Alkmaar - West Ham Tipp, Prognose & Quoten | 18.05.2023

Am Donnerstag geht es auch in der Conference League um den Final-Einzug. Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel in London hat West Ham die etwas bessere Ausgangsposition und hofft auf das erste Europapokal-Endspiel der Vereinsgeschichte seit 1976. Doch auch Alkmaar ist noch lange nicht raus. Über eine Stunde lang hatte AZ das Hinspiel bei den „Irons“ kontrolliert und will nun mit den heimischen Fans im Rücken die Partie im Rückspiel noch drehen. Die Niederländer standen in der Saison 1980/81 letztmals in einem internationalen Finale. Im Rückspiel sehen die Buchmacher die Gäste leicht vorne. Wir entscheiden uns am Ende mit einer Quote von 1,61 bei Bet-at-home für die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Alkmaar vs West Ham auf „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“:

Alkmaar ist seit 25 Europapokal-Heimspielen ungeschlagen

In 8 Heimspielen gegen englische Vereine kassierte AZ nur eine Pleite

West Ham kassierte in den letzten 5 PL-Spielen 4 Niederlagen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Alkmaar vs West Ham Quoten Analyse:

Beim Kaderwert haben die Londoner mit 451 Millionen zu 107 Millionen Euro klar die Nase vorne. Allerdings tun sich die „Irons“ in der heimischen Liga in dieser Saison viel schwerer als die „Kaaskoppen“.

Am Ende sind die Gäste bei den Buchmachern, darunter befinden sich auch zahlreiche Wettanbieter ohne Steuer, mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,52 die leichten Favoriten. Auf der Gegenseite gibt es bei der Alkmaar vs. West Ham Prognose für einen Sieg der Hausherren ebenfalls nur Quoten im Schnitt von 2,73.

Alkmaar vs West Ham Prognose: Geht die Heimserie von AZ weiter?

Im Endspurt der Saison gibt Alkmaar noch mal Gas. Am Sonntag feierte man mit dem 5:1 daheim gegen Emmen den höchsten Sieg seit Februar und kletterte damit auf den dritten Platz in der Eredivisie. Schon zum dritten Mal in dieser Saison erzielte das Team aus der Region Zaanstreek fünf Treffer in der ersten Halbzeit. Die Bilanz aus den letzten vier Ligaspielen steht bei zehn Punkten und 11:1 Toren. Auch in London am vergangenen Donnerstag konnte die junge Mannschaft von Coach Pascal Jansen überzeugen.

Die Gäste hatten bei West Ham viel Ballbesitz, konnten sich aber nicht so viele Chancen herausspielen. Für das Rückspiel hoffen die Gastgeber aber auf die Comebacks von Jesper Karlsson und Dani de Wit. Zudem werfen die „Kaaskoppen“ eine tolle Heimbilanz in den Ring. Seit 25 Europapokal-Heimspielen ist AZ schon ungeschlagen. Mit dieser Heimstärke konnte man im Viertelfinale auch einen 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel gegen RSC Anderlecht wieder wettmachen.

Auf der einen Seite steht West Ham United unter Coach David Moyes zum zweiten Mal in Folge in einem Europapokal-Halbfinale. In der Liga läuft es für die „Irons“ aber überhaupt nicht gut. Das 0:2 am Sonntag in Brentford war die vierte Pleite in den letzten fünf Premier-League-Partien. Mit sechs Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone und dem deutlich besseren Torverhältnis im Vergleich zu Leeds, ist der Klassenerhalt der Londoner immerhin so gut wie gesichert.

In 36 Liga-Spielen setzte es 19 Niederlagen. Nur zwei Teams haben mehr Liga-Pleiten kassiert. In der Fremde reichte es in 18 Partien gerade mal zu drei Siegen und drei Remis. Immerhin holte der WHUFC nach 15 Punkten in der gesamten Hinrunde schon 22 Zähler in 17 Spielen der Rückserie. Im Europapokal zeigten die Hammers ein anderes Gesicht und sind nach 13 Partien in dieser internationalen Spielzeit noch ungeschlagen. Während die Engländer alle sieben Heimspiele gewinnen konnten, gab es beim letzten Gastspiel bei KAA Gent ein 1:1.

Alkmaar - West Ham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Alkmaar: 5:1 Emmen (H), 1:2 West Ham (A), 0:0 Ajax Amsterdam (A), 3:0 Waalwijk (H), 2:0 Anderlecht (H)

Letzte 5 Spiele West Ham: 0:2 Brentford (A), 2:1 Alkmaar (H), 1:0 Manchester United (H), 0:3 Manchester City (A), 3:4 Crystal Palace (A)

Letzte Spiele Alkmaar vs West Ham: 1:2 (A)

Im Hinspiel trafen beide Vereine das erste Mal aufeinander. Für AZ war es die siebte Niederlage im siebten Spiel in England. Die Gesamtbilanz von Alkmaar gegen englische Vereine steht nun bei zwei Siegen, fünf Remis und acht Niederlagen. Daheim kassierte man in acht Vergleichen aber nur eine Pleite. West Ham setzte sich zuvor in beiden Duellen gegen niederländische Vereine durch, in der Saison 1975/76 gegen Den Haag (2:4, 3:1) und 1999 gegen Heerenveen (1:0, 1:0).

Unser Alkmaar - West Ham Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore

Auf West Ham wartet noch ein schweres Stück Arbeit. Was für ein starker Gegner Alkmaar sein kann, erfuhren die „Irons“ schon in der Vorwoche. Auch im Rückspiel wird AZ wieder auf viel Ballbesitz setzen, aber dieses Mal mit noch mehr Intensität und Engagement im Spiel nach vorne. Die Hammers werden dagegen den Vorsprung verteidigen wollen. Immerhin kassierten die Engländer in 13 Europapokal-Spielen dieser Saison nur acht Gegentore. Gegen die heim- und formstarken Hausherren trauen wir den Gästen am Donnerstag aber nicht mehr als ein Remis zu.