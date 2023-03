AS Rom - Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 05.03.2023

Unser AS Rom - Juventus Tipp zum Serie A Spiel am 05.03.2023 lautet: Juventus Turin spielte zuletzt stark auf und ist mittlerweile seit sieben Pflichtspielen ohne Niederlage. Eine Serie, die am kommenden Sonntag in Rom ausgebaut werden soll. Einfach dürfte sich dies in einem Duell mit Chancen auf beiden Seiten nicht gestalten.

Die Roma legte zuletzt durchwachsene Leistungen an den Tag und blickt lediglich auf zwei Siege in fünf Pflichtspielen. Erfolgserlebnisse konnten gegen Salzburg (2:0) in der Europa League sowie gegen Hellas Verona (1:0) in der Serie A errungen werden.

Allerdings setzte es neben der 0:1-Pleite im Hinspiel der Europa-League-Zwischenrunde jüngst auch in der Serie A eine überraschende 1:2-Niederlage beim einstigen Tabellenschlusslicht Cremonese. Von Beginn an waren die Gelb-Roten als Favorit ins Duell gegangen, konnten aber trotz 66 Prozent Ballbesitz keinen Druck aufs gegnerische Tor entwickeln.

Juventus wirkt nach dem 15-Punkte-Abzug aufgrund von gefälschten Finanzberichten gefestigt. Das Team agiert im Verbund. Ein Umstand, der sich sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene abzeichnet. Ein Sieg und ein Remis gegen Nantes bescherten den Einzug ins Europa-League-Achtelfinale und zudem stehen weitere vier Triumphe in Folge in der Serie A zu Buche.

Wir sehen Juventus als leichten Favoriten in diesem Duell, schließen aber ein Remis nicht aus. Zudem trauen wir beiden Konkurrenten mindestens ein Tor zu. Mittels Wettkonfigurator bietet Bet365 eine Quote von 2,62 für diesen Spielausgang an.

Darum tippen wir bei AS Rom vs Juventus auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

AS Rom traf in den jüngsten fünf Serie-A-Heimspielen.

Juventus vermeldete in den vergangenen sieben Serie-A-Auswärts-Begegnungen mindestens ein Tor.

Sechs der letzten acht Kräftemessen zwischen beiden Teams endeten mit Toren auf beiden Seiten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AS Rom vs Juventus Quoten Analyse:

Anhand der Quoten zum Spiel lässt sich auf keinen Favoriten schließen. Beide Mannschaften begegnen sich mehr oder weniger auf Augenhöhe.

Der Heimsieg wird durchschnittlich mit einer Quote von 2,70 bewertet und drei Punkte der Turiner sind nur geringfügig höher mit einem Wert von ca. 2,88 bemessen.

Sonderbar nachvollziehbar ist die Quotenverteilung hierbei nicht. Juventus hat nämlich nur eines der vergangenen fünf Duelle im Olympiastadion in Rom verloren (2S, 2U, 1N). Zudem besticht Juve durch die deutlich bessere Formkurve.

Die besten Buchmacher rechnen mit einem defensiv geführten Match und tendieren zu wenig Toren. Eine Tatsache, die anhand einer Quote von 2,00 auf „Beide Teams treffen“ bestätigt wird.

AS Rom vs Juventus Prognose: „Hält Romas Abwehr Juventus stand?“

Der AS Rom bietet auf heimischem Boden die beste Abwehr der Serie A auf. Nur fünf Gegentore muss sich die Defensive in elf Heimspielen ankreiden lassen. Kein anderer Klub stand defensiv zuhause so sicher.

Trainerfuchs Jose Mourinho agiert gern mit einem 3-4-2-1. Die Viererkette im Mittelfeld sichert nach hinten ab und erschwert dem Gegner das Herausspielen von Chancen.

Sieben von elf Ansetzungen auf heimischem Boden wurden gewonnen. Die Offensive hat zwar zuhause lediglich 13 Tore erzielt, traf aber in mehr als 70 Prozent der Heimspiele.

Abgesehen vom wenig glanzvollen 1:0-Erfolg gegen Hellas Verona, gab es nur kaum einen Grund zur Freude für den Tabellenfünften. Aufgrund der schwachen Punkteausbeute ging nämlich der Champions-League-Rang an Lazio Rom verloren.

Hinter Spitzenreiter Napoli, der zurzeit in seiner eigenen Klasse zu spielen scheint, fungiert der italienische Rekordmeister Juventus neben Bologna als formstärkstes Team in den vergangenen sechs Spielen und holte 13 von möglichen 18 Punkten.

Gerade in der Ferne gibt die Elf von Trainer Massimiliano Allegri eine sehr gute Figur ab und verlor nur eines der vergangenen sieben Auswärtsspiele. Der 1:5-Pleite gegen Neapel stehen sechs Siege gegenüber. Die Alte Dame erzielte in mehr als 70 Prozent der Serie-A-Auswärts-Duelle mindestens ein Tor.

AS Rom - Juventus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 1:2 Cremonese (SA, A), 2:0 Salzburg (UEL, H), 1:0 Hellas Verona (SA, H), 0:1 Salzburg (UEL, A), 1:1 Lecce (SA, A).

Letzte 5 Spiele Juventus: 4:2 FC Turin (SA, H), 3:0 Nantes (UEL, A), 2:0 Spezia Calcio (SA, A), 1:1 Nantes (UEL, H), 1:0 Florenz (SA, H).

Letzte 5 Spiele AS Rom vs. Juventus: 1:1 (SA, A), 3:4 (SA, H), 0:1 (SA, A), 0:2 (SA, A), 2:2 (SA, H).

Aufgrund der schlechten Ergebnisse aus den letzten Partien (3N, 2U) mit Juventus lässt sich nicht wirklich auf ein Erfolgserlebnis der Roma schließen.

In der Hinrunde wurden die Punkte beim 1:1 im Juventus Stadium geteilt. Dusan Vlahovic brachte die Hausherren in Front, ehe Tammy Abraham nach dem Seitenwechsel ausglich.

Unser AS Rom - Juventus Tipp: „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“

Juventus ist kein gern gesehener Gast im Olympiastadion. Nur eines der vergangenen fünf Heimspiele führte zu einem Triumph (1S, 2U, 2N).

Die Giallorossi und die Bianconeri haben lediglich in vier der verstrichenen 24 Serie-A-Begegnungen einen eigenen Treffer verpasst und sind somit immer für ein Tor zu haben.

Die jüngsten beiden Duelle zwischen Juventus und AS Rom lassen ebenfalls auf Tore schließen, beide endeten nämlich mit Treffern auf beiden Seiten.