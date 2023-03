Augsburg - Werder Bremen Tipp, Prognose & Quoten | 04.03.2023

Unser Augsburg - Werder Bremen Tipp zum Bundesliga Spiel am 04.03.2023 lautet: Der FCA kann sich bisher vor allem dank seiner guten Heimbilanz aus dem Abstiegskampf fernhalten. Gegen Bremen stehen die Fuggerstädter aber vor einer schweren Aufgabe.

Der SV Werder liegt mit 30 Punkten nach 22 Spieltagen frühzeitig auf Kurs des Saisonziels: Klassenerhalt.

Vor allem gegen die Teams auf den Plätzen 14 bis 18 haben die Bremer bisher konstant gepunktet. Am Samstag sind die Grün-Weißen zu Gast in Augsburg.

Der FCA steht aktuell auf Rang 13. Der Aufsteiger möchte trotzdem recht schnell weitere Punkte sammeln. Denn in der Saison 2020/21 hatte der SVW nach 24 Spieltagen auch 30 Zähler auf dem Konto, musste am Ende aber trotzdem den Gang in die 2. Bundesliga antreten.

Zu Gast beim FCA sind die Norddeutschen die leichten Außenseiter. Wir spielen am Ende mit einer Quote von 1,60 bei Chillybets die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Augsburg vs Werder Bremen auf „Beide Teams treffen“:

Augsburg kassierte in 11 Heimspielen schon 15 Gegentreffer

Bremen blieb nur in 2 der vergangenen 10 Gastspiele ohne eigenes Tor

In 9 von 10 Duellen der beiden Teams in der Fuggerstadt gab es Treffer auf beiden Seiten

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Augsburg vs Werder Bremen Quoten Analyse:

Die Fuggerstädter stehen fünf Punkte vor der Abstiegszone. Die Bremer haben sechs Zähler mehr auf dem Konto und stehen damit vier Plätze vor dem kommenden Gegner.

Für die Buchmacher sind die Hausherren mit Siegquoten im Schnitt von 2,37 die leichten Favoriten. Doch auch die Gäste dürfen bei durchschnittlichen Quoten von 2,96 auf einen Dreier hoffen.

Augsburg vs Werder Bremen Prognose: Baut der FCA seine Heimserie aus?

Bei der Hertha kassierte Augsburg die vierte Auswärtsniederlage am Stück. Hier zeigten die Gäste vor allem im Spiel nach vorne zu wenig. Dabei kamen auch Zweifel an der Einstellung der Mannschaft auf. So wartet der FCA seit sieben Gastspielen auf einen Dreier in der Fremde. Vor allem, wenn die Fuggerstädter auswärts in Rückstand geraten, gibt es nicht mehr viel zu holen.

Von den jüngsten 42 Auswärtsspielen, in denen die bayerischen Schwaben ins Hintertreffen gerieten, endeten 38 mit einer Niederlage und keines mit einem Sieg. Dafür gewann die Mannschaft von Coach Enrico Maaßen alle drei Bundesliga-Heimspiele 2023, jeweils mit 1:0. Es bleibt aber fraglich, ob es der Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt reicht, sich nur auf die Heimstärke zu verlassen?

Bremen spielte am vergangenen Samstag daheim gegen Bochum nicht wirklich glanzvoll, war aber sehr effizient und siegte am Ende gegen einen harmlosen und zweikampfschwachen Gegner verdient mit 3:0.

Nun hat Werder schon fast genauso viele Zähler auf dem Konto (30) wie in seiner letzten Bundesliga-Saison 2020/21 (31). Das Polster auf den Relegationsplatz beträgt elf Punkte. Immer wenn die Mannschaft drohte in Richtung Tabellenkeller abzurutschen, konnte der Aufsteiger Punkte sammeln.

So stand der SVW nie schlechter als auf Rang elf. Zudem sammelten die Norddeutschen bis auf ein Remis gegen den VfB gegen die Teams auf den Plätzen 14 bis 18 nur Siege. In der Fremde setzte es in den jüngsten fünf Gastspielen allerdings vier Pleiten.

Augsburg - Werder Bremen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Augsburg: 0:2 Hertha (A), 1:0 Hoffenheim (H), 1:3 Mainz (A), 1:0 Leverkusen (H), 1:3 Freiburg (A)

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 3:0 Bochum (H), 0:2 Frankfurt (A), 0:2 Dortmund (H), 2:0 Stuttgart (A), 2:1 Wolfsburg (H)

Letzte 5 Spiele Augsburg vs Werder Bremen: 1:0 (A), 2:0 (H), 0:2 (A), 2:1 (H), 2:3 (A)

Gegen keinen anderen Verein feierte Augsburg mehr Bundesliga-Siege als gegen Werder (11). Auch gegen keine andere Mannschaft erzielte der FCA so viele Tore (36). Drei der vergangenen vier Vergleiche konnten die Fuggerstädter ebenfalls für sich entscheiden.

Nach 25 Aufeinandertreffen ist die Bilanz mit jeweils elf Siegen aber ausgeglichen. Das Hinspiel in Bremen gewannen die bayerischen Schwaben mit 1:0. Kurz vor Schluss hatte Marvin Ducksch hier durch einen vergebenen Strafstoß den Ausgleich liegengelassen.

Unser Augsburg - Werder Bremen Tipp: „Beide Teams treffen“

Sicher gehören die Augsburger nicht zu den Lieblingsgegnern von Werder. Zudem war der FCA daheim in den vergangenen Wochen recht stark.

Doch Bremen hat aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen und hatte in dieser Saison bisher nur gegen die absoluten Top-Teams Probleme.