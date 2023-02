Arsenal - Brentford Tipp, Prognose & Quoten | 11.02.2023

Unser Arsenal - Brentford Tipp zum Premier League Spiel am 11.02.2023 lautet: Das noch junge London-Derby zwischen Arsenal und Brentford offenbart die Gunners als Anwärter auf drei Punkte. Beim Kräftemessen zwischen dem Spitzenreiter und dem Tabellen-Siebenten absolut nachvollziehbar.

Die Gunners sorgten zuletzt für eine Überraschung und mussten sich beim FC Everton mit 0:1 geschlagen geben. Dabei war der Spitzenreiter als klarer Favorit ins Match gegangen, versäumte es aber trotz 70 Prozent Ballbesitz, die Offensive in Szene zu setzen.

Erst zwei Niederlagen mussten die Mannen von Trainer Mikel Arteta in der laufenden Premier-League-Saison in Kauf nehmen. Neben dem 0:1 in Everton setzte es bei Manchester United eine weitere Pleite (1:3). Das 5-Punkte-Polster auf den Verfolger Manchester City soll mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln ausgebaut bzw. aufrechterhalten werden.