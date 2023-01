Augsburg - Gladbach Tipp, Prognose & Quoten | 25.01.2023

Unser Augsburg - Gladbach Tipp zum Bundesliga-Spiel am 25.01.2023 lautet: Der FCA und die Fohlen haben den Auftakt ins Jahr 2023 verpatzt und wollen nun im direkten Duell unbedingt punkten. „Dabei werden Tore auf beiden Seiten erwartet.“

Der FC Augsburg war auf Platz 14, nur einen Punkt vor der Abstiegszone, in die WM-Pause gegangen. Für einen erfolgreichen Kampf um den Klassenerhalt wurde der Kader in der spielfreien Zeit gleich mit fünf Neuzugängen verstärkt.

Alle neuen Spieler durften im ersten Pflichtspiel des Jahres 2023 in Dortmund ran. Der FCA lieferte den Hausherren einen tollen Kampf, musste sich in einem wilden Spiel am Ende aber doch mit 3:4 geschlagen geben.

So sind die Fuggerstädter schon seit acht Ligapartien ohne Sieg. Die nächste Chance, diese Serie zu beenden, bietet sich schon am Mittwochabend vor den eigenen Fans. Die Chancen stehen dabei gar nicht so schlecht. Gegner Gladbach ist eines von drei Teams, die in dieser Saison noch ohne Auswärtssieg sind. Wir entscheiden uns bei dieser Partie mit einer Quote von 1.55 bei Betway für die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Augsburg vs Gladbach auf „Beide Teams treffen“:

Augsburg hat in allen 11 Heimspielen gegen die Fohlen mindestens einmal ins Schwarze getroffen

Gladbach spielte seit 9 Ligaspielen nicht mehr zu Null

Die Wette „BTS“ hätte in 5 der letzten 6 Duelle zwischen beiden Teams Erfolg gehabt

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Augsburg vs Gladbach Quoten Analyse:

Augsburg kann sich aktuell auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz halten. Das Polster auf den Relegationsplatz 16 ist aber denkbar dünn. Mönchengladbach liegt auf Rang 8 noch im Rennen um die Europapokalplätze, hat auf Rang 6 aber schon sechs Punkte Rückstand.

Bei der Prognose Augsburg vs Gladbach sind die Gäste mit Siegquoten im Schnitt von 2,31 auch die Favoriten. Ein Erfolg der Hausherren wird dagegen mit durchschnittlichen Quoten von 3,07 bezahlt.

Augsburg vs Gladbach Prognose: Neuzugänge des FCA beleben die Offensive

Im Laufe des Gastspiels beim BVB gab Coach Enrico Maaßen allen seinen fünf Winter-Neuzugängen eine Chance. Diese fügten sich größtenteils gut ein und machten Hoffnung. Am Ende fuhren die Augsburger aber mit vier Gegentoren und null Punkten nach Hause. Zum ersten Mal in einer Bundesliga-Partie konnten die Fuggerstädter immerhin dreimal einen Rückstand ausgleichen.

Das hatte man der zum Jahreswechsel drittschwächsten Offensive der Liga nicht unbedingt zugetraut. Auch der Trainer war stolz auf seine Mannschaft. Nun soll die Negativserie zu Ende gehen. Der FCA ist aber Letzter der Heimtabelle und sammelte in acht Heimspielen nur fünf Punkte. Gegen Gladbach müssen die Hausherren auf Iago, Oxford, Hahn, Strobl und Vargas verzichten. Mergim Berisha darf nach einer Gelb-Sperre wieder mitwirken.

Eigentlich war Gladbach mit einem tollen 4:2-Heimsieg gegen Dortmund in die Winterpause gegangen. Nach der 2:3-Heimpleite am Sonntag gegen Leverkusen sieht die Bilanz der Fohlen mit fünf Niederlagen aus den letzten sieben Pflichtspielen aber nicht so rosig aus. Gegen die Werkself musste die Mannschaft ihr erstes Spiel seit über achteinhalb Jahren ohne Keeper Yann Sommer absolvieren.

Die neue Nummer 1 Jonas Omlin kassierte gleich drei Gegentore. Die Mannschaft von Coach Daniel Farke wirkte behäbig, bekam nur wenig Druck aufs gegnerische Tor zustande und hatte große Probleme gegen den Speed der Werkself. Die Gäste müssen in Augsburg nur auf den gesperrten Stindl verzichten. Florian Neuhaus feierte nach langer Verletzungspause dagegen gegen Bayer sein Comeback.

Augsburg - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Augsburg: 3:4 Dortmund (A), 1:0 Wolfsburg (H), 0:4 Wolfsburg (H), 0:2 Ferencvaros (H), 1:4 Union Berlin (A)

Letzte 5 Spiele Gladbach: 2:3 Leverkusen (H), 0:1 St. Pauli (H), 4:0 Bielefeld (H), 2:0 Oldenburg (H), 4:2 Dortmund (H)

Letzte 5 Spiele Augsburg vs Gladbach: 2:3 (A), 1:0 (H), 3:1 (H), 1:1 (A), 2:3 (H)

Nach 24 Duellen liegt Gladbach mit neun Siegen bei sieben Niederlagen im direkten Vergleich gegen Augsburg knapp vorne.

Zu Gast bei den bayerischen Schwaben haben sich die Fohlen aber oft nicht wohlgefühlt. Von den elf Auswärtsspielen beim FCA konnten die Borussen nur eines für sich entscheiden.

Nur in Freiburg hat Mönchengladbach eine noch schwächere Bilanz. Die letzten zwei Reisen in die WWK Arena brachten keine Punkte ein.

Unser Augsburg - Gladbach Tipp: Beide Teams treffen

Eine klassische 1x2-Wette fällt bei dieser Partie nicht leicht. Die Gladbacher sind in der kompletten Saison noch ohne Auswärts-Dreier. Und die Augsburger sind die Mannschaft in der Bundesliga, die am längsten auf einen Sieg wartet. Bei dieser Partie dürfen sich die Zuschauer aber über Tore auf beiden Seiten freuen.