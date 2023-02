Augsburg - Hoffenheim Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Kann eine Defensive die Null halten?

Zuletzt erhöhte ein Heimspiel die Chance auf Punkte der Fuggerstädter. Augsburg schnappte sich in der heimischen WWK-Arena zwei Siege in Serie. Schauen wir auf die Quotenverteilung, hat das recht wenig geholfen, denn: Der FCA ist mit Quoten von ca. 2,70 im eigenen Stadion leichter Außenseiter.

Defensive Aussetzer kann sich in diesem wichtigen Spiel keiner erlauben. Sowohl der FCA (36) als auch die TSG (39) gehören zu den fünf Teams mit den meisten Gegentreffern. Dort befinden sie sich in bester Gesellschaft weiterer Abstiegskandidaten. Nur Schalke, Bremen und Bochum nahmen bisher mehr Gegentore hin.

In der Vergangenheit bot das Aufeinandertreffen zwischen Augsburg und Hoffenheim des Öfteren einige Treffer. Zuletzt durften Zuschauer in vier von fünf Duellen über 2,5 Tore bestaunen. Darüber hinaus erzielten in drei der letzten fünf Partien beide Mannschaften mindestens einen Treffer.

Hoffenheim agiert mit mehr Ballpassagen und kratzt in dieser Statistik an den ersten fünf Teams der Bundesliga. Laut xG sollten sie damit auch Erfolg haben, denn Hoffenheim hat den fünfthöchsten Wert für erwartbare Treffer.

Die Anzahl der Ballberührungen im gegnerischen Strafraum gehört ebenfalls in die Top 5. Kein Wunder, dass Hoffenheim in sechs Auswärtsspielen in Folge getroffen hat. Vier der letzten fünf Gastauftritte endeten in einem Spiel mit mehr als 2,5 Treffern.