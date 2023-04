Atalanta Bergamo - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 24.04.2023

Unser Atalanta Bergamo - AS Rom Tipp zum Serie A Spiel am 24.04.2023 lautet: Bergamo ist gut beraten, das Kräftemessen mit der Roma siegreich zu gestalten. Ob dies gelingt, ist jedoch aufgrund der durchwachsenen Heimleistungen der Lombarden mehr als fraglich. Eine Drei-Wege-Wette scheint schlichtweg nicht angebracht. Vielmehr gehen wir von mehr als 2,5 Toren aus.

Atalanta, das zu den drei auswärtsstärksten Teams der Liga zählt, erkämpfte sich zuletzt beim AC Florenz ein glückliches 1:1. Dabei gingen die Gäste in der ersten Halbzeit durch Joakim Maehle in Front. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Hausherren das Zepter des Handelns und glichen vom Elfmeterpunkt durch Arthur Cabral verdient aus. Am Ende waren die Bergamasken mit dem Remis gut beraten.

Der AS Rom gab sich im Kräftemessen mit Udinese keine Blöße und kam im heimischen Olympiastadion zu einem souveränen 3:0-Triumph. Ein Erfolg, der in der Höhe vollkommen in Ordnung ging. Die Gastgeber waren bissig in den Zweikämpfen und zeigten deutlich mehr Zug zum Tor. Zudem kamen die Römer am Donnerstag in der Europa League gegen Feyenoord über 120 Minuten zu einem 4:1 und zogen ins Halbfinale ein.

Beide Teams gieren nach dem internationalen Geschäft und wollen den Sieg für sich beanspruchen. In einem Duell auf Augenhöhe visieren wir mehr als 2,5 Tore an. Der Wettanbieter Winamax hält eine Quote von 2,15 bereit.

Darum tippen wir bei Atalanta vs AS Rom auf „Mehr als 2,5 Tore“:

Die Bergamasken absolvierten fünf der letzten acht Heimspiele in der Serie A mit drei oder mehr Toren.

Rom präsentierte sich auswärts in der Liga mit 19 Treffern in 15 Begegnungen sehr torgefährlich.

Sieben der vergangenen acht Begegnungen im Gewiss Stadium endeten zwischen Atalanta und Roma mit mehr als 2,5 Toren.

Atalanta Bergamo vs AS Rom Quoten Analyse:

Wenngleich das Match erst am Montag ausgetragen wird, könnten die Beine bei den Römern aufgrund der 120 Minuten am vergangenen Donnerstag noch etwas schwer sein. Eine Tatsache, die den besten Bookies nicht entgangen ist. Die Lombarden zeigen nämlich am Drei-Wege-Markt die niedrigste Atalanta Bergamo AS Rom Quote auf. Hierbei werden Werte von ca. 2,30 aufgerufen. Wer zum Auswärtssieg tendiert, darf sich teilweise auf deutlich mehr als den dreifachen Wetteinsatz freuen.

Am Markt „mehr/weniger als 2,5 Tore“ unterscheidet sich die Buchmacher-Einschätzung von unserem Atalanta Bergamo AS Rom Tipp. Die Bookies tendieren zu wenig Toren. Dementsprechend hoch fällt die Über 2.5 Tore-Quote bei Bookie Winamax aus.

Atalanta vs AS Rom Prognose: „Baut die Roma den Vorsprung zu den Nicht-CL-Plätzen aus?“

Aus den vergangenen acht Liga-Ansetzungen holten die Mannen von Trainer Gian Gasperini nur zwei Siege. Diese Erfolgserlebnisse resultierten gegen den FC Empoli (2:1) und Cremonese (3:1). Um den Anschluss zu den internationalen Plätzen nicht gänzlich zu verlieren, bedarf es einer deutlichen Leistungssteigerung.

Dabei sind in erster Linie die Heimspiele zu erwähnen. Nur sechs der insgesamt 14 Saison-Erfolge konnten im Gewiss Stadium errungen werden (3U, 5N). Nur ein Sieg in den jüngsten vier Heimansetzungen offenbart vieles, aber gewiss keine Heimstärke.

Vor allem defensiv stehen die Lombarden vor heimischer Kulisse auf sehr wackeligen Beinen. 18 Gegentore in 14 Heimspielen sind zu viel, um in der Serie A mit den Spitzenteams mithalten zu können. Immerhin kann sich die offensive Leistung mit 24 Heimtoren durchaus sehen lassen.

Drei Serie-A-Erfolge am Stück zieren das Konto der Wölfe. Seit 2019 könnte die Roma in der kommenden Saison erstmals wieder in der Champions League antreten.

Atalanta Bergamo - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo: 1:1 Florenz (SA, A), 0:2 Bologna (SA, H), 3:1 Cremonese (SA, A), 2:1 Empoli (SA, H), 0:2 Neapel (SA, A).

Letzte 5 Spiele AS Rom: 4:1 n. V. Feyenoord (EL, H), 3:0 Udinese (SA, H), 0:1 Feyenoord (EL, A), 1:0 FC Turin (SA, A), 3:0 Sampdoria (SA, H).

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo vs. AS Rom: 1:0 (SA, A), 0:1 (SA, A), 1:4 (SA, H), 1:1 (SA, A), 4:1 (SA, H).

In erster Linie müssen die Gelb-Roten in der Ferne abliefern. Dass sie dazu imstande sind, stellten sie nach vier sieglosen Auswärtsspielen in Folge beim 1:0 in Turin unter Beweis. Offensiv sind die Römer mit 19 Treffern in 15 Begegnungen in der Fremde nicht zu unterschätzen. In mehr als 85 Prozent der Ansetzungen in gegnerischen Gefilden steht ein eigener Treffer zu Buche.

Mit einem knappen 1:0 setzten sich die Bergamasken in der Hinrunde durch. Im Gewiss Stadium ist aber kein ähnliches Ergebnis zu erwarten. Sieben der jüngsten acht Paarungen zwischen beiden Mannschaften endeten nämlich mit drei oder mehr Toren. Kürzlich trennten sich beide Klubs sogar zweimal mit mehr als 4,5 Treffern.

Unser Atalanta Bergamo - AS Rom Tipp: „mehr als 2,5 Tore“

Wir erwarten ein sehr interessantes Spiel, das Chancen für beide Teams bereithalten wird. Atalanta Bergamo ist vor allem in der Ferne gefährlich, aber im Gewiss Stadium legten die Gastgeber immer wieder Probleme an den Tag und gaben defensiv keine allzu starke Figur ab.

Die Roma ihrerseits will Rang vier um jeden Preis verteidigen und träumt von der Champions League-Teilnahme. Bei den Lombarden dürften die Gäste offensiv agieren und der Dreierkette, die Gasperini bevorzugt spielen lässt, gehörig zusetzen.