Atletico Madrid - Mallorca Tipp, Prognose & Quoten | 26.04.2023

Unser Atletico Madrid - Mallorca Tipp zum La Liga Spiel am 26.04.2023 lautet: Nach der ersten Rückrunden-Niederlage will Atletico schnellstmöglich zurück in die Erfolgsspur. Das sollte im Heimspiel gegen Mallorca auch glücken.

Mit einem ganz schwachen Herbst hatte Atletico Madrid schon früh in dieser Saison viele mögliche Ziele verspielt. Nun geht es für die Männer von Coach Diego Simeone im Endspurt der Spielzeit 2022/23 maximal noch um zwei Dinge. Die Teilnahme an der Champions-League-Gruppenphase scheint mit zwölf Punkten Vorsprung auf Rang 5 nur noch Formsache zu sein. Außerdem würden die Rot-Weißen in der Abschlusstabelle nur zu gern vor dem Erzrivalen und Stadtnachbarn Real Madrid über die Ziellinie gehen. Dafür müssen die „Rojiblancos“ aber bereit sein, wenn die Königlichen patzen. Zudem darf man selbst nicht mehr so viele Punkte liegen lassen. Glaubt man den Wettquoten, droht im Heimspiel am Mittwoch gegen Mallorca keine Überraschung. Wir entscheiden uns ebenfalls mit einer Quote von 1,55 bei Chillybets für die Wette „Sieg Atletico & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Atletico Madrid vs Mallorca auf „Sieg Atletico & Unter 4,5 Tore“:

Atletico ist die beste Mannschaft der Rückrunde

Die Colchoneros haben in elf Partien der zweiten Saisonhälfte lediglich sechs Gegentreffer kassiert

Im Schnitt fallen zwischen beiden Teams 2,6 Tore

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Atletico Madrid vs Mallorca Quoten Analyse:

Atletico steht auf Platz 3 der La-Liga-Tabelle, 16 Punkte hinter Spitzenreiter Barca und fünf Zähler hinter dem Tabellenzweiten Real Madrid. Mallorca findet sich nach 30 Spieltagen im gesicherten Mittelfeld wieder (10.).

So sind die Gäste bei der Atletico Madrid vs Mallorca Prognose mit durchschnittlichen Quoten von 9,27 auch die haushohen Außenseiter. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Hausherren gerade mal mit Quoten im Schnitt von 1,44 belohnt, die auch bei den neuen Wettanbietern angespielt werden können.

Atletico Madrid vs Mallorca Prognose: Bleibt Atletico die Nummer 1 der Rückserie?

Im Herbst 2022 hatte Atletico in der Champions League nicht nur das Achtelfinale verpasst, sondern war als Tabellenletzter komplett aus dem Europapokal ausgeschieden. Nach der La-Liga-Hinrunde lagen die Colchoneros ebenfalls nur auf Rang 4 und mussten sogar um die Teilnahme an der kommenden Königsklasse bangen. Im Januar folgte dann das Aus im Pokal-Viertelfinale bei Real. Doch in der Liga kam die Mannschaft von Coach Diego Simeone nach der WM-Pause wieder in die Spur.

Die Offensive um Antoine Griezmann war viel gefährlicher. Zudem stand die Abwehr wieder fast so sicher wie in besten Zeiten. Die letzte Niederlage in La Liga gab es Anfang Januar zu Hause mit einem 0:1 gegen Barcelona. Dann folgten 13 Partien (10 Siege, 3 Remis) ohne Pleite. Diese Serie endete am Sonntag erneut gegen Barca. Zu Gast im Camp Nou setzte es wieder ein knappes 0:1. Mit 26 Punkten und 19:6 Toren ist Atletico aber immer noch das beste Team der Rückrunde.

Mallorca kehrte mit der Saison 2019/20 nach sechs Jahren Abwesenheit wieder in die Primera Division zurück, musste hier aber den sofortigen Wiederabstieg hinnehmen. In der Vorsaison glückte den „Piratas“ der erneute Aufstieg. Dieses Mal schafften die „Bermellones“ den Ligaverbleib, allerdings nur mit einem Punkt Vorsprung. Im März hatte Coach Javier Aguirre die Mannschaft übernommen und ans rettende Ufer geführt.

In der ersten kompletten Saison unter dem neuen Chefbetreuer kann sich der Real Club Deportivo nun aus dem Abstiegskampf heraushalten und steht kurz vor der vorzeitigen Rettung. Acht Spieltage vor dem Ende hat der RCD zehn Zähler Polster auf die Abstiegszone. 25 der 40 Saisonpunkte holten die Männer auf der heimischen Insel. In der Fremde setzte es in 15 Gastspielen acht Niederlagen. Seit vier Ligaspielen ist die Mannschaft mit zwei Remis und zwei Siegen ungeschlagen.

Atletico Madrid - Mallorca Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 0:1 Barcelona (A), 2:1 Almeria (H), 0:2 Besiktas (A), 2:1 Rayo Vallecano (A), 1:0 Betis Sevilla (H)

Letzte 5 Spiele Mallorca: 3:1 Getafe (H), 1:0 Celta Vigo (A), 3:3 Real Valladolid (A), 0:0 Osasuna (H), 0:1 Betis Sevilla (A)

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid vs Mallorca: 0:1 (A), 0:1 (A), 1:2 (H), 3:0 (H), 2:0 (A)

In der jüngsten Vergangenheit hat sich Mallorca zu einer Art Angstgegner von Atletico entwickelt. Die letzten drei Duelle haben die Colchoneros allesamt verloren. Der letzte Erfolg gegen den RCD stammt vom 34. Spieltag der Saison 2019/20, damals ein 3:0-Heimsieg. In der Gesamtbilanz liegt Madrid nach 60 Vergleichen immer noch mit 27 Siegen zu 19 Niederlagen vorne. In 29 Gastspielen bei den Rojiblancos gingen die „Piratas“ sechsmal als Sieger vom Feld.

Unser Atletico Madrid - Mallorca Tipp: Sieg Atletico & Unter 4,5 Tore

Sicherlich war Mallorca zuletzt gut in Form, auch die jüngste Bilanz der „Bermellones“ gegen die „Colchoneros“ kann sich sehen lassen. Atletico ist aber trotz der Niederlage gegen Barca immer noch die beste Mannschaft der zweiten Saisonhälfte. Die Männer von Coach Diego Simeone haben zudem noch eine Rechnung mit dem RCD offen. In den vergangenen neun Duellen zwischen beiden Vereinen fielen maximal drei Tore. Auch dieses Mal erwarten wir kein Torfestival.