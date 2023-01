AS Rom - Fiorentina Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Wer bestätigt seine gute Post-WM-Form?

Zumindest haben seine Römer in den letzten sechs Pflichtspielen nur einmal mehr als ein Tor geschossen. Das war beim 2:2 am vergangenen Wochenende bei Meister AC Milan, als sie beim Stand von 0:2 in der 87. Minute eigentlich wie der sichere Verlierer aussahen. Dieses Remis war eines von bislang nur drei Ligaspielen in dieser Saison, in denen in einem Match mit Beteiligung der Hauptstädter mehr als drei Tore fielen.