler trafen bisher vier Mal aufeinander. Alle vier Duelle konnte Carlos Alcaraz für sich entscheiden. Bei den US Open 2021 und in Barcelona 2022 konnte Tsitsipas dem Spanier immerhin zwei bzw. einen Satz abnehmen. In Miami 2022 und in Barcelona siegte Alcaraz ohne Satzverlust.

Unser Alcaraz - Tsitsipas Tipp: Sieg Alcaraz mit Game Handicap -6,5

Auf den ersten Blick verspricht dieses Viertelfinale viel Spannung. Doch Tsitsipas spielt nicht gerne gegen Alcaraz. Da beide Sandplatz-Spezialisten in Topform sind, trauen wir dem Griechen den einen oder anderen Satz zu. Am Ende müsste sich der Favorit aber durchsetzen. Die Nummer 1 hat in Paris pro Satz gerade mal im Schnitt 2,3 Spiele abgegeben. Deswegen entscheiden wir uns für eine Handicap Wette.