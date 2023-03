Barcelona - Valencia Tipp, Prognose & Quoten | 05.03.2023

Unser Barcelona - Valencia Tipp zum La Liga Spiel am 05.03.2023 lautet: Die Blaugrana führen zur Halbzeit und schaukeln das Ding dann nach Hause.

Aus in der Europa League, La-Liga-Pleite bei Kellerkind Almeria und Berichte über fehlende Motivation bei einigen Stars: Die letzte Woche würde der FC Barcelona gerne aus seinem Kalender streichen.

Diese Woche war dann aber bisher wieder ganz nach dem Geschmack der Katalanen - zumindest aus sportlicher Sicht.

Am Sonntag kommt der FC Valencia ins Camp Nou und gegen das nächste Kellerkind will man sich dieses Mal nicht wieder blamieren.

Wir erwarten einen ungefährdeten Barca-Sieg und entscheiden uns für die Wette „Halbzeit/Endstand 1/1″ mit einer Quote von 2,15 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Valencia auf „Halbzeit/Endstand 1/1″

Barcelona hat von elf LaLiga-Heimspielen neun gewonnen und keines verloren

Valencia hat die letzten fünf Auswärtsspiele in LaLiga alle verloren

Barca gewann die letzten vier direkten Duelle

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Barcelona vs Valencia Quoten Analyse:

Eine 1,48 - das ist die höchste Quote, die man in diesem Duell für einen Tipp auf einen Heimsieg bekommen kann und die liefert unser Neuling ChillyBets.de.

Mit Wetten auf einen Auswärtsdreier kann man dagegen seinen Einsatz im Erfolgsfall fast versiebenfachen. Tatsächlich trauen die Bookies den Gästen aber noch nicht einmal ein Tor zu.

Für die Wettoption „Beide treffen“ bieten einige der besten Wettanbieter nämlich Quoten von 2,00 an. Auf der anderen Seite knacken die Wetten auf das „Über 2,5 Tore“ gerade so die Marke von 1,70.

Mit einem zu Null-Sieg Barcas rechnen die Buchmacher seltsamerweise dann aber doch nicht. Denn die Quote für diesen Tipp liegt im Schnitt bei 2,30.

Barcelona vs Valencia Prognose: Barca setzt früh Akzente

Eigentlich wollte der FC Barcelona nach dem Aus in der Europa League bei Manchester United, als man wie im Hinspiel auch im Old Trafford mit 1:0 führte, nach einer 1:2-Pleite dann aber doch noch ausschied, drei Tage später bei Abstiegskandidat und Aufsteiger Almeria eine Reaktion zeigen. Doch es kam - nichts!

Mit 0:1 verlor die Blaugrana, nachdem sie zuvor in 16 aufeinanderfolgenden Pflichtspielen in nationalen Wettbewerben ungeschlagen war, 15 dieser Partien gewann und die letzten zwölf (davon sieben in LaLiga) in Folge. In der Tabelle ist durch das Remis Real Madrids nicht viel passiert. Der Vorsprung Barcas an der Spitze beträgt sieben Punkte.

Und genau gegen die Königlichen musste Barcelona am Donnerstag im Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey ran - und zwar auswärts. Ohne den verletzten Robert Lewandowski, dem Trainer Xavi angeblich Motivationsprobleme nachgesagt haben soll, und nur dank eines kuriosen Eigentors gewann Barca mit 1:0.

Real begann stark und hatte auch nach dem Rückstand mehr vom Spiel, auch wenn gerade nach dem 0:1 die entscheidenden Ideen und die Durchschlagskraft fehlten.

Für die Katalanen kam dieser Sieg gerade recht. Am Sonntag will man nun auch wieder in der Meisterschaft nachlegen. In La Liga ist Barca mit einer 9-2-0-Bilanz und 24:1 Toren bestes Heimteam.

Barcelona - Valencia Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 1:0 Real Madrid (CDR, A), 0.1 Almeria (LL, A), 1:2 Manchester United (EL, A), 2:0 Cadiz (LL, H), 2:2 Manchester United (EL, H)

Letzte 5 Spiele Valencia: 1:0 Real Sociedad (LL, H), 0:1 Getafe (LL, A), 1:2 Athletic Bilbao (LL, H), 0:1 Girona (LL, A), 0:2 Real Madrid (LL, A)

Letzte 5 Spiele Almeria vs Barcelona: 1:0 (LL, A), 4:1 (LL, A), 3:1 (LL, H), 3:2 (LL, A), 2:2 (LL, H)

Die Gäste aus Valencia beendeten erst am letzten Wochenende eine sechs Pflichtspiele anhaltende Pleitenserie dank eines 1:0-Heimerfolgs gegen den Dritten Real Sociedad. In der Tabelle ging es zur Belohnung einen Platz rauf, doch noch immer stehen die Fledermäuse auf einem Abstiegsrang.

Dass der Champions-League-Finalist von 2000 und 2001 tatsächlich absteigt, mag man sich noch nicht so recht vorstellen. Doch wenn, dann liegt es allen voran an den schwachen Auftritten auf des Gegners Platz. Von elf Auswärtspartien in La Liga habe Los Che nur eine gewonnen und sieben verloren. Es gab gerade einmal sechs von 33 möglichen Punkten.

Die letzten fünf Auswärtspartien im Ligabetrieb hat Valencia alle verloren. Bei den letzten vier Auswärtspleiten gab es noch nicht einmal ein eigenes Tor. Insofern sind Barcelona Valencia Wetten auf einen zu Null-Sieg der Katalanen zu Quoten bis 2,30 sicherlich eine Überlegung wert. Doch gegen Barca trafen die Fledermäuse in der Vergangenheit gerne - bis zum Hinspiel.

In 14 aufeinanderfolgenden La-Liga-Duellen seit 2015 hatte Valencia stets gegen Barcelona getroffen. In 13 dieser 14 Partien trafen beide Teams. Diese Serie endete im Hinspiel dieser Saison, das die Blaugrana auswärts mit 1:0 gewann. Damit behielten sich auch im vierten direkten Duell in Serie die Oberhand.

Unser Barcelona - Valencia Tipp: „Halbzeit/Endstand 1/1″

Wir können uns vorstellen, dass Los Che, nachdem sie sieben Jahre in Folge in Ligaduellen mit Barca trafen, nun zum zweiten Mal in Serie ohne eigenen Treffer bleiben.

Schließlich haben die Katalanen in elf Heimspielen erst ein Gegentor kassiert, spielten folglich in zehn von elf Heimpartien zu Null. Aber ein Treffer ist schnell mal gefallen, wie Barcelona im Clasico selbst erst vor paar Tagen in positiver Hinsicht erlebt hat.

An einem Heimdreier sollten indes keine Zweifel bestehen. Die Blaugrana werden sich nicht zweimal in Folge von einem Abstiegskandidaten düpieren lassen und früh für klare Verhältnisse sorgen.