Andorra - Schweiz Tipp, Prognose & Quoten | 16.06.2023

In der Qualifikationsgruppe I für die EURO 2024 in Deutschland ist die Schweiz der klare Favorit auf den ersten Platz. Die Eidgenossen haben im März mit zwei klaren Siegen in den ersten beiden Partien diesen Status auch unterstrichen. Nun stehen die nächsten zwei Matches an, in denen die Nati weiter ohne Gegentor und Punktverlust bleiben will. Am Freitag zu Gast beim Fußballzwerg Andorra stehen die Chancen dafür auch ganz gut. Mit einem regulären Sieg des Favoriten gibt es bei dieser Partie natürlich kaum etwas zu verdienen. Wir entscheiden uns am Ende mit einer Quote von 1,62 bei Winamax für die Wette „Sieg Schweiz mit HC -2,5″.

Darum tippen wir bei Andorra vs Schweiz auf „Sieg Schweiz mit HC -2,5″:

Die Nati steht in der Weltrangliste 141 Plätze vor Andorra

Das Torverhältnis der Schweiz nach den ersten beiden EM-Quali-Spielen: 8:0

Die „Tricolors“ konnten in der EM-Quali bisher nur einen Sieg feiern

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Andorra vs Schweiz Quoten Analyse:

Schaut man auf die Weltrangliste, treffen am Freitag Welten aufeinander. Die Schweiz steht im FIFA-Ranking auf dem zwölften Platz. Die Auswahl von Andorra findet sich dagegen erst auf Rang 153 wieder. Nur fünf UEFA-Nationen stehen hier noch schlechter da.

So sind die Eidgenossen bei der Andorra vs Schweiz Prognose bei den Buchmachern, unter denen sich auch einige Wettanbieter ohne Steuer befinden, mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,05 die haushohen Favoriten. Auf der Gegenseite scheint aus Sicht der Bookies ein Erfolg des Außenseiters mit Quoten im Schnitt von 43,9 extrem unwahrscheinlich.

Andorra vs Schweiz Prognose: Bleibt die Nati torgefährlich?

Andorra zählt natürlich immer noch zu den großen Exoten im europäischen Fußball. Eine Qualifikation für eine EM- oder WM-Endrunde ist undenkbar. So müssen sich die „Tricolors“ mit kleinen Erfolgen zufriedengeben. Dazu zählen die ersten beiden Siege des Landes in der Nations League. In beiden Spielen der Saison 2022/23 gegen Liechtenstein setzte sich das Fürstentum durch. Zudem gab es im November 2022 in einem Testspiel nur eine knappe 0:1-Heimpleite gegen Österreich.

Zum Auftakt der Quali für die EURO 2024 kassierte Andorra daheim ein 0:2 gegen Rumänien. Am zweiten Spieltag sorgten die Männer von Coach Koldo Alvarez mit dem 1:1 zu Gast beim Kosovo für eine große Überraschung. Der Ballbesitz hatte mit 32 Prozent genauso gegen die Gäste gesprochen wie das Verhältnis der Schüsse in Richtung Tor (4:15). Trotzdem reichte der Auswahl von Andorra eine Standardsituation für den Ausgleichstreffer.

In der Schweiz hatte man lange am bitteren Aus im Achtelfinale der WM 2022 gegen Portugal zu knabbern. Hier kassierten die Eidgenossen beim 1:6 eine heftige Abreibung. Der Verband hielt aber weiterhin an Coach Murat Yakin fest. Die Nati zeigte sich gut erholt und feierte im März mit den klaren Siegen gegen Weißrussland (5:0) sowie Israel (3:0) einen gelungenen Auftakt in die EM-Qualifikation. Nun soll diese Serie gegen Andorra und Rumänien fortgesetzt werden.

Aktuell muss Nationaltrainer Yakin in der Offensive auf Stürmer wie Breel Embolo und Cédric Itten verzichten. So rückt Haris Seferovic, der zuletzt keine gute Saison für Galatasaray gespielt hat, wieder in den Fokus. Luganos Mittelfeldspieler Uran Bislimi, der im vergangenen Jahr zwei Freundschaftsspiele für den Kosovo absolviert hat, dürfte nun sein Pflichtspieldebüt für die Schweiz feiern. Zudem steht mit Manuel Akanji ein frischgebackener Champions-League-Sieger im Kader.

Andorra - Schweiz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Andorra: 1:1 Kosovo (A), 0:2 Rumänien (H), 0:1 Gibraltar (A), 0:1 Österreich (H), 1:1 Lettland (H)

Letzte 5 Spiele Schweiz: 3:0 Israel (H), 5:0 Weißrussland (A), 1:6 Portugal (A), 3:2 Serbien (A), 0:1 Brasilien (A)

Letzte Spiele Andorra vs Schweiz: 1:2, 0:3

In der Qualifikation für die WM 2018 trafen beide Nationen erstmals aufeinander. Das Heimspiel gewannen die Eidgenossen klar mit 3:0. In Andorra reichte es aber nur zu einem knappen 2:1-Sieg.

Unser Andorra - Schweiz Tipp: Sieg Schweiz mit HC -2,5

Die Ausgangslage bei dieser Partie ist klar. Alles andere als ein Sieg der Schweizer wäre eine riesige Überraschung. Es geht nur darum, wie hoch die Nati gewinnt. Im Oktober 2016 hat sich die Schweiz in Andorra schon mal recht schwer getan. Da die Eidgenossen bei den ersten beiden Spielen der EM-Quali aber schon sehr torgefährlich und treffsicher waren, trauen wir den Gästen auch dieses Mal einen klaren Erfolg zu.