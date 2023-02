Aston Villa - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 18.02.2023

Unser Aston Villa - Arsenal Tipp zum Premier League Spiel am 18.02.2023 lautet: Beide Teams schaffen es auf die Anzeigetafel.

Vor einem Monat verlor Man City das Manchester-Derby gegen United, während Arsenal das London-Derby bei den Spurs gewann. Citizens-Trainer Pep Guardiola hatte die Meisterschaft angesichts eines Rückstands von acht Punkten auf die Gunners abgeschrieben. Einen Monat später stehen die Skyblues zumindest vorübergehend ganz oben in der Tabelle und die Londoner drohen letzten Endes alles zu verspielen. Am Samstag müssen die Gunners bei Aston Villa ran und wir entscheiden uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,84 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Aston Villa vs Arsenal auf „Beide treffen“

In den letzten 6 Heimspielen Villas in Liga und Pokal gab es Tore auf beiden Seiten

Arsenal ist mit einer 8-1-2-Bilanz das beste Auswärtsteam der Premier League

Die Gunners stellen die zweitbeste Offensive Englands, blieben aber in den vergangenen vier Pflichtspielen sieglos (3 Niederlagen).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Aston Villa vs Arsenal Quoten Analyse:

Trotz zuletzt vier sieglosen Pflichtspielen in Serie gehen die Gäste bei den besten Buchmachern als sehr klarer Favorit ins Rennen. Für einen Tipp auf einen Sieg Arsenals gibt es bestenfalls Quoten von 1,80. Wetten auf einen Heimdreier der Villans knacken derweil die Marke von 4,50.

Selbst bei der Wette auf die Doppelte Chance 1X könnte es einem angesichts von Quoten über 2,00 in den Fingern jucken. Aber auch die Quote von 1,84 für die Wette, dass beide Teams treffen, ist sehr ordentlich, wenn man sich die letzten Ergebnisse der beiden Kontrahenten so ansieht.

Aston Villa vs Arsenal Prognose: Munterer Schlagabtausch

Am vergangenen Wochenende musste Aston Villa bei Manchester City antreten und verlor im Etihad Stadium letztlich klar mit 1:3. Nach der 2:4-Heimpleite gegen Leicester am Spieltag davor gab es für die Villans die zweite Niederlage in Folge. Das sind so viele, wie in den neun Premier-League-Partien zuvor, von denen ansonsten sechs gewonnen wurden.

Zwei Heimniederlagen in Folge gab es zuletzt im April letzten Jahres. Aber: Für eine dieser beiden Schlappen zeigte sich damals der kommende Gegner Arsenal verantwortlich. Mit sieben Gegentreffern allein bei den letzten beiden Pleiten kassierte Villa genauso viele Gegentore wie in den sieben PL-Spielen davor.

In der Tabelle steht die Mannschaft von Trainer Unai Emery, der nun auf seinen Ex-Klub trifft, den er in 51 Premier-League-Partien zwischen August 2018 und November 2019 betreute, irgendwo im Nirgendwo auf Rang elf. Das internationale Geschäft ist weit entfernt und nach unten gibt es keine Sorgen.

Als neutraler Fan bekommt man bei Villa-Spielen vor allem in der Anfangs-Viertelstunde einiges geboten. Schon neun Gegentreffer kassierten die Villans in den ersten 15 Minuten. Das ist Liga-Höchstwert. Aber: Auf der anderen Seite erzielten sie selbst acht ihrer 26 Treffer in diesem Zeitraum. Prozentual gesehen traf keiner in der ersten Viertelstunde öfter.

Aston Villa - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Aston Villa: 1:3 Man City (PL, A), 2:4 Leicester (PL, H), 1:0 Southampton (PL, A), 2:1 Leeds United (PL, H), 1:2 Stevenage (FAC, H)

Letzte 5 Spiele Arsenal: 1:3 Man City (PL, H), 1:1 Brentford (PL, H), 0:1 Everton (PL, A), 0:1 Man City (FAC, A), 3:2 Man United (PL, H)

Letzte 5 Spiele Aston Villa vs Arsenal: 1:2 (PL, A), 0:1 (PL, H), 1:3 (PL, A), 1:0 (PL, H), 3:0 (PL, A)

Mit den Gunners kommt nun ein Gegner in den Villa Park, der binnen drei Partien eine bis dato grandiose Premier-League-Saison inklusive Traum von der ersten Meisterschaft seit 2004 zu verspielen droht. Denn aus den letzten drei Partien gab es nur einen einzigen Punkt. Am Mittwoch verlor Arsenal das Nachtrags-Gipfeltreffen gegen Man City trotz Überlegenheit zu Hause mit 1:3.

Vor einem Monat führten die Londoner das Tableau mit acht Punkten vor den Citizens an, doch nach der jüngsten Pleite mussten sie die nun punktgleichen Skyblues passieren lassen. Arsenal hat zwar ein Spiel weniger absolviert, trifft im weiteren Saisonverlauf aber noch einmal auf Man City, gegen das man vor den letzten drei sieglosen Partien in der PL auch im FA Cup ausschied.

Die Pokalpleite gab es auswärts. In der Fremde hat man auch zuletzt bei Everton verloren - jeweils ohne eigenes Tor. In den ersten 14 Pflichtspielen der Saison auf des Gegners Platz hatte es nur zwei Niederlagen bei elf Siegen gegeben. Drei Pflichtspielpleiten in der Fremde in Folge gab es zuletzt im Dezember 2021, drei solche Schlappen ohne eigenen Treffer im Dezember 2009.

Im Villa Park will man nun zurück in die Erfolgsspur. Nur bei West Ham gewann Arsenal, aktuell bestes Auswärtsteam der Premier League, mehr PL-Auswärtspartien (14) als bei Aston Villa (13). Insgesamt gingen die letzten drei Duelle an die Gunners, nachdem zuvor die Villans dreimal in Folge siegreich geblieben waren.

Unser Aston Villa - Arsenal Tipp: Beide Teams treffen

Aston Villa hat in dieser Saison zu Hause schon Manchester United geschlagen und gegen Man City einen Punkt geholt. Nach drei Niederlagen aus den letzten vier sieglosen Pflichtspielen ist die Moral der Gunners sicher ein Stück weit am Boden. Die Arteta-Elf hat es selbst in den Partien gegen Brentford und bei Everton verpasst, Punktverlusten aus den direkten Duellen mit Manchester City vorzubeugen. Arsenal stellt die zweitbeste Offensive der Premier League und sollte auch am Samstag treffen. Doch ohne Gegentreffer wird es wohl nicht gehen. Wir gehen davon aus, dass auch im siebenten Pflichtspiel in Folge im Villa Park beide teilnehmenden Teams mindestens ein Tor erzielen.