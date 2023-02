AS Rom - RB Salzburg Tipp, Prognose & Quoten | 23.02.2023

Unser AS Rom - RB Salzburg Tipp zum Europa League Spiel am 23.02.2023 lautet: Jose Mourinho ist ein alter Hase im europäischen Wettbewerb. Der Portugiese ist bekannt für seinen Fokus auf Ergebnisse und Titel. Wir erwarten, dass die Römer ihre Stärken im Stadio Olimpico ausspielen und den nötigen Spirit aufbringen, um den Aufstieg zu schaffen.

Es dauerte bis zur 88. Spielminute, ehe ein Kopfball von Nicolas Capaldo den Weg ins Netz fand. Ein schöner Erfolg für den Vertreter aus Österreich, doch in unseren Augen zu wenig, um die Roma an einem Weiterkommen zu hindern. Der amtierende Sieger der Conference League wird sich im Rückspiel das Ticket für die nächste Runde sichern. Nutzt ihr den Buchmacher Bwin, findet ihr für diese Wette eine Quote von 1,88.

Darum tippen wir bei AS Rom vs RB Salzburg auf „Rom steigt auf“:

Nehmen wir die Qualifikationsspiele aus der Gleichung, hat Salzburg in den vergangenen zwei Spielzeiten kein einziges europäisches Auswärtsspiel gewonnen

Rom verlor, letzte Saison eingeschlossen, nur ein Heimspiel auf internationaler Bühne

Selbst im Hinspiel hatte Rom die qualitativ hochwertigeren Abschlüsse. Nach xG hätte die Mannschaft aus Italien bereits dort gewinnen müssen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AS Rom vs RB Salzburg Quoten Analyse:

Unter Mourinho werden die Gelb-Roten vielleicht nicht die Sterne vom Himmel spielen, aber erfolgreicher, ergebnisorientierter Fußball gehört zur DNA einer Mannschaft des Portugiesen. Die Hauptstädter belegen in der Serie A nicht grundlos den dritten Rang. Insbesondere im Stadio Olimpico feiert der dreifache italienische Meister regelmäßig Siege. Die Folge: Ein Sieg der Gastgeber wird von den Buchmachern mit Quoten rund um 1,65 ausgestattet.

Salzburg findet sich trotz seines Erfolges im Hinspiel in der Rolle des Underdogs wieder. Nachvollziehbar ist das allemal, denn in einem Auswärtsspiel auf europäischem Parkett fallen die Leistungen der Bullen oftmals ab. Legt ihr euch dennoch auf einen Sieg der Gäste fest, wird dies mit Wettquoten von etwa 5,25 belohnt.

AS Rom vs RB Salzburg Prognose: „Erfolg über Ästhetik“

Ein Weiterkommen nach einer Niederlage wäre für die AS kein Novum. Vergangenes Jahr verloren die Wölfe auf ihrem Triumphzug in der Conference League das Viertelfinal-Hinspiel gegen Bödö/Glimt mit 1:2. Für die Hauptstädter stellte dies jedoch kein größeres Hindernis dar. Im Rückspiel ließen „die Magischen“ ihre Muskeln spielen und siegten mit 4:0.

In der Nachbetrachtung gab es im Hinspiel genügend Möglichkeiten, um für einen Erfolg zu sorgen. Rom hatte mehr xG, die klareren Torchancen und 78 Prozent der Abschlüsse im Sechzehner. Salzburg hingegen nahm 57 Prozent der Abschlüsse außerhalb der gegnerischen Box - meist harmlos. Immerhin nutzten die Bullen ihre beste Möglichkeit zum Sieg.

Einen erneuten Erfolg der Salzburger halten wir aus mehreren Gründen für unwahrscheinlich. Legen wir die Qualifikationsspiele beiseite, gewann der Serienmeister aus Österreich kein internationales Auswärtsspiel der vergangenen zwei Jahre. Außerdem reichte es nie zu mehr als einem eigenen Treffer.

Vielleicht erinnert sich sogar der eine oder andere Salzburg-Profi an das letzte Spiel in Italien. Besonders weit entfernt liegt diese Erfahrung nicht, das Spiel endete mit einer 0:4-Niederlage beim AC Milan. Eine erneute Niederlage auf italienischem Boden ist denkbar, denn die Roma legte in den bisherigen drei Heimspielen der Europa League zwischen 1,97 und 2,95 xG auf.

AS Rom - RB Salzburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 1:0 Hellas Verona (H), 0:1 Salzburg (A), 1:1 Lecce (A), 2:0 Empoli (H), 1:2 Cremonese (H).

Letzte 5 Spiele RB Salzburg: 3:1 Tirol (A), 1:0 AS Rom (H), 4:0 Lustenau (H), 4:5 n.E. Sturm Graz (H); 3:0 Karlsruhe (H).

Letzte Spiele AS Rom vs. RB Salzburg: 0:1 (A)

Mitten in der Saison kommt es vor, dass Vereine auf manche Spieler verzichten müssen. Wenn es schlecht läuft, muss der Tabellendritte der Serie A ohne Paulo Dybala und Tammy Abraham auskommen. Ola Solbakken, der Siegtorschütze im vergangenen Serie-A-Spiel gegen Hellas Verona, ist ebenfalls nicht spielberechtigt.

Um den Teufel direkt an die Wand zu malen, ist es dennoch zu früh. Backup Andrea Belotti machte seine Sache in der Liga gut und die Hauptstädter können auch anders treffen. Dazu reicht ein kurzer Blick auf die Chancen im Hinspiel in Salzburg. Dort war bereits zu erahnen, wieso die Gelb-Roten im nationalen Wettbewerb neun Treffer nach ruhenden Bällen erzielten (30 Prozent ihrer Tore).

Nehmen wir die Expected Goals in den europäischen Spielen als Grundlage, ohne die Qualitätsunterschiede der Königsklasse und der Europa League zu vergessen: Bis zum jetzigen Zeitpunkt gewann Rom seine Spiele im Schnitt mit 2,01:0,63 xG.

Salzburg hingegen bestritt bisher drei Auswärtsspiele in der Champions League (Zagreb, Chelsea, Milan) und hätte sich nach XG in jedem dieser Spiele geschlagen geben müssen. Können die Bullen ihre Auswärtsschwäche wirklich gegen die heimstarken Römer beiseite legen?

Unser AS Rom - RB Salzburg Tipp: Rom steigt auf

Salzburg ist eine Mannschaft, die mit Sicherheit ihre Qualitäten hat und diese im Jahr 2023 mit drei Siegen aus vier Spielen unterstrich. Am Ende ist der 1:0-Erfolg aus dem Hinspiel jedoch zu wenig, um die Wölfe aus dem Turnier zu kegeln.

Rom gewann zuletzt vier Heimspiele der Serie A in Folge und blieb in jedem dieser Duelle ohne Gegentreffer. Zusätzlich greift Jose Mourinho auf einen großen Erfahrungsschatz zurück, der seiner Mannschaft zusätzliche Sicherheit beschert.