AS Rom - Real Sociedad Tipp, Prognose & Quoten | 09.03.2023

Unser AS Rom - Real Sociedad Tipp zum Europa League Spiel am 09.03.2023 lautet: Das Duell zwischen der AS Roma und Real Sociedad ist im Europa-League-Achtelfinale ein echtes Spitzenspiel. Allzu viele Tore dürften im Hinspiel aber nicht fallen.

In der letzten Saison gewann die AS Roma unter Coach Jose Mourinho die Conference League. Damit waren die Giallorossi für die diesjährige Europa-League-Saison qualifiziert. Nur zu gerne würde „The Special One“ auch in dieser Spielzeit einen europäischen Titel in die italienische Hauptstadt holen. Auf dem Weg ins Endspiel müssen die Römer in der Runde der letzten 16 aber gegen Real Sociedad ran. San Sebastian möchte zum ersten Mal seit 34 Jahren wieder in ein Europapokal-Viertelfinale einziehen. Die Buchmacher schlagen sich im Hinspiel in Rom auf die Seite der Gastgeber. Wir spielen mit einer Quote von 1,50 bei Happybet allerdings die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei AS Rom vs Real Sociedad auf „Unter 2,5 Tore“:

Rom hat die schwächste Offensive in den Top 7 der Serie-A-Tabelle

Die Giallorossi haben die beste Heim-Defensive der höchsten italienischen Liga

Real Sociedad kassierte in dieser Europapokal-Saison nur 2 Gegentreffer

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AS Rom vs Real Sociedad Quoten Analyse:

Schaut man vor dem Achtelfinal-Duell auf den Marktwert, haben die Spanier mit 380 Millionen zu 338 Millionen Euro leicht die Nase vorne. Mit dem Heimvorteil im Rücken setzen die Wettanbieter aber auf die Gastgeber.

Für einen Heimsieg gibt es bei der AS Rom vs Real Sociedad Prognose Quoten im Schnitt von 2,18. Auf der Gegenseite sind die Spanier mit durchschnittlichen Siegquoten von 3,74 die leichten Außenseiter.

AS Rom vs Real Sociedad Prognose: Welches Gesicht zeigt die Roma?

Jose Mourinho soll die AS Roma in die Champions League führen. 2022/23 gehören die Hauptstädter auch zu den sechs Teams, die in der Serie A um die vier Tickets für die Königsklasse kämpfen. „The Special One“ kann aber seiner Mannschaft die schwankenden Leistungen nicht austreiben. So feierten die Römer am Samstag einen tollen 1:0-Heimsieg gegen Juventus Turin.

Doch auf der Gegenseite leisten sich die Giallorossi immer wieder peinliche Pleiten, wie das 1:2 bei Ludogorets Rasgrad oder zwei Pleiten in Liga und Pokal gegen das abgeschlagene Schlusslicht der Liga Cremonese beweisen. Bei der Pleite gegen den Tabellenletzten flog der Coach bereits zum dritten Mal in dieser Saison vom Platz. In der Zwischenrunde der Europa League setzte sich Rom gegen RB Salzburg durch.

In den vergangenen drei Spielzeiten schaffte es Real Sociedad in La Liga immer unter die Top 6, verpasste am Ende aber die Qualifikation für die Champions League. In dieser Saison haben die Basken einen neuen Anlauf genommen. Seit dem 14. Spieltag halten sich die „Txuri-Urdinak“ auch unter den Top 4 der Tabelle. Von den vergangenen sieben Pflichtspielen konnten die Männer von Coach Imanol Alguacil jedoch nur eines für sich entscheiden.

Das Polster auf den ersten Nicht-Champions-League-Rang beträgt immer noch drei Zähler. In der Rückrunden-Tabelle steht San Sebastian mit fünf Punkten aus fünf Spielen aber nur auf Rang 17. In der Europa League gewann „La Real“ die ersten fünf Partien und sicherte sich vor Manchester United den ersten Platz in der Gruppe E. Der Verein steht erstmals seit der Saison 2003/04 in der Runde der letzten 16.

AS Rom - Real Sociedad Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 1:0 Juventus Turin (H), 1:2 Cremonese (A), 2:0 Salzburg (H), 1:0 Hellas Verona (H), 0:1 Salzburg (A)

Letzte 5 Spiele Real Sociedad: 0:0 Cadiz (H), 0:1 Valencia (A), 1:1 Celta Vigo (H), 3:2 Espanyol Barcelona (A), 0:1 Real Valladolid (H)

Letzte Spiele AS Rom vs Real Sociedad: Keine

Beide Teams treffen erstmals aufeinander. Die Römer konnten nur elf von 37 Duellen gegen spanische Vereine für sich entscheiden. Aus den letzten zehn Vergleichen ging man sogar nur einmal als Sieger hervor. Auch in der Hauptstadt ist die Bilanz gegen Mannschaften aus Spanien mit sieben Siegen und neun Niederlagen negativ. Doch auch Real Sociedad konnte nur eines von sechs Spielen gegen Vereine aus Italien gewinnen und wartet noch auf den ersten Sieg auf italienischem Boden.

Unser AS Rom - Real Sociedad Tipp: Unter 2,5 Tore

Bei diesem Duell fällt eine Prognose schwer. Am Ende deutet alles auf ein enges Spiel mit wenigen Toren hin. Denn die Offensive ist auch in der Liga mit dem schwächsten Wert in den Top 7 der Tabelle die Problemzone der Römer. Dafür haben aber die Giallorossi mit nur fünf Gegentreffern in zwölf Heimspielen die beste Heimabwehr der Serie A. Real Sociedad hat in der bisherigen Europa-League-Saison auch nur zwei Gegentore kassiert.