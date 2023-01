Arsenal - Manchester United Tipp, Prognose & Quoten | 22.01.2023

Unser Arsenal - Manchester United Tipp zum Premier League Spiel am 22.01.2023 lautet: Arsenal will auch gegen Manchester United seine Tabellenführung in der Premier League verteidigen. Mit den formstarken „Red Devils“ wartet aber eine schwere Aufgabe auf die Gunners.

Ist es dieses Jahr endlich so weit? Werden die Gunners erstmals seit 2004 wieder englischer Meister? Der Arsenal FC spielt auf jeden Fall seine beste Saison seit Ewigkeiten und führt seit dem 16. Spieltag die Tabelle an. Das Polster auf den ersten Verfolger Manchester City beträgt fünf Punkte. Gewinnen die Londoner ihr Nachholspiel, könnte das Polster wieder auf acht Zähler anwachsen. Eine wahre Reifeprüfung steht den Männern von Coach Mikel Arteta jedoch am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Manchester United bevor. Obwohl sich die Buchmacher recht klar auf die Seite der Hausherren schlagen, spielen wir mit einer Quote von 1,62 bei Betano die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Manchester United auf „Beide Teams treffen“:

Arsenal kassierte in den vergangenen drei Partien gegen Man United immer mindestens einen Gegentreffer

Die Wette „BTS“ hätte in den jüngsten drei Aufeinandertreffen immer gewonnen

Die „Red Devils“ spielten in den letzten 17 Liga-Duellen mit den Gunners nur einmal zu null



(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Arsenal vs Manchester United Quoten Analyse:

Arsenal ist der souveräne Tabellenführer der Premier League und musste in dieser Saison erst eine Niederlage hinnehmen. Diese kassierte man allerdings im September zu Gast bei Manchester United. Zudem sind die „Red Devils“ seit zehn Pflichtspielen ungeschlagen.

Trotzdem schicken die Buchmacher die Hausherren mit Siegquoten im Schnitt von 1,87 als recht klare Favoriten ins Rennen. Für einen Erfolg der Gäste bekommen die Sportwetten Tipper durchschnittliche Quoten von 4,11.

Arsenal vs Manchester United Prognose: Bleiben die Gunners daheim ungeschlagen?

Seit 12 Ligaspielen ist Arsenal schon ungeschlagen. Noch nie hatte der Verein 47 Punkte nach 18 Partien auf dem Konto. In diesem Jahr hat die Mannschaft in ihrer Entwicklung einen großen Sprung gemacht. Coach Mikel Arteta hat dem Team eine neue Siegermentalität verpasst. Die Neuzugänge Gabriel Jesus und Oleksandr Zinchenko von Manchester City haben voll eingeschlagen.

Zudem spielt Kapitän Martin Ödegaard, der in der Liga auf acht Tore und fünf Vorlagen kommt, die beste Saison seiner Karriere. Auch die Abwehr steht. Im Kalenderjahr 2023 sind die Gunners noch ohne Gegentor. 42 Treffer bedeuten aber auch die zweitbeste Offensive hinter Manchester City (50). Nur in einem Spiel, dem 0:0 gegen Newcastle, blieb Arsenal ohne eigenen Treffer.

Auf der Gegenseite gehört Manchester United aktuell aber auch zu den formstärksten Teams der Premier League. Die Red Devils haben in den letzten 20 Pflichtspielen gerade mal eine Pleite kassiert. Am vergangenen Samstag konnte die Mannschaft von Coach Erik ten Hag im Old Trafford den Stadtrivalen City mit 2:1 besiegen. Damit ist Man United in der Liga klar auf Champions League-Kurs.

Zudem tanzt der Verein noch auf vier Hochzeiten. Die Mannschaft hat unter dem neuen Coach große Fortschritte gemacht und präsentiert sich seit dem Herbst viel gefestigter, homogener und selbstbewusster. In der Offensive hat Stürmer Marcus Rashford, der in dieser Saison schon auf 16 Treffer kommt, nun Unterstützung von Neuzugang Wout Weghorst.

Arsenal - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 2:0 Tottenham (A), 3:0 Oxford (A), 0:0 Newcastle (H), 4:2 Brighton (A), 3:1 West Ham (H)

Letzte 5 Spiele Manchester United: 1:1 Crystal Palace (A), 2:1 Manchester City (H), 3:0 Charlton (H), 3:1 Everton (H), 3:0 Bournemouth (H)

Letzte 5 Spiele Arsenal vs Manchester United: 1:3 (A), 3:1 (H), 2:3 (A), 0:0 (H), 1:0 (A)

Nach 237 Duellen führt Manchester den direkten Vergleich gegen Arsenal mit 99 Siegen zu 85 Niederlagen an. Gegen keine andere Mannschaft haben die Londoner mehr Premier League Partien verloren als gegen United (26). 5 der letzten 7 Heimspiele gegen die Red Devils konnten die Gunners aber gewinnen. Das Hinspiel entschied Man United im September daheim mit 3:1 für sich. In den vergangenen zehn Vergleichen zwischen beiden Vereinen gab es nur einen Auswärtssieg.

Unser Arsenal - Manchester United Tipp: Beide Teams treffen

Die Buchmacher sind sich ihrer Sache bei diesem Spitzenspiel recht sicher. Natürlich spielen die Gunners im Emirates, wo man in dieser Saison noch ungeschlagen ist. Zudem müssen die Gäste mit Casemiro auf einen ganz wichtigen Spieler verzichten. Trotzdem ist bei dieser Partie alles möglich. Die Ansetzung verspricht aber Tore auf beiden Seiten.