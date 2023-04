Athletic Bilbao - Sevilla Tipp, Prognose & Quoten | 27.04.2023

Unser Athletic Bilbao - Sevilla Tipp zum La Liga Spiel am 27.04.2023 lautet: Bilbao gehört zu den formstärksten La-Liga-Teams in der Rückrunde. Am Donnerstag wartet aber daheim gegen Sevilla eine schwere Aufgabe auf die Basken.

Der FC Sevilla spielt in La Liga wahrlich keine gute Saison. Die Andalusier schwebten nach der Hinrunde mit nur zwei Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone in großer Gefahr. Erst mit einer besseren Rückserie haben sich die Nervionenses etwas Luft im Kampf um den Ligaverbleib verschafft. Im Lieblingswettbewerb, der Europa League, läuft es hingegen wie am Schnürchen. Nachdem die Blanquirrojos in der Runde der letzten Acht Manchester United ausgeschaltet haben, stehen sie im Halbfinale, wo es gegen Juventus Turin weitergeht. Doch zuvor steht erst noch der Liga-Alltag an. Am 31. Spieltag ist der SFC zu Gast bei Athletic Bilbao. Die Wettanbieter trauen den Gästen hier nicht allzu viel zu. Wir spielen am Ende mit einer Quote von 1,70 bei Bet3000 die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Athletic Bilbao vs Sevilla auf „Unter 2,5 Tore“:

Athletic Bilbao hat die zweitbeste Heimabwehr in La Liga

Sevilla kommt in 15 Gastspielen dieser Saison auf 17 Treffer

Die Wette „Unter 2,5 Tore“ hätte in elf der letzten 14 Duelle beider Vereine Erfolg gehabt

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Athletic Bilbao vs Sevilla Quoten Analyse:

Athletic Bilbao steht nach 30 Spieltagen auf dem siebten Tabellenplatz und hat nur einen Zähler Rückstand auf den ersten Europapokal-Rang. Sevilla hat fünf Plätze und acht Punkte Rückstand auf den kommenden Gegner.

Das Polster auf die Abstiegszone beträgt ebenfalls acht Zähler. So sind die Gäste bei der Athletic Bilbao Sevilla Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 4,73 die Außenseiter. Für einen Erfolg der Hausherren klettern die Quoten auf einen Durchschnitt von 1,80 - hier Sportwetten-Bonus abstauben!

Athletic Bilbao vs Sevilla Prognose: Geht die tolle Rückrunde der Basken weiter?

Athletic Bilbao erreichte letztmals 2017/18 den Europapokal. Seitdem verpassten die Basken mit zwei achten Plätzen in den Spielzeiten 2018/19 und 2021/22 knapp das internationale Geschäft. Mit dieser Saison hat der Verein unter dem neuen Coach Ernesto Valverde einen neuen Anlauf gestartet. Nach der Hinrunde hatten die Löwen noch fünf Punkte Rückstand auf Rang 6.

Ab Mitte Februar mussten die „Zuri-gorriak“ eine Serie von vier Niederlagen und einem Remis verkraften. Seitdem ist die Mannschaft mit vier Erfolgen und zwei Unentschieden aber wieder ungeschlagen. Das 2:1 am Wochenende bei Almeria war der dritte Sieg in Folge. Mit 20 Punkten aus elf Spielen absolvieren die „Lehoiak“ auch eine tolle Rückrunde. Nur Atletico und Barca (beide 26) haben in der zweiten Saisonhälfte mehr Punkte gesammelt. Elf Heim-Gegentore sind der zweitbeste Wert in La Liga hinter Barcelona.

Im Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester United lief es zunächst für Sevilla gar nicht gut. Nach 20 Minuten lagen die Gäste schon mit 0:2 zurück. Durch zwei späte Eigentore der Hausherren ab der 84. Minute gingen die Andalusier am Ende aber doch noch mit einem 2:2-Unentschieden vom Feld. Im Rückspiel machten die Nervionenses dann mit einem überraschend klaren 3:0-Heimsieg gegen die Red Devils den fünften Einzug ins Europa-League-Halbfinale klar.

Inzwischen hat sich auch der Trainerwechsel von Jorge Sampaoli zu Jose Mendilibar Ende März bezahlt gemacht. Sevilla ist schon sechs Pflichtpartien hintereinander ohne Niederlage. Die Rojiblancos standen nach der Hinrunde gerade mal bei fünf Siegen und 21 Punkten aus 19 Partien. Nach elf Spielen der Rückserie stehen schon fünf Dreier und 17 Zähler auf dem Konto. In der Fremde glückten in 15 Gastspielen allerdings nur vier Erfolge.

Athletic Bilbao - Sevilla Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Athletic Bilbao: 2:1 Almeria (A), 2:0 Real Sociedad (H), 2:1 Espanyol Barcelona (A), 1:1 Osasuna (H), 0:0 Getafe (H)

Letzte 5 Spiele Sevilla: 2:1 Villarreal (H), 3:0 Manchester United (H), 2:0 Valencia (A), 2:2 Manchester United (A), 2:2 Celta Vigo (H)

Letzte 5 Spiele Athletic Bilbao vs Sevilla: 1:1 (A), 0:1 (A), 0:1 (H), 1:0 (A), 2:1 (H)

Der direkte Vergleich zwischen den Basken und den Andalusiern ist nach 165 Duellen mit 68 Siegen für Sevilla bei 65 Niederlagen beinahe ausgeglichen. In 81 Gastspielen bei Athletic gab es 20 Erfolge sowie 51 Pleiten für die Gäste. Bilbao konnte nur zwei der letzten acht Duelle gegen Sevilla für sich entscheiden. Das Hinspiel am 8. Spieltag im Ramon Sanchez Pizjuan endete mit einem 1:1.

Unser Athletic Bilbao - Sevilla Tipp: Unter 2,5 Tore

Schaut man auf die Tabelle und die Form in der Rückrunde, sind die Hausherren in diesem Duell zurecht die Favoriten. Doch mit dem Rückenwind aus der Europa League kommt Sevilla unter dem neuen Coach auch immer besser in Schwung. So sind die Andalusier unter Mendilibar noch ohne Niederlage. Am Ende kann hier fast alles passieren. Vieles spricht aber für ein enges und torarmes Spiel. In den jüngsten 14 Duellen zwischen beiden Vereinen fielen lediglich dreimal mehr als zwei Tore.