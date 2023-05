Augsburg - Union Berlin Tipp, Prognose & Quoten | 06.05.2023

Unser Augsburg - Union Berlin Tipp zum Bundesliga Spiel am 06.05.2023 lautet: In einem offenen Match kommen beide Seiten zum Torerfolg.

Am Samstag kann Union Berlin einen ganz großen Schritt in Richtung Königsklasse machen. Mit einem Dreier in Augsburg und je nach Ausgang des Duells zwischen den beiden direkten Konkurrenten aus Freiburg und Leipzig könnten die Eisernen das Ticket für die Champions League fast schon buchen. Doch der FCA braucht seinerseits Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Wir erwarten eine knappe Angelegenheit, in der beide Teams zum Torerfolg kommen. Daher entscheiden wir uns für die Wette „Beide treffen“. Hierfür bietet Bwin eine Quote von 1,87.

Darum tippen wir bei Augsburg vs Union Berlin auf „Beide treffen“

Augsburg kann mit einem Sieg den Klassenerhalt so gut wie sichern

Union Berlin braucht Punkte im Kampf um die Champions League

In den letzten acht Ligaspielen Augsburgs trafen beide Teams

Augsburg vs Union Berlin Quoten Analyse:

Der Bookie Bwin gehört zu den alten Hasen in der Branche und ist einer von mittlerweile doch recht vielen Wettanbietern mit deutscher Lizenz. Für einen Tipp auf einen Heimsieg gibt es bei diesem Buchmacher eine Quote von 3,30. Für die Wette auf einen Gäste-Dreier erhält man hingegen eine Wettquote von 2,20.

Die anderen Wettanbieter werfen in etwa gleich hohe Quoten auf den Markt. Ein torreiches Match erwartet keiner von ihnen. Schon für einen Tipp auf das „Over 2,5″ gibt es Werte über der Marke von 2,00. Die Quoten für die Wettoption „Beide treffen“ sind höher als die Wettquoten für die entsprechende Gegenwette.

Augsburg vs Union Berlin Prognose: Enges Spiel bis zum Schluss

Am vergangenen Wochenende entführte Augsburg zwar einen Punkt aus Frankfurt, blieb damit aber auch im siebten Bundesligaspiel in Folge ohne Sieg. Nur die Eintracht selbst und die Hertha warten aktuell länger auf einen Dreier als die Fuggerstädter. Neben vier Remis gab es in diesem Zeitraum drei Pleiten.

In der Tabelle steht der FCA mit 31 Punkten auf Rang 13. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt allerdings nur drei Zähler. Der Abstand zum Vorletzten Schalke liegt bei vier Punkten. In trockenen Tüchern ist der Klassenerhalt somit also noch lange nicht, zumal das Restprogramm auch noch durchaus knackig ist.

Denn am nächsten Wochenende geht es zum Kellerduell nach Bochum, ehe Dortmund in die WWK Arena kommt und man zum Abschluss der Saison im Borussia Park von Gladbach ran muss. Insofern wäre der FCA mit etwas Zählbarem am Samstag gut beraten. Und die letzten Heimergebnisse waren auch gar nicht so verkehrt.

Zwar wartet Augsburg auch seit drei Heimspielen auf einen Sieg. Allerdings hat der Klub nur eine der letzten sieben Heimpartien verloren. Das war ein 1:3 gegen Köln Anfang April. Allein in diesem Heimmatch kassierte der FCA so viele Gegentreffer wie in den anderen sechs Heimspielen in diesem Kalenderjahr zusammen.

Augsburg - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Augsburg: 1:1 Frankfurt (BL, A), 1:1 Stuttgart (BL, H), 2:3 RB Leipzig (BL, A), 1:3 Köln (BL, H), 2:2 Wolfsburg (BL, A)

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 0:0 Leverkusen (BL, H), 1:0 Gladbach (BL, A), 1:1 Bochum (BL, H), 1:2 Dortmund (BL, A), 0:2 Frankfurt (Pokal, A)

Letzte 5 Spiele Augsburg vs Union Berlin: 2:2 (BL, A), 2:0 (BL, H), 0:0 (BL, A), 2:1 (BL, H), 3:1 (BL, A)

Union Berlin verpasste am vergangenen Wochenende eine kleine Vorentscheidung in Sachen Königsklasse als die Eisernen zu Hause gegen Leverkusen nicht über ein torloses Remis hinauskamen. Damit bleibt der 1:0-Erfolg bei Gladbach am vorletzten Wochenende der einzige Sieg in den letzten vier Bundesligaspielen.

Aus diesen letzten vier Partien holten die Köpenicker nur fünf von zwölf möglichen Punkten. Kleine Randnotiz: Bei einer Maximalausbeute würden die Unioner aktuell von der Spitze grüßen. So aber sind sie mittlerweile punktgleich mit dem Vierten Freiburg und haben zwei Zähler mehr als der Fünfte Leipzig.

Am nächsten Wochenende empfangen die Berliner den Sport-Club zum möglichen Showdown um die Champions League. Diesen wollen sie als besser platziertes Team angehen, was nur bei einem eigenen Sieg gegen Augsburg (fast) sicher der Fall ist. Doch von den vergangenen sieben Pflichtspielen in der Fremde wurde nur das letzte in Mönchengladbach gewonnen.

In den sechs Auswärtspartien in allen Wettbewerben davor gab es zwei Remis und vier Pleiten. Zudem gehörte der FCA zuletzt auch nicht unbedingt zu den Lieblingsgegnern. Von den letzten fünf direkten Duellen in der Bundesliga hat Union keines gewonnen. Neben drei Augsburger Erfolgen gab es zwei Remis - wie im Hinspiel, das 2:2 endete.

Unser Augsburg - Union Berlin Tipp: Beide treffen

Für uns schlägt die Quotenverteilung ein wenig zu sehr zu Gunsten der Gäste aus. Nach unserer Einschätzung hätten die Quoten für Wetten auf Heim- und Auswärtsdreier noch näher beieinander liegen müssen. So haben für uns Wetten in Richtung der Hausherren Value. Am Ende des Tages scheint hier aber jeder Ausgang möglich, wobei man sich in den Spielen des FCA zuletzt auf eines verlassen konnte: Tore! In den letzten acht Bundesliga-Partien der Köpenicker trafen stets beide Teams. Wir denken, dass sich diese Serie am Samstag fortsetzt.