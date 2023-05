Auxerre - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 21.05.2023

Drei Spieltage vor dem Ende der Saison 2022/23 sind in der Ligue 1 nur wenige Entscheidungen gefallen. So steht PSG überraschenderweise noch nicht als Meister fest, hat aber sechs bzw. acht Zähler Vorsprung auf die Verfolger Lens und Marseille. Dahinter kämpfen gleich sieben Teams um zwei Europapokal-Plätze. Lediglich im Tabellenkeller stehen drei von vier Absteigern fest. Vier Mannschaften müssen allerdings noch um den Ligaverbleib bangen. Dazu gehört auch Aufsteiger Auxerre, der am Sonntag ausgerechnet den Spitzenreiter aus Paris empfängt. Hier sind die Gäste natürlich die klaren Favoriten. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und entscheiden uns bei dieser Partie mit einer Quote von 1,85 bei Admiralbet für die Wette“ Sieg PSG mit Handicap -1″

Darum tippen wir bei Auxerre vs PSG auf „Sieg PSG mit HC -1″:

Auxerre ist seit 4 Ligaspielen ohne Sieg

Paris ist das beste Auswärtsteam der Ligue 1

PSG hat mit 84 Toren die stärkste Offensive in der ersten französischen Liga

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Auxerre vs PSG Quoten Analyse:

Bei Auxerre ist das Polster auf den ersten Abstiegsrang auf einen Zähler zusammengeschmolzen. PSG würde dagegen mit einem Auswärtssieg die Meisterschaft klarmachen. Der Tabellenzweite Lens hat nämlich sechs Zähler Rückstand auf Rang 1 und mit plus 32 das deutlich schlechtere Torverhältnis (+49).

Bei den besten Anbietern für Fußball-Wetten liegen die Gäste mit Siegquoten im Schnitt von 1,38 klar vorne. Auf der Gegenseite erscheint ein Erfolg der Hausherren mit durchschnittlichen Quoten von 7,93 aus Sicht der Bookies recht unwahrscheinlich.

Auxerre vs PSG Prognose: Kann Auxerre die Pariser ärgern?

Nach zehn Jahren im Unterhaus kehrte Auxerre mit dieser Saison endlich in die Ligue 1 zurück. Seit 2016 wird der Verein vom chinesischen Investor James Zhou finanziert. Schon Mitte Oktober 2022 wurde Aufstiegscoach Jean-Marc Furlan nach einem schwachen Start entlassen. Als Nachfolger wurde Christophe Pélissier verpflichtet. Nach 19 Partien der Hinserie standen die Burgunder mit 13 Zählern lediglich auf dem vorletzten Platz.

In 16 Partien der zweiten Saisonhälfte konnte AJA 21 Punkte holen. Ab Anfang April feierte der Aufsteiger sogar drei Siege in Folge. Doch seit vier Spieltagen wartet Auxerre mit zwei Remis und zwei Niederlagen wieder auf einen Sieg. 32 Tore bedeuten die drittschwächste Offensive der Liga. In der Fremde kommt die Pélissier-Elf in 18 Gastspielen nur auf drei Siege und zwölf Zähler. Dafür holte man 22 von 34 Saison-Punkten daheim.

In der Champions League schied PSG schon im Achtelfinale gegen die Bayern aus. Im Coupe de France war auch schon in der Runde der letzten 16 gegen Marseille Endstation. So bleibt dem Hauptstadt-Verein nur noch das Trostpflaster Meisterschaft. Da die „Rouge-et-Bleu“ in der zweiten Saisonhälfte schon viermal als Verlierer vom Platz gingen, hat man den neunten Titel in den vergangenen elf Spielzeiten auch drei Spieltage vor dem Ende noch nicht gesichert.

In der Heimtabelle stehen die Pariser mit 13 Siegen, zwei Unentschieden und drei Pleiten nur auf Rang 3. Immerhin ist PSG das beste Team auf des Gegners Platz. Mit diesem Saisonverlauf ist man in Paris aber natürlich nicht zufrieden. So dürfte es nach dieser Spielzeit viel Bewegung im Kader geben. Auch Coach Christophe Galtier steht vor dem Aus. Als potentielle Nachfolger werden aktuell Zinedine Zidane, Jose Mourinho und Thiago Motta gehandelt.

Auxerre - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Auxerre: 0:1 Stade Brest (A), 1:1 Clermont Foot (A), 1:2 Marseille (A), 1:1 Lille (H), 2:1 Nantes (H)

Letzte 5 Spiele PSG: 5:0 Ajaccio (H), 3:1 Troyes (A), 1:3 Lorient (H), 2:1 Angers (A), 3:1 Lens (H)

Letzte 5 Spiele Auxerre vs PSG: 0:5 (A), 0:1 (H), 1:1 (H), 2:3 (A), 1:0 (H)

Paris führt den direkten Vergleich gegen Auxerre „nur“ mit 30 Siegen zu 21 Niederlagen an. Im vergangenen November trafen beide Vereine erstmals nach zehneinhalb Jahren wieder in einem Ligaspiel aufeinander. Das Hinspiel in dieser Saison ging im Prinzenpark deutlich mit 5:0 an die „Rouge-et-Bleu“. Der letzte Sieg der Burgunder gegen den Hauptstadt-Verein stammt aus dem März 2011, damals gelang ein 1:0 vor den eigenen Fans.

Unser Auxerre - PSG Tipp: Sieg PSG mit HC -1

Auxerre ist immerhin seit sechs Heimspielen ungeschlagen. Die Gäste aus Paris wollen aber endlich den Deckel auf die Meisterschaft machen und werden sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. In den letzten zwei Ligapartien erzielten die Pariser acht Treffer. So rechnen wir auch dieses Mal wieder mit einem deutlichen Sieg.