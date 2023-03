Atletico Madrid - Sevilla Tipp, Prognose & Quoten | 04.03.2023

Selbst der amtierende spanische Meister Real Madrid schaffte es nicht, im ehrwürdigen Santiago Bernabeu die Colchoneros in die Knie zu zwingen. Mit einem Mann weniger zeigten die Gäste Kampfgeist, Willen und Einsatz. Trotz Führung reichte es am Ende immerhin für ein Remis.

Nach zwei Heimsiegen legte Sevilla jüngst wieder Probleme an den Tag und holte in der Liga nur einen Triumph in den vergangenen vier Ansetzungen. Diesem 2:0 gegen RCD Mallorca stehen zwei Niederlagen und ein Remis gegenüber. Zuletzt musste eine überraschende 2:3-Heimniederlage gegen Osasuna in Kauf genommen werden.