Arsenal - Manchester City Tipp, Prognose & Quoten | 15.02.2023

Unser Arsenal - Manchester City Tipp zum Premier League Spiel am 15.02.2023 lautet: In England ist alles angerichtet für ein absolutes Topspiel zwischen Spitzenreiter Arsenal und Meister Man City. Die Zuschauer dürfen sich über Tore auf beiden Seiten freuen.

Am Mittwoch ist es endlich soweit. In der englischen Premier League wird das Spitzenspiel zwischen Arsenal und Manchester City vom 12. Spieltag nachgeholt. Die Gunners führen die Tabelle seit dem 16. Spieltag an, haben aber mit zuletzt drei Pflichtspielen in Serie ohne Sieg einige Federn gelassen. Aktuell haben die Skyblues nur noch drei Zähler Rückstand und könnten mit einem Sieg im direkten Duell vorübergehend auf Rang 1 klettern. Allerdings haben die Londoner noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Die Buchmacher erwarten ein enges Duell, schlagen sich aber etwas mehr auf die Seite der Gäste. Wir spielen mit einer Quote von 1,66 bei Bet365 die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Manchester City auf „Beide Teams treffen“:

Arsenal blieb in den letzten 14 Liga-Heimspielen nur einmal ohne eigenes Tor

Manchester City hat die mit Abstand beste Offensive der Liga

In Premier-League-Duellen der beiden Teams in London fallen im Schnitt 2,75 Treffer

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Arsenal vs Manchester City Quoten Analyse:

Arsenal ist Tabellenführer und in dieser Saison daheim noch ungeschlagen, strauchelte jedoch in den vergangenen drei Spielen. Trotzdem sind die Gunners bei der Arsenal vs Manchester City Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,95 die leichten Außenseiter.

Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Gäste mit Quoten im Schnitt von 2,44 belohnt. Dabei hat auch City zuletzt nicht brilliert, verabschiedete sich Mitte Jänner aus dem EFL-Cup und kassierte vor allem in den Spitzenspielen gegen United und einem von zwei Duellen mit Tottenham Pleiten. In den letzten sieben Pflichtspielen gab es drei Niederlagen, aber auch vier Siege.

Arsenal vs Manchester City Prognose: Bleibt Arsenal ohne Heimpleite?

Arsenal ist toll in die Saison 2022/23 gestartet. 16 der ersten 19 Spiele konnten die Gunners gewinnen, bei nur einer Niederlage. Die Fans träumen vom ersten Ligatitel seit 19 Jahren. Doch in den letzten beiden Spielen ist der Mannschaft von Coach Mikel Arteta irgendwie die Leichtigkeit abhandengekommen. Auf ein 0:1 in Everton folgte ein 1:1 daheim gegen Brentford.

Davor waren die Londoner nach einer 0:1-Niederlage zu Gast bei Manchester City aus dem FA Cup ausgeschieden. Hier wurde deutlich, dass der Kader von Arsenal keine solche Tiefe hat wie jener der Skyblues und der Trainer somit auch nicht wirklich rotieren kann. Daheim sind die Gunners mit acht Siegen und zwei Remis noch ungeschlagen. Zudem bedeuten 18 Gegentore die zweitbeste Abwehr.

Die vorige Woche lief alles andere als gut für Manchester City. Zuerst verlor man mit 0:1 zu Gast bei Tottenham Hotspur. Einen Tag später wurde der Verein von der Liga wegen zahlreicher Verstöße gegen die Finanzregularien angeklagt. Doch am Samstag schaffte es die Mannschaft, sich wieder auf das Sportliche zu konzentrieren. Beim 3:1-Heimerfolg gegen Aston Villa zeigten die Skyblues eine der besten Halbzeiten der Saison.

Coach Guardiola hatte alle seine vier Mittelfeldstars in der Startelf untergebracht: Rodrigo und Bernardo Silva als Doppelsechs, Kevin De Bruyne und Ilkay Gündogan als Doppelzehn. Mit 56 Treffern haben die Citizens weiter die mit Abstand beste Offensive der Liga. Nur Topstürmer Haaland blieb in vier von acht Ligaspielen nach der WM torlos. Drei der vier Saisonpleiten kassierte City in der Fremde.

Arsenal - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 1:1 Brentford (H), 0:1 Everton (A), 0:1 Manchester City (A), 3:2 Manchester United (H), 2:0 Tottenham (A)

Letzte 5 Spiele Manchester City: 3:1 Aston Villa (H), 0:1 Tottenham (A), 1:0 Arsenal (H), 3:0 Wolverhampton (H), 4:2 Tottenham (H)

Letzte 5 Spiele Arsenal vs Manchester City: 0:1 (A), 1:2 (H), 0:5 (A), 0:1 (H), 1:4 (H)

Arsenal hat die letzten zehn Ligaspiele gegen Manchester City alle verloren. Zudem kassierten die Gunners am 27. Januar eine 0:1-Pleite gegen die Skyblues im FA Cup. Auch die jüngsten sechs Gastspiele im Emirates konnten die Citizens alle für sich entscheiden. Gunners-Coach Mikel Arteta wartet in seiner Trainerlaufbahn zudem noch auf den ersten Punkt gegen City.

Unser Arsenal - Manchester City Tipp: Beide Teams treffen

Der direkte Vergleich macht den Gunners wenig Hoffnung. Allerdings hatte City in der Fremde mit drei Niederlagen in Serie zuletzt große Probleme. Am Ende rechnen wir hier mit einem ganz engen Spiel, in dem alles möglich ist.