Barcelona - Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 05.04.2023

Unser Barcelona - Real Madrid Tipp zum Copa der Rey Spiel am 05.04.2023 lautet: Intensiv geführter Clasico mit mindestens drei Treffern.

Am Mittwoch steht im Camp Nou der nächste Clasico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid an. Es ist das Rückspiel im Halbfinale der Copa del Rey, in dem die Königlichen eine zu Hause erlittene 0:1-Schlappe aus dem Hinspiel aufholen müssen, wenn sie doch noch ins Finale einziehen wollen.

Am Wochenende schossen beide Teams zusammen zehn Tore und wir gehen davon aus, dass es auch im kommenden direkten Duell torreich werden wird. Wir entscheiden uns für die Wette „Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,85 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Real Madrid auf „Über 2,5 Tore“

Barcelona hat mit 53 Toren die zweitmeisten in La Liga und gewann am Wochenende 4:0

Real ist mit 57 Treffern die Tormaschine Spaniens und gewann am Wochenende 6:0

In 8 der letzten 9 direkten Duelle gab es mindestens 3 Treffer

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Barcelona vs Real Madrid Quoten Analyse:

Die letzten drei direkten Duelle gingen allesamt an den FC Barcelona, der bei den besten Online-Wettanbietern auch der Favorit im bevorstehenden Match ist. Allerdings knacken die Quoten für Wetten auf einen Heimsieg die Marke von 2,00 recht deutlich. Die Wettquoten für einen Tipp auf die Königlichen bleiben gerade noch so unter 3,00.

Daran, dass Barca die nächste Runde erreicht, haben die Bookies indes keinen Zweifel. Die Quoten für einen Tipp auf das Weiterkommen der Blaugrana liegen bei Werten von gerade einmal 1,20. Die Quoten für die entsprechende Wette auf die Blancos liegen bei Werten von bis zu 4,50.

Barcelona vs Real Madrid Prognose: Offensivspektakel im Camp Nou

Am Samstag gewann der FC Barcelona sein La-Liga-Spiel bei Schlusslicht Elche ohne Probleme mit 4:0 und feierte den fünften Pflichtspielsieg in Folge. In vier dieser fünf Partien gab es noch nicht einmal ein Gegentor. Einzige Ausnahme: Das 2:1 zu Hause am vorletzten Spieltag gegen Real Madrid.

Für Barca war das 4:0 bei Elche der höchste Liga-Sieg seit dem 4:0 über Bilbao im Oktober letzten Jahres. Zwar prüft Elche einen Einspruch wegen des Einsatzes von Gavi bei den Katalanen, da dieser noch nicht bei La Liga registriert ist, doch Barcelona hat sich wohl vor dem Spiel das Okay sowohl von der Liga als auch vom Verband geholt.

Ob es bei den aktuellen zwölf Punkten Vorsprung auf Real Madrid bleibt oder ob es nach einem erfolgreichen Einspruch vielleicht doch nur neun sind: Der Meistertitel ist den Blaugrana eigentlich nicht mehr zu nehmen. Nach dem Gewinn des Supercups streben sie mit der Copa del Rey das nationale Triple an.

Dabei reicht ihnen schon ein Remis fürs Endspiel und verloren hat Barcelona in 18 Pflichtspielen im Camp Nou in dieser Saison nur einmal: In der CL-Gruppenphase gegen die Bayern! Es war auch eine von zwei Heimpartien in dieser Spielzeit, in denen Barca nicht treffen konnte. Insgesamt steht der Klub in La Liga bei 53 Toren, die nur von Real Madrid überboten werden (57).

Barcelona - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 4:0 Elche (LL, A), 2:1 Real Madrid (LL, H), 1:0 Athletic Bilbao (LL, A), 1:0 Valencia (LL, H), 1:0 Real Madrid (CDR, A)

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 6:0 Valladolid (LL, H), 1:2 Barcelona (LL, A), 1:0 Liverpool (CL, H), 3:1 Espanyol (LL, H), 0:0 Betis Sevilla (LL, A)

Letzte 5 Spiele Barcelona vs Real Madrid: 2:1 (LL, H), 1:0 (CDR, A), 3:1 (SC, N), 1:3 (LL, A), 4:0 (LL, A)

Die Königlichen machten am Wochenende das halbe Dutzend voll und schlugen zu Hause Valladolid mit 6:0. Schon zur Pause stand es 4:0, nachdem Karim Benzema binnen sechs Minuten und 30 Sekunden den drittschnellsten Hattrick in der Geschichte der höchsten spanischen Spielklasse erzielt hatte.

Es waren die Tore 52 bis 57 für die Blancos, die sich damit für das Rückspiel der Copa, das sie für einen Finaleinzug unbedingt gewinnen müssen, warm geschossen haben. Doch Barca war zuletzt so etwas wie ein rotes Tuch für die Madrilenen. Nur zwei ihrer letzten zwölf Pflichtspiele haben sie verloren und beide waren gegen die Katalanen.

Das Hinspiel in der Copa verlor Real durch ein Eigentor mit 0:1. Angesichts eines Chancenverhältnisses von 13:4 waren die Königlichen augenscheinlich das bessere Team, brachten jedoch keinen ihrer Abschlüsse auf das gegnerische Gehäuse. Vor knapp drei Wochen verloren sie auch in La Liga gegen den Erzrivalen.

Im Camp Nou war es Real, das durch ein Eigentor führte und am Ende durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit mit 1:2 verlor. Nachdem der Supercup Anfang Januar auch schon an Barca ging, können die Blaugrana nun zum vierten Mal in Folge gegen Real gewinnen.

Unser Barcelona - Real Madrid Tipp: Über 2,5 Tore

Das 1:0 im Hinspiel war das einzige Mal in den letzten neun direkten Duellen, dass es weniger als drei Tore gab. Wir gehen davon aus, dass es am Mittwoch torreich wird. Denn Real Madrid muss gewinnen, um das Endspiel zu erreichen.

Den Supercup musste man dem Erzrivalen schon überlassen und auch in der Meisterschaft wird man ihm beim Feiern zusehen müssen. Alle drei nationalen Titel gönnt man den Katalanen, die aber zu Hause nur schwer zu bezwingen sind, nicht. Am Wochenende präsentierten sich beide Teams in Torlaune und wir können uns gut vorstellen, dass sie das auch im direkten Duell am Mittwoch tun.