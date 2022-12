Aston Villa - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 26.12.2022

Am Montag kommt es zum 200. Duell zwischen Aston Villa und Liverpool. Der LFC liegt im direkten Vergleich mit 100 Siegen zu 59 Niederlagen vorne. In Birmingham spricht die Bilanz mit 41 Erfolgen in 99 Partien bei 37 Pleiten leicht für die Gastgeber. In der Liga konnten die Reds allerdings 92 von 188 Spielen gegen die Villans gewinnen.