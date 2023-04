Barcelona - Atletico Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 23.04.2023

Darum tippen wir bei Barcelona vs Atletico Madrid auf „Doppelte Chance X2″:

Barcelona vs Atletico Madrid Quoten Analyse:

Wollt ihr Abstand von einer Drei-Weg-Wette nehmen, bietet sich im Duell der beiden besten Abwehrreihen der Primera Division eine Wette auf unter 2,5 Tore an. Heimspiele der Katalanen endeten im Schnitt mit 2,07 Toren. Die Colchoneros unterbieten diesen Schnitt mit 2,00 Toren pro Gastauftritt. Die Quote von Buchmacher Happybet, der einen Neukunden-Bonus von bis zu 100 Euro anbietet, liegt bei 1,67.

Barca vs Atletico Prognose: Kettenreaktion im Angriff der Katalanen

Der beste Torschütze der Primera Division war bis zur Winterpause an 17 Toren (13 Tore, 4 Assists) direkt beteiligt. Seine Shot Conversion Rate lag bei 23,6 Prozent. 2023 hatte der polnische Stürmer seine Finger nur noch bei sechs Toren in zehn Partien im Spiel. Außerdem sank die Shot Conversion Rate auf 9,5 Prozent.

Zuletzt ging den Katalanen die offensive Durchschlagskraft völlig abhanden und sie blieben in drei Pflichtspielen in Folge ohne eigenen Treffer. Beim jüngsten Vergleich mit Getafe (0:0) brachten die Blaugrana nur drei Schüsse aufs Tor.

Mit Hilfe dieser Stärke will der Tabellenführer das heißeste Team der Liga zum dritten Mal in Serie bezwingen. Barcelona gewann die vergangenen beiden Aufeinandertreffen, nachdem zuvor vier direkte Duelle ohne einen katalanischen Sieg abgepfiffen worden waren (2 Remis, 2 Niederlagen).

Barcelona - Atletico Madrid Statistik & Bilanz:

Mit 26 Punkten aus zehn Spielen steht Atletico an der Spitze der Rückrunden-Tabelle. Zuletzt feierte die Mannschaft von Diego Simeone sechs Siege in Serie und blieb wettbewerbsübergreifend in elf Pflichtspielen in Folge ungeschlagen.