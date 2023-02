Arsenal - Everton Tipp, Prognose & Quoten | 01.03.2023

Unser Arsenal - Everton Tipp zum Premier League Spiel am 01.03.2023 lautet: Das jüngste Team der Liga verdiente sich bisher den Platz an der Tabellenspitze.

Die erste kritische Phase des Jahres ist überstanden. Arsenal rehabilitierte sich nach drei sieglosen Spielen in Folge und legte mit zwei Dreiern in Serie wieder den richtigen Gang ein. Im Nachholspiel gegen Everton wollen die Londoner die Niederlage aus dem Hinspiel geradebiegen.

Den Gunners sollte dies gelingen und sie werden in ihrem Emirates Stadium laut unserer Arsenal Everton Prognose mit mindestens zwei Toren Vorsprung gewinnen. Happybet bietet dafür eine Quote von 2,00 an.