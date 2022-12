Arsenal - West Ham Tipp, Prognose & Quoten | Premier League 26.12.2022

Zum Abschluss des Boxing Days in der Premier League gibt sich Ligaprimus Arsenal die Ehre. Die Gunners begrüßen zu Hause West Ham United zum London Derby und wollen ihren Vorsprung an der Tabellenspitze behaupten. Wir sehen klare Vorteile bei den Hausherren und entscheiden uns für die Wette „Arsenal über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1.60 bei Bet3000.