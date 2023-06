Barcelona - Wolfsburg Frauen Tipp, Prognose & Quoten | 03.06.2023

Unser Barcelona - Wolfsburg Frauen Tipp zum Champions League Finale Spiel am 03.06.2023 lautet: In einem hochklassigen Match kommen beide Teams zum Torerfolg.

Am Samstag unternehmen die Frauen des VfL Wolfsburg den nächsten Versuch, nach 2014 mal wieder die Champions-League-Trophäe nach Niedersachsen zu holen. Im Endspiel gegen den FC Barcelona werden sie allerdings als krasser Außenseiter gehandelt. Doch ist dies gerechtfertigt? Wir sind jedenfalls überzeugt, dass die Wölfinnen hier mithalten können und entscheiden uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,60 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Wolfsburg Frauen auf „Beide treffen“

Barcelona beendete die Liga-Femenino-Saison mit 118:10 Toren

Wolfsburg beendete die Bundesliga-Saison mit einem Torverhältnis von 75:1

Beide trafen in allen bisherigen vier Partien der K.o.-Phase

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Barcelona vs Wolfsburg Frauen Quoten Analyse:

Selbst Wetten auf einen Sieg Barcas mit mindestens zwei Treffern Differenz bleiben unter der Marke von 2,00. Mit einem erfolgreichen Tipp auf die Wölfinnen erhält man dagegen rund das Sechsfache des Einsatzes wieder. Treffer erwarten die Bookies so einige. Selbst die Wette „Über 3,5 Tore“ bringt Quoten von bestenfalls 1,65.

Barcelona vs Wolfsburg Frauen Prognose: Hochklassige Partie

Die Frauen des FC Barcelona haben ihre Generalprobe am Wochenende verpatzt und die eigentlich unspektakuläre 1:2-Niederlage beim Madrid CF hatte doch etwas Historisches. Denn für die Katalaninnen war es die erste Liga-Pleite nach 64 Partien. Schon elf Tage zuvor patzten sie beim 1:1 bei den Damen des Sevilla FC.

Bis zu diesem Remis hatten sie wahnsinnige 62 Ligaspiele in Folge gewonnen. Sportlich gesehen waren diese beiden Patzer aber nicht der Rede wert. Denn die Frauen des FCB krönten sich mit einer 28-1-1-Bilanz und spektakulären 118:10 Toren mit elf Punkten Vorsprung auf die Frauen von Real Madrid zum spanischen Meister.

Bei 62 Siegen in Serie ist klar: In der letzten Saison der Liga Femenino hatte Barca alle Spiele gewonnen und sich auch die Copa de la Reina geholt. Am Ende verpasste man aber das Triple, da das Finale in der Champions League gegen Olympique Lyon verloren wurde. Im Jahr davor hatten die Frauen des FCB die Königsklasse noch gewonnen.

Nun also stehen die Katalaninnen zum dritten Mal in Folge im Endspiel. Im Viertelfinale setzten sie sich klar mit 1:0 und 5:1 gegen AS Rom durch. Im Halbfinale war es gegen den FC Chelsea mit 1:0 auswärts und 1:1 zu Hause schon etwas enger.

Barcelona - Wolfsburg Frauen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 1:2 Madrid CF (LF, A), 3:0 Athletic Bilbao (LF, H), 1:1 Sevilla (LF, A), 5:2 Real Sociedad (LF, A), 3:0 Huelva (LF, H)

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 2:1 Freiburg (BL, H), 3:2 Meppen (BL, A), 4:1 Freiburg (Pokal, N), 0:4 Frankfurt (BL, A), 7:1 Köln (BL, H)

Letzte 5 Spiele Barcelona vs Wolfsburg: 0:2 (CL, A), 5:1 (CL, H), 0:1 (CL, N), 0:2 (CL, H), 0:3 (CL, A)

Die Frauen des VfL Wolfsburg verpassten zwar die deutsche Meisterschaft, reisen aber immerhin als Pokalsieger nach Eindhoven. Nur eines ihrer letzten elf Pflichtspiele haben sie verloren und genau dieses sollte im Nachhinein schuld daran sein, dass man die Titelverteidigung in der Bundesliga nicht schaffte.

Am Ende fehlten nämlich nur zwei Punkte auf die Frauen des FC Bayern, um die sechste Meisterschaft in den letzten sieben Jahren perfekt zu machen. Der Gewinn der Champions League wäre aber natürlich ein angemessener Trost für die Wölfinnen um Alexandra Popp, die zum ersten Mal in ihrer glorreichen Karriere Torschützenkönigin wurde.

Insgesamt kamen die Niedersächsinnen in der abgelaufenen Bundesliga-Saison auf ein Torverhältnis von 75:17. Kein anderer Verein traf öfter. In den bisherigen zehn Partien der Champions-League-Saison schoss der VfL nur einmal kein Tor. In der K.o.-Phase traf er, wie der Gegner, der allerdings in allen zehn CL-Spielen netzte, immer.

Gegen die Frauen des FC Barcelona haben die Wölfinnen eine gute Bilanz. Von den fünf Aufeinandertreffen haben sie vier mit insgesamt 8:0 Toren gewonnen. Es gab nur eine Pleite, die war aber heftig: Im Halbfinal-Hinspiel der letzten CL-Saison ging Wolfsburg in Katalonien mit 1:5 unter und schied trotz des 2:0-Erfolgs im Rückspiel aus.

Unser Barcelona - Wolfsburg Frauen Tipp: Beide treffen

Wir sehen die Deutschen hier nicht ganz so chancenlos wie die Wettanbieter. Wetten auf die Doppelte Chance X2 bringen immer noch starke Quoten von bis zu 2,95. Auch ein Sieg der Wölfinnen mit einem Handicap von +2, also der Tipp darauf, dass der VfL wenn überhaupt mit höchstens einem Tor verliert, liefert Quoten bis 1,80.

Auf die Anzeigetafel sollten es die Niedersächsinnen jedenfalls schaffen, weshalb wir uns letztlich für die aus unserer Sicht risikoärmste Option zu immer noch guten Quoten entscheiden.