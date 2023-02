Barcelona - Manchester United Tipp, Prognose & Quoten | 16.2.2023

Unser Barcelona - Manchester United Tipp zur Europa League am 16.02.2023 lautet: Was eher nach einer famosen Begegnung der Königsklasse klingt, ist am Ende des Tages ein absolutes Spitzenspiel der Europa League. Die Red Devils surfen im Jahr 2023 auf einer Erfolgswelle, die gegen den FC Barcelona möglichst anhalten soll. Wir rechnen mit einer Partie, in der Manchester seine aktuelle Form zu nutzen weiß.

Manchester United schafft es derzeit, seine Qualitäten Woche für Woche aufs Feld zu bringen. In der Liga spielen die Red Devils tatsächlich um den Titel und im Pokalwettbewerb zogen sie jüngst ins Finale ein. Im Camp Nou wartet mit den Katalanen zwar ein richtiges Brett, doch der englische Vertreter kann sich auf seine Form verlassen. Wir setzen auf eine „Doppelte Chance X2″ und ein Spiel „Unter 3,5 Tore“. Bei Bwin bekommt ihr für diese Wette eine Quote von 2,85 angeboten.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Manchester United auf „Doppelte Chance X2 und Unter 3,5 Tore“:

Die Red Devils haben aktuell unter allen Mannschaften der Europa League die beste erwartbare Tordifferenz pro 90 Minuten (+1,54)

2023 verlor die Mannschaft von Trainer Erik ten Hag nur eines seiner elf Pflichtspiele

Barca blieb in den letzten vier Ligaspielen ohne Gegentreffer. Man United kassierte nur ein Tor in den letzten drei Pflichtspielen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Barcelona vs Manchester United Quoten Analyse:

Barca verabschiedete sich bereits nach der Vorrunde aus der Königsklasse. Vermutlich mussten die Verantwortlichen der Blaugrana ordentlich schlucken, als sie sahen, welches Los ihnen für das nächste Spiel in der Europa League gezogen wurde. Den Buchmachern scheint der Gegner weniger Sorgen zu bereiten, denn im Camp Nou geht Barca mit Quoten von um die 1,72 klar favorisiert aufs Feld.

Vielleicht sorgen die Quoten für ein Schmunzeln bei dem einen oder anderen Wettfreund, denn Manchester United reist mit einer grandiosen Form nach Spanien. United strotzt vor Selbstvertrauen und kann in der kurzen Zeit des Jahres 2023 schon auf viele starke Leistungen zurückblicken. In zwölf Spielen im neuen Jahr setzte es nur eine Niederlage bei neun Siegen und zwei Remis. Solltet ihr eine Wette auf einen Sieg der Red Devils wagen, findet ihr Wettquoten von ungefähr 4,40.

Selbst der bloße Blick auf die starke Verfassung der Gäste macht eine Wette auf einen Auswärtssieg schmackhaft. Es sollte jedoch nicht vergessen werden, dass Barca ebenfalls in einer guten Saison-Phase steckt. Dementsprechend raten wir dazu, das Risiko etwas zu reduzieren und die Option einer doppelten Chance zu verwenden.

Barcelona vs Manchester United Prognose: „Im Hinspiel wird kein zu großes Risiko eingegangen“

Trotz der herausragenden Form der Gäste sollte der Lauf der Katalanen nicht unter den Teppich fallen. Barca führt in der heimischen Liga mit elf Punkten Vorsprung die Tabelle an, auch wenn man ein Spiel mehr als Erzrivale Real Madrid bestritt. Seit 16 Spielen ist die Xavi-Elf ungeschlagen. Fast beeindruckender sind jedoch die mickrigen drei Gegentore, die Andre ter Stegen erst hinnehmen musste.

Auf internationalem Parkett konnte das Team um Coach Xavi jedoch nicht an die Performance im nationalen Bewerb anknüpfen. In der Königsklasse reichte es in der Gruppenphase nur zu Rang drei.

Insbesondere die Ergebnisse dürften auf das Gemüt der katalanischen Anhänger geschlagen haben. Barca verlor drei der sechs Partien und konnte nur zwei von sechs Spielen für sich entscheiden.

Anders sah es für die Red Devils aus. Sie starteten von Beginn an in der Europa League und hatten Erfolg. Fünf der sechs Begegnungen entschied die Mannschaft von Coach ten Hag für sich. Seine letzten drei Gruppenspiele beendete der englische Vertreter ohne einen einzigen Gegentreffer!

Barcelona - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 1:0 Villarreal (A), 3:0 Sevilla (H), 2:1 Betis Sevilla (A), 1:0 Girona (A), 1:0 Real Sociedad (H).

Letzte 5 Spiele Manchester United: 2:0 Leeds (A), 2:2 Leeds (H), 2:1 Crystal Palace (H), 2:0 Nottingham (H), 3:1 Reading (H)

Letzte 5 Spiele Barcelona vs. Manchester United: 3:0 (H), 1:0 (A), 3:0 (H), 2:0 (H), 0:1 (A)

Üblicherweise werden in einem Hinspiel noch nicht alle Karten auf den Tisch gelegt. Nicht selten gehen beide Mannschaften nur reduziertes Risiko ein und der Fokus liegt auf einer sauberen Defensive. Die Abwehrarbeit kann sich auf beiden Seiten sehen lassen.

Manchester hat in sechs Partien der Europa League nur drei Gegentore kassiert. Laut xGA stellten die Red Devils eine der vier besten Verteidigungen in diesem Wettbewerb. Dabei vertraut Manchester in dieser Saison auf ein ausgeklügeltes 4-2-3-1 System.

Prinzipiell lässt die Mannschaft von Trainer ten Hag kaum etwas anbrennen. Nach 23 Ligaspielen im nationalen Wettbewerb liegt die Anzahl der Gegentore aus dem Spiel heraus bei unter einem Gegentreffer pro Spiel.

Eine gute Defensive ist in Barcelona ebenfalls ein Stichwort. Barca blieb in La Liga zuletzt vier Spiele in Folge ohne Gegentreffer. Zudem enthielt keine der vergangenen zehn Begegnungen in der Primera Division über 3,5 Treffer. Wir gehen nicht davon aus, dass dieser Wert im Hinspiel gegen Manchester übertroffen wird.

Unser Barcelona - Manchester United Tipp: „Doppelte Chance X2″ und „Unter 3,5 Tore“.

Es sollte eindeutig geworden sein, dass wir kein Torfestival erwarten, dafür sind beide Mannschaften in ihrer Defensive zu abgeklärt. Manschester präsentiert sich 2023 in herausragender Verfassung und zeigt auf verschiedenen Hochzeiten seine ganze Klasse. Wir trauen dem Dritten der Premier League einen Punktgewinn zu. Vielleicht ist sogar mehr möglich.