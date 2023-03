Arsenal - Leeds Tipp, Prognose & Quoten | 01.04.2023

Unser Arsenal - Leeds Tipp zum Premier League Spiel am 01.04.2023 lautet: Ende Februar übernahm Javi Garcia das Traineramt bei Leeds United. Zu Gast beim Titelanwärter aus London könnten wir mit einer torreichen Begegnung verwöhnt werden. Ohne Zweifel treten die Gastgeber in der Favoritenrolle auf.

In den vergangenen Wochen manifestierten die Gunners ihre Spitzenposition. Der beste Gastgeber der Liga bietet seinen Zuschauern durchschnittlich 3,93 Tore pro Heimspiel. Leeds will den positiven Trend unter Javi Garcia fortsetzen, um sich aus dem Tabellenkeller zu befreien. Wir setzen auf einen Sieg der Gastgeber und ein Spiel mit über 2,5 Toren zu einer Quote von 1,71 bei Bwin.