AS Rom - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 29.04.2023

Unser AS Rom - AC Milan Tipp zum Serie A Spiel am 29.04.2023 lautet: Beide Konkurrenten träumen von der Champions League Gruppenphase und haben Rang vier fest im Visier. In einem offensiv geführten Kräftemessen sehen wir keinen Favoriten, tendieren aber zu drei oder mehr Toren.

Der letzte Matchday brachte aus der Sicht der Römer ein deutliche 1:3 Niederlage bei den Bergamasken mit sich. Ein Misserfolg, der über das gesamte Spiel hinweg als verdient zu bewerten ist. Die Gäste legten zwar mehr Ballbesitz an den Tag, wussten aber mit diesen nicht viel anzufangen. Nach vorne hin ließen die „Wölfe“ abgesehen vom zwischenzeitlichen Anschlusstreffer durch Lorenzo Pellegrini jeglichen Biss vermissen.

Milan gab sich jüngst im heimischen Giuseppe-Meazza-Stadion gegen Lecce keine Blöße. Über die gesamten 90 Minuten wurden die Rossoneri ihrer Favoritenrolle gerecht und sorgten durch einen Doppelpack von Rafael Leao für klare Verhältnisse. Beinahe 70 Prozent Ballbesitz untermauerten die Dominanz der Gastgeber.

Sowohl Milan als auch die Römer gieren nach einem Champions League Rang. Wir gehen von Toren aus und visieren eine Wette auf „mehr als 2,5 Treffer“ bei Happybet zu einer Quote von 2,55 an.

Darum tippen wir bei AS Rom vs AC Milan auf „mehr als 2,5 Tore“:

Beide Konkurrenten zeichnen sich durch sehr gute Offensivverbände aus und blicken auf 51 (Milan) bzw. 43 Tore (AS Rom) in der Serie A.

Die Roma erzielte in den jüngsten neun Liga-Heimspielen mindestens ein Tor.

Milan bestritt mehr als sechzig Prozent der Serie-A-Auswärtsansetzungen mit drei oder mehr Treffern und verbuchte in sieben der vergangenen neun Begegnungen in gegnerischen Stadien in der Liga mindestens ein Tor.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AS Rom vs AC Milan Quoten Analyse:

Der Heim- bzw. Auswärtssieg liegen laut Einschätzung der besten Wettanbieter des Jahres sehr nah beieinander und werden mit AS Rom AC Milan Quoten zwischen 2,70 und 2,80 versüßt. Nicht zwingend nachvollziehbar, da die Gelb-Roten nur eines der jüngsten fünf Heimspiele gegen Milan gewonnen haben (1U, 3N).

Auffällig ist jedoch, dass sich beide Konkurrenten unabhängig vom Austragungsort fünfmal am Stück mit mehr als 2,5 Toren trennten. Laut Wettanbieter Bewertung ist aber diesmal nicht zwingend mit Toren zu rechnen. Eine Tatsache, die bei Happybet (hier geht‘s zum Test) anhand einer Quote von 2,55 für drei oder mehr Treffer bestätigt wird.

AS Rom vs AC Milan Prognose: „Hält Romas Defensive Milan stand?“

Nach drei Erfolgserlebnissen in Serie musste sich die Elf von Trainerfuchs Jose Mourinho bei Atalanta Bergamo deutlich mit 1:3 geschlagen geben und rutschte in der Tabelle auf Rang fünf ab. Da die Wölfe gleichauf mit dem Tabellenvierten aus Milan sind, ist die Champions League weiterhin zum Greifen nahe.

Sieben Heimsiege in acht Begegnungen lassen die Roma im eigenen Haus bärenstark erscheinen. Wobei abgesehen von Juventus Turin keine Übermannschaft bespielt wurde. Die Römer haben die Angewohnheit, direkte Aufeinandertreffen mit Teams des vorderen Drittels der Tabelle zu verlieren. Gegen Napoli, Lazio und Atalanta stehen Niederlagen zu Buche.

Im Schnitt erzielen die Gelb-Roten 1,53 Tore pro Heimspiel und legen im Olympiastadion einen gewissen Zug zum Tor an den Tag.

Milan blickt in der Serie A auf vier Begegnungen ohne Niederlage (2S, 2U). Aufgrund des 2:0 gegen den Abstiegskandidaten Lecce verbesserte sich der amtierende italienische Meister auf Platz vier der Tabelle und schnuppert an der Königsklasse.

AS Rom - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 1:3 Atalanta (SA, A), 4:1 n. V. Feyenoord (EL, H), 3:0 Udinese (SA, H), 0:1 Feyenoord (EL, A), 1:0 FC Turin (SA, A).

Letzte 5 Spiele AC Milan: 2:0 Lecce (SA, H), 1:1 Neapel (CL, A), 1:1 Bologna (SA, A), 1:0 Neapel (CL, H), 0:0 Empoli (SA, H).

Letzte 5 Spiele AS Rom vs. AC Milan: 2:2 (SA, A), 1:3 (SA, A), 1:2 (SA, H), 1:2 (SA, H), 3:3 (SA, A).

Um den Champions League Rang zu halten, bedarf es gegen Roma mindestens eines Remis. Anhand der letzten Spiele in der Ferne kann nur wenig Mut geschöpft werden. Vier von sieben Auswärtsbegegnungen im Oberhaus des italienischen Fußballs endeten mit einer Niederlage (2S, 1U). Der Zug zum Tor ist den Schützlingen von Trainer Stefano Pioli in der Fremde mit 20 Toren keineswegs abzusprechen.

Eine Tatsache, die sich auch in den vergangenen direkten Duellen beider Teams im Römer Olympiastadion bestätigt. Die Rossoneri blicken nämlich auf acht Tore in fünf Auswärtsspielen gegen die Roma. In der Hinrunde trennten sich beide Konkurrenten mit einem torreichen 2:2.

Unser AS Rom - AC Milan Tipp: „mehr als 2,5 Tore“

Beide Mannschaften boten bisweilen eine starke Saison, wenngleich sich der amtierende italienische Meister aus Mailand mehr erhofft hatte. Offensiv haben sowohl die Wölfe als auch die Lombarden ihre Gefährlichkeit mehrfach in dieser Spielzeit unter Beweis gestellt.

Beide Teams haben nichts zu verschenken und visieren den vierten Tabellenplatz und die damit verbundene Champions League Qualifikation an. Milan und die Roma generierten neben Spitzenreiter Napoli in dieser Saison die meisten Torchancen.