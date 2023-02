Almeria - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 26.02.2023

Unser Almeria - Barcelona Tipp zum La Liga Spiel am 26.02.2023 lautet: Barca-Dreier in einem Match mit mindestens zwei Toren.

Zu einem auf dem Papier ungleichen Duell kommt es am Sonntag in La Liga, wenn Aufsteiger UD Almeria auf Spitzenreiter Barcelona trifft. Die Gastgeber stehen gerade noch so über dem berühmten Strich und brauchen jeden Zähler im Abstiegskampf.

Doch dass es auch nur einen davon gegen Barca gibt, halten wir für sehr unwahrscheinlich. Wir entscheiden uns für die Wette „Sieg Barcelona & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,57 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Almeria vs Barcelona auf „Sieg Barcelona & Über 1,5 Tore“

Almeria hat die vergangenen drei La-Liga-Partien alle verloren

Barcelona hat die vergangenen sieben La-Liga-Begegnungen alle gewonnen

In allen acht La-Liga-Spielen Almerias in diesem Jahr gab es mindestens zwei Tore

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Almeria vs Barcelona Quoten Analyse:

Auch wenn die Quoten der besten Buchmacher für Wetten auf einen Auswärtsdreier die Marke von 1,50 nicht erreichen, kann man sie nach unserer Auffassung dennoch als verhältnismäßig hoch bezeichnen. Im besten Fall winkt eine 1,43 für einen Tipp auf Barca. Das scheint in der aktuellen Situation jedenfalls nicht wenig.

Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Wettquoten für einen Tipp auf Heimsieg an der Marke von 7,00 kratzen.

Das Over 2,5 bringt eher geringe Werte von bis zu 1,55. Interessanter sind die Werte von 1,75, die es für das „Beide treffen“ gibt. Doch ob das eintrifft? Die Katalanen spielten jedenfalls in der Liga zuletzt dreimal in Folge zu Null.

Almeria vs Barcelona Prognose: Barca dominiert von der ersten Sekunde an

Den Verantwortlichen von UD Almeria war klar, dass die Rückkehr in La Liga nicht einfach sein würde. Bisher sollten sie auch bestätigt werden, denn mit nur 19 Punkten nach 22 Spieltagen befindet sich der Klub mitten im Abstiegskampf. Aktuell liegt er auf Rang 17 und damit noch auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz.

Doch Getafe auf dem Platz davor und Cadiz auf Rang 18 sind punktgleich und in Spanien gilt bei Punktgleichheit bekanntlich der direkte Vergleich. Die Rückspiele gegen Getafe und Cadiz stehen noch aus. Doch auch Valencia auf dem vorletzten Platz hat nur zwei Punkte weniger. Selbst tat Almeria zuletzt nichts fürs Punktekonto.

Ihre vergangenen drei Partien in La Liga haben die Almeriensistas verloren und dabei immer mindestens zwei Gegentore kassiert. Bisheriger Tiefpunkt war die 2:6-Klatsche am vergangenen Spieltag bei Girona. Bereits nach 43 Minuten stand es 0:4. Weiter zurückblickend haben die Rojiblancos nur eines ihrer letzten neun Pflichtspiele gewonnen.

Zu Hause hatten die Indalicos Ende letzten Jahres einen starken Lauf und gewannen vier Heimspiele in Serie. Zuletzt gab es aber nur noch vier Punkte aus den vergangenen vier Heimpartien, wobei man unter anderem Atletico Madrid ein 1:1 abringen konnte. Und: Ganze 19 der insgesamt nur 22 Zähler holte Almeria auf heimischem Rasen.

Almeria - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Almeria: 2:6 Girona (LL, A), 2:3 Betis Sevilla (LL, H), 0:2 Rayo Vallecano (LL, A), 3:1 Espanyol (LL, H), 2:2 Valencia (LL, A)

Letzte 5 Spiele Barcelona: 1:2 Manchester United (EL, A), 2:0 Cadiz (LL, H), 2:2 Manchester United (EL, H), 1:0 Villarreal (LL, A), 3:0 Sevilla (LL, H)

Letzte 5 Spiele Almeria vs Barcelona: 0:2 (LL, A), 0:4 (LL, A), 1:2 (LL, H), 1:4 (LL, H), 0:2 (LL, H)

Die Gäste aus Katalonien reisen als haushoher Favorit, aber auch ziemlich angeschlagen nach Almeria. Denn sie verloren am Donnerstag das Rückspiel im Sechzehntelfinale der Europa League bei Manchester United und schieden aus dem Europapokal aus. Trotz schmeichelhafter 1:0-Führung zur Halbzeit gab es am Ende eine 1:2-Niederlage, die das Aus besiegelte.

Damit ist nach dem Gewinn des nationalen Supercups ein möglicher weiterer Titel futsch. Die Meisterschaft in La Liga scheint hingegen nur noch Formsache zu sein. Denn die Blaugrana führen nach 22 von 38 Spieltagen das Tableau mit acht Punkten Vorsprung vor Erzrivale Real Madrid an.

Die vergangenen sieben Spiele im spanischen Oberhaus hat Barca alle gewonnen. Hinzu kommen weitere Erfolge in der Copa del Rey und eben im Supercup. Die Pleite in Manchester war die erste Pflichtspielniederlage seit dem 0:3 gegen die Bayern in der Champions-League-Gruppenphase im Oktober letzten Jahres.

18 Pflichtspiele in Folge war der FC Barcelona ungeschlagen geblieben, 16 von ihnen hatten die Katalanen gewonnen. Gegen Almeria haben sie das Hinspiel zu Hause mit 2:0 für sich entschieden. Die letzten Duelle davor datieren aus den Jahren 2015 und früher. Insgesamt kreuzten die Vereine 15 Mal die Klingen. Barca verlor nie und gewann 13 dieser Begegnungen.

Unser Almeria - Barcelona Tipp: Sieg Barcelona & Über 1,5 Tore

Keine Frage: Die Gäste sind hier der haushohe Favorit! Allerdings wären wir etwas vorsichtig, was die Höhe eines möglichen Sieges betrifft.

Am vergangenen Wochenende gewann Barca zu Hause gegen den Drittletzten Cadiz nur mit 2:0 und auch davor gab es teils nur knappe Siege wie zum Beispiel gegen Getafe oder in Girona (jeweils 1:0).

Nach dem enttäuschenden Aus in der Europa League können wir uns einen Sieg wie im Hinspiel, vielleicht aber auch bei einem Gegentor, am ehesten vorstellen.