Augsburg - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten | 03.02.2023

Unser Augsburg - Leverkusen Tipp zum Bundesliga Spiel am 03.02.2023 lautet: Sowohl der FCA als auch Bayer wollen nach Niederlagen am vergangenen Spieltag wieder punkten. Ein Erfolg ist in diesem Duell aber am ehesten den Gästen zuzutrauen.

Der 19. Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 wird am Freitagabend in der WWK Arena eröffnet. Der heimische FC Augsburg empfängt Bayer Leverkusen.

Die Werkself musste am Wochenende mit dem 0:2 daheim gegen Dortmund einen Rückschlag bei der Aufholjagd im Rennen um die Europapokal-Plätze hinnehmen. Es war die erste Niederlage nach fünf Siegen in Folge.

Der FCA ist mit seiner Ausbeute von drei Punkten aus den ersten drei Spielen des Jahres 2023 auch nicht zufrieden und will diese Bilanz dringend optimieren.

Bei den Buchmachern sind die Fuggerstädter im Duell mit Bayer aber zunächst mal die klaren Außenseiter. Auch wir trauen den Hausherren nicht mehr als einen Punkt zu und spielen mit einer Quote von 1,88 bei Bwin die Wette „Doppelte Chance x/2 & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Augsburg vs Leverkusen auf „DC x/2 & Unter 3,5 Tore“:

Leverkusen ist in Augsburg noch ohne Niederlage

In 7 der letzten 11 Duelle zwischen beiden Vereinen fielen maximal 3 Tore

Augsburg ist zusammen mit Schalke die schwächste Heimmannschaft der Liga

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Augsburg vs Leverkusen Quoten Analyse:

Leverkusen geht auf Rang 9 in den 19. Spieltag. Der Rückstand auf Platz 6 beträgt acht Punkte. Der FCA hat sechs Zähler weniger gesammelt und belegt damit Rang 14. Das Polster auf die Abstiegszone ist aber gerade einmal zwei Punkte dick.

So sind die Gäste aus Sicht der Wettanbieter bei der Augsburg vs Leverkusen Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,82 favorisiert. Auf der Gegenseite bekommen Sportwetten-Tipper für einen Dreier der Hausherren Quoten im Schnitt von 4,22.

Augsburg vs Leverkusen Prognose: Schwächstes Heimteam trifft auf den Angstgegner

Am vergangenen Mittwoch hatte der FCA mit dem 1:0 daheim gegen Gladbach nicht nur den zweiten Heimsieg der Saison gefeiert, sondern auch die Serie von acht Bundesliga-Spielen ohne Sieg beendet. Am Samstag in Freiburg wollte Augsburg dann nachlegen. Doch die Gäste leisteten sich in der Defensive zu viele vermeidbare Fehler und konnten im Spiel nach vorne nicht mit der Effektivität der Breisgauer mithalten.

So gab es zum neunten Mal in Folge im Duell mit dem Sport-Club keinen Sieg (1:3). Mit Nathanael Mbuku wurde unter der Woche bereits der sechste Neuzugang in diesem Winter vorgestellt. Stürmer Ermedin Demirovic fehlt am Freitag gesperrt. Aus neun Heimspielen holte die Elf von Coach Enrico Maaßen nur acht Punkte. Keine Erstliga-Mannschaft kommt aktuell auf weniger Heimpunkte.

Bayer kam gegen den BVB eigentlich gut ins Spiel. Die Hausherren störten den gegnerischen Aufbau und boten ansehnlichen Ballbesitzfußball. Am Ende setzte es trotzdem eine 0:2-Pleite. Im Strafraum wurde vor allem ein Mittelstürmer vermisst. Hier wird die Rückkehr von Patrick Schick sehnsüchtig erwartet. Am Freitag in Augsburg dürfte der Tscheche zumindest wieder auf der Bank sitzen.

Verantwortliche, Fans und Spieler träumen immer noch von der Königsklasse. Allerdings hat noch nie ein Bundesligist, der nach 18 Spieltagen mehr als acht Punkte Rückstand auf Rang 4 hatte, noch den Sprung in die Champions League geschafft. Die Tendenz unter Coach Xabi Alonso, der vor allem die Abwehr stabilisiert hat und auf ein schnelles Konterspiel setzt, ist trotzdem positiv.

Augsburg - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Augsburg: 1:3 Freiburg (A), 1:0 Gladbach (H), 3:4 Dortmund (A), 1:0 Wolfsburg (H), 0:4 Wolfsburg (H)

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 0:2 Dortmund (H), 2:0 Bochum (H), 3:2 Gladbach (A), 1:0 Kopenhagen (H), 2:1 SSC Venezia (H)

Letzte 5 Spiele Augsburg vs Leverkusen: 2:1 (A), 1:5 (A), 1:4 (H), 1:1 (H), 1:3 (A)

Das letzte Duell zwischen Augsburg und Leverkusen entschieden die bayerischen Schwaben am 2. Spieltag der laufenden Saison zu Gast in der BayArena mit 2:1 für sich. Das war der erste Sieg der Fuggerstädter in 25 Duellen gegen die Werkself.

Die Bilanz aus den 24 Spielen davor sprach mit 16 Siegen und acht Remis klar für die Werkself. Daheim wartet der FCA mit fünf Unentschieden und acht Pleiten noch auf den ersten Sieg gegen Leverkusen.

Unser Augsburg - Leverkusen Tipp: DC x/2 & Unter 3,5 Tore

Im Hinspiel gegen die Werkself schaffte der FCA Historisches. Nur zu gerne würde Augsburg gleich den nächsten Dreier gegen den Angstgegner feiern. Doch aus unserer Sicht nehmen die Gäste mindestens einen Punkt mit.

Die Leverkusener waren zuletzt unter Coach Alonso gut in Form und haben auch gegen den BVB nicht wirklich enttäuscht. Die Fuggerstädter haben hingegen daheim in dieser Saison große Probleme.