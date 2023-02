Barcelona - Cadiz Tipp, Prognose & Quoten | 19.02.2023

Unser Barcelona - Cadiz Tipp zum La Liga Spiel am 19.02.2023 lautet: Der Wunsch der Barcelona-Fans nach der 27. nationalen Meisterschaft wird vielleicht in dieser Spielzeit erfüllt. Der FC Cadiz verkörpert auf dem Weg dahin einen vermeintlich leichteren Gegner. Alles andere als ein Sieg im ehrwürdigen Camp Nou käme am Sonntag einer großen Überraschung gleich.

Die Katalanen kamen unter der Woche in der Zwischenrunde der Europa League vor heimischer Kulisse nicht über ein 2:2 gegen Manchester United hinaus. Ein Ergebnis, das jedoch nur geringfügig Einfluss auf die kommende Liga-Ansetzung gegen Cadiz nimmt. Der Fokus ist schon wieder klar auf die Liga gerichtet. Dort soll am kommenden Matchday der 8-Punkte-Vorsprung auf den ersten Verfolger Real Madrid gehalten und im besten Fall weiter ausgebaut werden.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Cadiz auf „Heimsieg & Über 2,5 Tore“:

Barcelona vs Cadiz Quoten Analyse:

Barcelona vs Cadiz Prognose: „Bleiben die Blaugrana im Camp Nou weiterhin ungeschlagen?“

29 Minuten braucht Barcelona im Schnitt für den ersten Treffer im heimischen Camp Nou. Allgemein sind die Katalanen sehr stark in dieser Saison und blicken in La Liga auf eine Serie von sechs Siegen. Defensiv sind die Mannen von Trainer Xavi als Bollwerk einzustufen und erlauben dem Gegner kaum Torchancen. In den verstrichenen sechs Liga-Partien stand fünfmal ein „clean sheet“ zu Buche. Mit sieben Gegentoren in insgesamt 21 Duellen stellt Barcelona die mit Abstand beste Abwehr der Liga.