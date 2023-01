Atletico Madrid - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 08.01.2023

Das Spitzenspiel am 16. Spieltag von La Liga steigt ohne Zweifel am Sonntag im Wanda Metropolitano. Atletico Madrid empfängt am späten Abend den FC Barcelona. Nach einer Krise mit fünf Pflichtspielen in Folge ohne Sieg haben die Colchoneros mit vier Erfolgen hintereinander inzwischen wieder in die Spur gefunden. Diese Serie soll auch gegen die Blaugrana fortgesetzt werden. Barca musste in dieser Saison aber bisher auch nur eine Niederlage einstecken und will mit einem weiteren Dreier Platz 1 verteidigen. In einem engen Spiel ohne klaren Favoriten entscheiden wir uns zu einer Quote von 1,96 bei Bet365 für die Wette „Unter 2,5 Tore“.