Argentinien - Kroatien Tipp, Prognose & Quoten | 13.12.2022

So ging diese Partie ins Elfmeterschießen. Hier setzten sich die Südamerikaner durch und dürfen damit vom dritten Weltmeistertitel nach 1978 und 1986 träumen. Dass es am Ende doch noch zum Halbfinal-Einzug gereicht hatte, lag auch am Glauben an die eigene Stärke. Doch die Mannschaft hatte am Ende die Disziplin vermissen lassen, sich durch unnötige Fouls in Gefahr gebracht und so die Kontrolle über die eigentlich schon entschiedene Partie verloren.