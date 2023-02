Barcelona - Sevilla Tipp, Prognose & Quoten | 05.02.2023

Unser Barcelona - Sevilla Tipp zum La Liga Spiel am 05.02.2023 lautet: Barcelona präsentierte sich zuletzt bärenstark und thront verdientermaßen an der Tabellenspitze. Zudem offenbarte sich die Blaugrana zuhause als defensives Bollwerk und wird sich daher ohne Gegentreffer durchsetzen.

Die Katalanen spielten bislang eine starke Saison und blicken wettbewerbsübergreifend auf eine Serie von 15 Begegnungen ohne Niederlage. Um den Vorsprung auf Real Madrid im spanischen Titelrennen aufrechtzuerhalten bzw. auszubauen, ist gegen die Sevillistas ein weiteres Erfolgserlebnis einzuplanen.

Wenngleich Sevilla den Einstieg in die Saison gehörig in den Sand gesetzt hat, zeigten sich die Rojiblancos zuletzt gefestigt und blicken auf drei Siege in vier Ligaspielen. In der Tabelle geht es stetig bergauf.

Die Wettanbieter schreiben den Hausherren aus Katalonien die Favoritenrolle zu. Eine Siegwette der Gastgeber ist aufgrund der niedrigen Quoten allerdings wenig gewinnbringend und deshalb mit Abstand zu betrachten.

Aufgrund der defensiven Spielausrichtung der Schützlinge von Trainer Xavi lohnt ein Tipp mit der Quote von 1,90 bei Bet3000 auf die Wette „Barcelona gewinnt & nicht beide Teams treffen.“

Darum tippen wir bei Barcelona vs Sevilla auf „Heimsieg & beide Teams treffen: Nein“:

Seit 17 Heimspielen ist Barcelona gegen Sevilla ungeschlagen.

Barcas Abwehr stand zuhause sicher und ließ nur ein Gegentor in neun Spielen zu.

Sevilla wartet seit vier Auswärtsspielen auf ein Erfolgserlebnis.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Barcelona vs Sevilla Quoten Analyse:

Im Camp Nou lassen sich die Katalanen nicht gern die Butter vom Brot nehmen. Dass die Blaugrana zuhause mit breiter Brust aufspielt, ist den Wettanbietern keinesfalls entgangen und spiegelt sich in den Quoten am Drei-Wege-Markt recht deutlich wider. Ein Heimsieg wird mit einer Quote von nur 1,30 bewertet.

Sevilla legte zuletzt in der La Liga auf gegnerischem Boden Probleme an den Tag. Alle drei Triumphe im nationalen Ligabetrieb kamen vor heimischem Publikum zustande. Wesentlich trauriger gestaltet sich hingegen der Punktgewinn in den Stadien der Gegner. Nur zwei Zähler brachten die letzten vier Auswärtsspiele ein.

Gegen ein heimstarkes Barcelona werden die Gäste definitiv nicht ihre Auswärtsschwäche ad acta legen. Anhand der Einschätzung der Buchmacher, die einen Auswärtssieg mit einer Quote von durchschnittlich 8,00 bewerten, ist keineswegs darauf zu schließen!

Barcelona vs Sevilla Prognose: Überzeugt Barcelona einmal mehr im Camp Nou?

Bei der Blaugrana läuft es und so marschiert Barcelona fast unaufhaltsam in Richtung 27. Meisterschaft. Lediglich eine Niederlage erlitt die Elf von Trainer Xavi in dieser Saison. Im Clásico gegen Real zog Barca nach 90 Minuten und einem 1:3 den Kürzeren. Dem einen Misserfolg stehen 16 Siege und zwei Remis gegenüber.

Als Garant für den Erfolg ist der Abwehr-Verbund zu benennen. Mit nur sieben Gegentoren stellt Barcelona das Maß der Dinge dar und lässt nur sehr wenig zu. Im heimischen Camp Nou wird diese Statistik mit bislang nur einem Gegentreffer sogar noch in den Schatten gestellt. Die Viererkette um Balde, Araujo, Christensen und Koundé ist unheimlich schwer zu überwinden. Als Bindeglied zwischen Abwehr und Mittelfeld fungiert zudem Kapitän und Routinier Sergio Busquets.

Jorge Sampaoli wurde Anfang Oktober letzten Jahres als neuer Trainer in Sevilla installiert und löste den zum Ende hin erfolglosen Julen Lopetegui nach mehr als drei Jahren Amtszeit ab. Nach einem holprigen Start unter seiner Federführung hat sich der Wind in jüngster Vergangenheit nun aber gedreht und Sevilla wirkt gefestigter. Drei der letzten vier Liga Paarungen führten immerhin zu einem Erfolgserlebnis.

Obwohl fairerweise erwähnt werden muss, dass die Gegner mit Getafe, Cadiz und Elche allesamt keine Übermannschaften darstellten. Zuletzt sprang gegen das Tabellenschlusslicht Elche ein deutlicher 3:0 Erfolg heraus – der erste Sieg in dieser Spielzeit mit mehreren Toren Unterschied! Auswärts hinkt das Team von Trainer Sampaoli den Erwartungshaltungen dennoch hinterher und holte nur elf Punkte aus neun Gastspielen.

Barcelona - Sevilla Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Team Barcelona: 2:1 Real Betis (A), 1:0 Girona (A), 1:0 Real Sociedad (H), 1:0 Getafe (H), 5:0 Ceuta (A).

Letzte 5 Spiele Team Sevilla: 3:0 1. FC Elche (H), 1:2 Osasuna (A), 1:0 Cadiz (H), 1:0 Alaves (A); 1:2 Girona (A).

Letzte 5 Spiele Barcelona vs. Sevilla: 3:0 (A), 1:0 (H), 1:1 (A), 3:0 (H), 2:0 (A).

Sevilla reist nicht gerne nach Katalonien. Denn keine der letzten 17 Begegnungen in Barcelona konnten die Sevillistas gewinnen.

Nur zwei Punkte aus den vergangenen vier Auswärtsspielen drängen die Gäste in die Rolle des Außenseiters und lassen zudem nicht auf einen Erfolg schließen. Beinahe 90 Prozent aller Heimspiele wickelte der Tabellenführer Barcelona ohne Gegentor ab.

Unser Barcelona - Sevilla Tipp: „Heimsieg & nicht beide Teams treffen“

Die Katalanen schwimmen zurzeit auf der Erfolgswelle und blicken wettbewerbsübergreifend auf neun Siege in Serie. Auf heimischem Boden ist die Blaugrana eine Macht und nur sehr schwer zu schlagen. Die Mannen von Trainer Xavi empfangen die Gegner aus einer tief stehenden Abwehr heraus und gelangen über viel Ballbesitz zu Abschlüssen.

Mit Robert Lewandowski ist vorne ein Knipser gesetzt, der mit 14 Toren als bester Angreifer der spanischen Liga fungiert. Sowohl offensiv als auch defensiv sind die Gastgeber Sevilla in sämtlichen Belangen überlegen und werden am Ende drei Punkte mitnehmen.