Athletic Bilbao - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 12.03.2023

Unser Athletic Bilbao - Barcelona Tipp zum La Liga Spiel am 12.03.2023 lautet: Mit neun Punkten Vorsprung von Barcelona auf den Erzrivalen Real Madrid scheint das Meisterschaftsrennen in Spanien bereits entschieden zu sein. In Bilbao favorisieren wir die Blaugrana und tendieren zu wenig Toren.

Seit mittlerweile drei La-Liga-Spieltagen wartet Bilbao auf ein Erfolgserlebnis. Immerhin stand nach zwei Niederlagen in Serie zuletzt bei Rayo Vallecano zumindest ein torloses Remis zu Buche. Zu allem Überfluss sah Oihan Sancet in der Nachspielzeit wegen groben Foulspiels glatt Rot und wird gegen Barcelona im offensiven Mittelfeld fehlen.

Nach dem 0:1-Ausrutscher am vorletzten Spieltag in Almeria scheint die Elf von Trainer Xavi wieder zurück in die Spur gefunden zu haben und setzte sich am vergangenen Wochenende vor heimischer Kulisse wenig glanzvoll mit 1:0 gegen Valencia durch. Raphinha sorgte mit seinem Treffer für einen wichtigen Sieg im Meisterschaftskampf. Ähnlich wie bei den Basken muss auch der 26-fache Meister mit Ronald Araújo auf einen wichtigen Leistungsträger verzichten. Der Innenverteidiger wurde gegen Valencia aufgrund einer Notbremse des Platzes verwiesen.

Die Katalanen agieren als auswärtsstärkstes Team der Liga und werden in Bilbao ihre starke Präsenz einmal mehr untermauern. Wir entscheiden uns für eine Konfigurator-Wette auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“ zu einer Quote von 1,71 bei Bwin .

Darum tippen wir bei Athletic Bilbao vs Barcelona auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Bilbao gewann nur eines der vergangenen vier Liga-Heimspiele (2N, 1U).

Barcelona verkörpert das auswärtsstärkste Team der Liga und gewann mehr als 80 Prozent seiner Fernduelle (10S, 2N).

Nur eine der vergangenen sechs Partien gegen die Basken ging für die Katalanen verloren (4S, 1U).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Athletic Bilbao vs Barcelona Quoten Analyse:

Beim Kräftemessen zwischen dem Spitzenreiter und dem Tabellen-Neunten sollten die Rollen mehr als deutlich verteilt sein, oder? Mitnichten, die Suche nach einem Favoriten in diesem Spiel ist nicht zielführend. Ein Heimsieg schlägt mit einer durchschnittlichen Quote von 3,30 zu Buche und der Auswärtssieg wird aufgrund der Stärke des Tabellenführers mit einem Wert von ca. 2,25 etwas niedriger angesetzt.

Barcelona offenbarte zuletzt auf gegnerischem Boden eine minimalistische Herangehensweise und bestritt vier der jüngsten fünf Auswärtsspiele mit weniger als 2,5 Toren. Beim erneuten Kräftemessen gehen die Wettanbieter einmal mehr von zwei oder weniger Treffern aus und preisen den Markt im Schnitt mit einer Quote von 1,65 ein.

Athletic Bilbao vs Barcelona Prognose: „Sorgt Bilbao für mehr Spannung im Titelkampf?“

Nur ein Punkt aus den vergangenen drei Pflichtspielen bescheinigt den Mannen von Trainer Ernesto Valverde eine katastrophale Form. Aufgrund der schlechten Ausbeute drohen die Basken ein weiteres Jahr die Teilnahme am internationalen Geschäft zu verpassen. Momentan reicht es mit 33 erbeuteten Punkten nur für Rang neun.

Immerhin sechs der bisherigen neun Saison-Erfolge kamen auf heimischem Boden zustande, wenngleich auch dort zuletzt ein Abwärtstrend erkennbar war. Nur eines der jüngsten vier Heimspiele sorgte für einen Dreier (2N, 1U). Um gegen Barcelona etwas zu bewegen, ist eine deutliche Leistungssteigerung erforderlich.

Im Schnitt bringt die Offensive von Bilbao 14,4 Schüsse pro Spiel zustande. Dabei gehen jedoch nur 4,1 auf den gegnerischen Kasten und lediglich ein Drittel landet im Tor. In Bezug auf die Chancenverwertung ist noch deutlich Luft nach oben.

Barcelona ist auswärts eine Macht und gewann sechs der vergangenen sieben Fernduelle in La Liga. Diesen Erfolgen steht lediglich das etwas überraschende 0:1 am vorletzten Spieltag in Almeria gegenüber. Aus den verstrichenen zwölf Auswärtsspielen resultierten satte 30 Punkte. Kein anderer Klub im Oberhaus des spanischen Fußballs kann mit dieser Ausbeute konkurrieren.

Athletic Bilbao - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Athletic Bilbao: 0:0 Vallecano (La Liga, A), 0:1 Osasuna (La Liga, A), 2:3 Girona (La Liga, H), 0:1 Atletico Madrid (La Liga, A), 2:1 Valencia (La Liga, A).

Letzte 5 Spiele Barcelona: 1:0 Valencia (La Liga, H), 1:0 Real Madrid (Pokal, A), 0:1 Almeria (La Liga, A), 1:2 Man Utd (EL, A), 2:0 Cadiz (La Liga, H).

Letzte 5 Spiele Athletic Bilbao vs. Barcelona: 0:4 (La Liga, A), 0:4 (La Liga, A), 3:2 n.V. (Pokal, H), 1:1 (La Liga, H), 0:4 (Pokal, H).

Die Katalanen zeigten sich in der Fremde sehr torgefährlich und verbuchten in mehr als 90 Prozent der Auswärtsspiele mindestens einen Treffer. Ganze sieben der verstrichenen zwölf Auswärts-Paarungen endeten ohne Gegentor. Nur sieben Gegentore hat die mit Abstand beste Abwehr der Liga in den Stadien des jeweiligen Konkurrenten zugelassen.

Anhand der letzten beiden Kräftemessen sind den Blaugrana deutliche Feldvorteile einzuräumen. Zwei 4:0-Erfolge sprechen für sich und lassen auch diesmal keinen Zweifel an der Favoritenrolle der Gäste.

Unser Athletic Bilbao - Barcelona Tipp: „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“

Bilbao ging in der Hinrunde im Camp Nou mit 0:4 baden und wurde im wahrsten Sinne des Wortes vom Platz gefegt. Mit einem ähnlichen Ergebnis ist beim erneuten Aufeinandertreffen nicht zu rechnen.

Auswärts legen die Blaugrana eine defensive Spielausrichtung an den Tag und bestritten neun der bisherigen zwölf Liga-Partien mit weniger als 3,5 Toren.

85 Torchancen haben die Schützlinge von Trainer Xavi über die Saison hinweg erspielt. Etwas mehr als jede zweite Tormöglichkeit wurde versenkt. Zuletzt geriet die Offensive etwas ins Stocken und ließ zum Beispiel in Form von Robert Lewandowski, der nur ein Tor in seinen letzten vier Liga-Begegnungen erzielte, ihre Kaltschnäuzigkeit vermissen.