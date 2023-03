Bayern - Augsburg Tipp, Prognose & Quoten | 11.03.2023

Der deutsche Rekordmeister hat sich am vergangenen Spieltag mit einem knappen 2:1 beim Abstiegskandidaten in Stuttgart nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Am Ende zählen aber nur die drei Punkte. Eben diese sollen auch am kommenden Matchday gegen Augsburg herausschauen. Da Dortmund punktgleich ist, könnte ein Ausrutscher zum Verlust der Tabellenspitze führen.

Augsburg lässt jegliche Konstanz in dieser Saison vermissen. Die vergangenen Bundesliga-Spiele der Elf von Trainer Enrico Maaßen lesen sich wie eine Berg- & Talfahrt. Mal gewinnen die Fuggerstädter, um am kommenden Matchday prompt eine Niederlage zu kassieren.

Bayern hat ein Ziel vor Augen, bei diesem handelt es sich um die deutsche Meisterschaft. Mit 32 Titeln ist der FCB der Rekordmeister und giert nach der 33. Meisterschaft. Augsburg wird sich dabei nicht als Stolperstein herausstellen. Wir visieren einen Sieg der Münchner ohne Gegentor an. Für diesen Spielausgang bietet Bet-at-home eine Quote von 2,05.

Darum tippen wir bei Bayern vs Augsburg auf „Bayern gewinnt ohne Gegentor“:

5 der 7 Heimsiege absolvierten die Bayern in der Bundesliga als „Clean Sheet“.

Der deutsche Rekordmeister hat keines seiner bisherigen elf Heimduelle in der Liga verloren (7S, 4U).

Augsburg holte aus den jüngsten sieben Auswärtsspielen in der Bundesliga nur einen Zähler.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Augsburg Quoten Analyse:

Die Quoten der besten Buchmacher lassen keine Zweifel an der Favoritenrolle der Gastgeber aus München zu. Der Heimsieg wird mit einem sehr niedrigen Wert zwischen 1,10 und 1,15 bewertet. Absolut nachvollziehbar, da Bayern nur eines der vergangenen zwölf Duelle in der Allianz Arena gegen Augsburg mit einer Niederlage abschreiben musste.

Ein erneuter Sieg der Fuggerstädter ist laut Wettanbieter-Einschätzung beinahe ausgeschlossen und bringt den ca. 19-fachen Wetteinsatz mit sich.

Dass drei der letzten vier Begegnungen zwischen den beiden Konkurrenten in München mit weniger als 2,5 Toren endeten, scheint den Bookies entgangen zu sein. Am Markt „mehr/weniger als 2,5 Tore“ zeichnet sich nämlich eine sehr deutliche Tendenz zu drei oder mehr Treffern ab. Der Markt wird dementsprechend mit einer Quote von 1,29 eingepreist.

Bayern vs Augsburg Prognose: „Geht der FCB einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft?“

Bei der Suche nach dem Klub der Superlative fällt das Augenmerk in der Bundesliga recht schnell auf den Spitzenreiter. Kein anderer Bundesligist erzielte so viele Tore (66), vermeldete mehr Torschüsse (438), eine bessere Passquote (88,4 Prozent) oder mehr gewonnene Zweikämpfe (2581) bzw. einen höheren durchschnittlichen Ballbesitz (61 Prozent).

Trotz all dieser grandiosen Daten thront der FCB eben nicht einsam an der Tabellenspitze, sondern liegt gleichauf mit dem Verfolger aus Dortmund. Beide Konkurrenten haben 49 Zähler auf der Habenseite. Um den Platz an der Sonne nicht herzuschenken, muss zuhause gegen Augsburg ein Sieg her.

In der heimischen Allianz Arena ist die Elf von Trainer Julian Nagelsmann keineswegs zu unterschätzen und gewann sechs der vergangenen acht Spiele. Seit nunmehr 18 Heimspielen musste keine Niederlage in Kauf genommen werden (12S, 6U). Gegen Bochum und Union Berlin stand zuletzt ein 3:0-Erfolg zu Buche.

Augsburg bestreitet mit Coach Enrico Maaßen die erste Saison. Eine wirkliche Verbesserung gegenüber seinem Vorgänger Markus Weinzierl ist nicht erkennbar. Momentan sind die Fuggerstädter auf Platz 13 angesiedelt und bewegen sich im grauen Mittelfeld. Der Vorsprung zur Abstiegszone ist mit acht Zählern ein komfortables Polster.

Bayern - Augsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 2:1 Stuttgart (BL, A), 3:0 Union Berlin (BL, H), 2:3 Gladbach (BL, A), 1:0 PSG (CL, A), 3:0 Bochum (BL, H).

Letzte 5 Spiele Augsburg: 2:1 Bremen (BL, H), 0:2 Hertha BSC (BL, A), 1:0 Hoffenheim (BL, H), 1:3 Mainz (BL, A), 1:0 Leverkusen (BL, H).

Letzte 5 Spiele Bayern vs. Augsburg: 5:2 (Pokal, A), 0:1 (BL, A), 1:0 (BL, H), 1:2 (BL, A), 5:2 (BL, H).

Nur drei der insgesamt acht Saisonerfolge kamen in der Ferne zustande. Beinahe zwei Drittel der Auswärtsspiele gingen verloren. Nur ein Punkt aus den vergangenen sieben Liga-Partien in fremden Stadien attestierten den Mannen von Trainer Maaßen eine katastrophale Auswärts-Verfassung.

Der deutsche Rekordmeister kann sich glücklich schätzen, vor heimischer Kulisse gegen den FCA anzutreten. In der Ferne gingen nämlich zwei der vergangenen drei Pflichtspiel-Partien mit Augsburg verloren. Auf heimischem Boden resultierten jüngst sieben Siege und ein Remis. Vier der sieben Erfolgserlebnisse kamen ohne Gegentor zustande.

Unser Bayern - Augsburg Tipp: „Bayern gewinnt ohne Gegentor“

Für den FCB gilt es, eine alte Rechnung aus der Hinrunde zu begleichen. In Augsburg unterlag der deutsche Rekordmeister nämlich nach 90 Minuten mit 0:1.

Der Kader von Bayern ist dem der Augsburger in sämtlichen Mannschaftsbereichen um Längen überlegen und besticht anhand des neunfachen Marktwerts. Offensiv sind die Bayern brandgefährlich und blicken bereits auf 66 Tore. Die schnellen und ballsicheren Akteure wie etwa Kingsley Coman oder Jamal Musiala werden dem Abwehrverbund der Gäste Probleme bereiten.