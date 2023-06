Auxerre - Lens Tipp, Prognose & Quoten | 03.06.2023

Unser Auxerre - Lens Tipp zum Ligue 1 Spiel am 03.06.2023 lautet: Auxerre stoppt die Siegesserie von Lens und entkommt damit am letzten Spieltag dem Abstieg.

Auxerre oder Nantes - wer begleitet Angers, Ajaccio und Troyes in die Ligue 2? Die besseren Chancen auf den Klassenerhalt hat AJ Auxerre, obwohl mit dem RC Lens der deutlich schwerere Gegner wartet. Für die Gäste geht es seit dem vergangenen Wochenende allerdings um nichts mehr, was den Gastgebern eventuell in die Karten spielen könnte. Wir entscheiden uns für den Tipp „Doppelte Chance 1X“. Dafür gibt es bei Betano eine Quote von 1,53.

Darum tippen wir bei Auxerre vs Lens auf „Doppelte Chance 1X“

Nur mit einem Sieg hält Auxerre sicher die Klasse

Lens hat erst am Wochenende die Vizemeisterschaft klar gemacht

Lens kassierte 3 der nur 4 Niederlagen auswärts

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Auxerre vs Lens Quoten Analyse:

Ein Blick auf die Quotenverteilung der alten und neuen Wettanbieter zeigt folgendes Bild: Die Gäste sind maximal nur leichter Favorit. Für Wetten auf einen Auswärtssieg gibt es Quoten bis 2,50, während man für einen Tipp auf den Heim-Dreier Wettquoten bis zu 2,75 für sich beanspruchen kann.

Die Bookies gehen ansonsten von einem eher torreichen Duell aus. Die Wettoption „Beide treffen“ bringt Quoten von höchstens 1,60 und die Alternative „Über 2,5 Tore“ ist mit Werten um 1,70 auch nicht allzu viel höher angesiedelt.

Auxerre vs Lens Prognose: AJA kämpft bis zur letzten Sekunde

AJ Auxerre ist nach zehn Jahren Zweitklassigkeit erst vor dieser Saison wieder in die Ligue 1 aufgestiegen und wollte den Verbleib in der höchsten französischen Spielklasse gerne weiter als nur auf ein Jahr ausdehnen. Vor dem letzten Spieltag hat AJA den Klassenerhalt immerhin in der eigenen Hand.

Auf dem rettenden Ufer stehend hat der Klub zwei Punkte mehr als Nantes auf dem ersten Abstiegsplatz, allerdings hat Auxerre das deutlich schlechtere Torverhältnis. Nantes muss zu Hause gegen das abgeschlagene Schlusslicht Angers ran. Gelingt ein Sieg, muss AJA seine Heimpartie also ebenfalls gewinnen, da ein Remis aufgrund der Torbilanz nicht reicht.

Gewonnen hat Auxerre allerdings zuletzt Mitte April - und zwar gegen Nantes. Aus den folgenden sechs Ligaspielen gab es dank dreier Remis nur noch drei von 18 möglichen Punkten. Darauf, dass AJA am Samstag zu Hause ran darf, baut die ganze Stadt. Denn daheim gab es 22 der 35 Punkte und damit fast 63 Prozent aller Zähler.

Das letzte Heimspiel gegen Meister PSG wurde knapp mit 1:2 verloren. Davor blieb Auxerre sieben Liga-Heimspiele in Folge ungeschlagen, konnte allerdings auch nur drei davon gewinnen. In den letzten vier Partien im Stade de l‘Abbé-Deschamps konnten beide Teams treffen.

Auxerre - Lens Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Auxerre: 1:1 Toulouse (L1, A), 1:2 PSG (L1, H), 0:1 Stade Brest (L1, A), 1:1 Clermont Foot (L1, H), 1:2 Marseille (L1, A)

Letzte 5 Spiele Lens: 3:0 Ajaccio (L1, H), 3:1 Lorient (L1, A), 2:1 Stade Reims (L1, H), 2:1 Marseille (L1, H), 1:0 Toulouse (L1, a)

Letzte 5 Spiele Auxerre vs Lens: 0:1 (L1, A), 0:0, (L2, A), 0:2 (L2, A), 1:2 (L2, H), 1:2 (L2, A)

Der RC Lens gewann seine Heimpartie am vergangenen Wochenende gegen Absteiger Ajaccio klar mit 3:0 und sicherte sich damit einen Spieltag vor dem Saisonende die Vizemeisterschaft hinter PSG. Gleichzeitig lösten Les Artésiens das Ticket für die Champions League.

Der Dreier gegen Ajaccio war der sechste Ligasieg in Folge und der zehnte in den letzten elf Spielen. Die einzige Pleite in diesem Zeitraum gab es gegen das Starensemble aus Paris. Rückblickend betrachtet hätte man bei einem Sieg in diesem direkten Duell Chancen auf die Meisterschaft gehabt, doch auch so sind Fans und Verantwortliche vollends zufrieden.

Mit nur 28 Gegentreffern stellt Lens die mit Abstand beste Defensive der Ligue 1. Die zweitwenigsten Gegentore hat PSG mit schon 37. Mit einer brutal starken 17-1-1-Bilanz bei 41:13 Toren stellt der Racing Club das mit Abstand beste Heimteam. PSG hat im Vergleich zu Hause elf Punkte weniger geholt.

Auswärts dagegen holte Lens nur sieben Siege und kassierte drei der lediglich vier Pleiten. Die insgesamt acht Remis und damit die zweitmeisten in der Fremde verhinderten letztlich ebenfalls den in dieser Saison nicht unmöglichen Meistertitel. Vier und damit über die Hälfte aller Auswärtssiege holte Lens in den letzten fünf Auswärtspartien.

Unser Auxerre - Lens Tipp: Doppelte Chance 1X

Die Gäste haben unbestritten einen Lauf. Allerdings haben sie auch ihr Ziel Champions League erreicht und werden die Saison bei jedem Spielausgang als Zweiter beenden. Der Ehrgeiz, auch das siebte Spiel in Folge zu gewinnen, dürfte sicherlich vorhanden sein.

Doch wir denken, dass sich die Gastgeber mehr ins Zeug legen werden, da für sie einfach viel mehr auf dem Spiel steht. Ob es für einen Sieg mit dem damit verbundenen Klassenerhalt reicht, bleibt abzuwarten. Verlieren sollte AJA diese Begegnung allerdings nicht.